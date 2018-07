Oposición comunitaria a las elecciones del 1 de julio en México

En México al autogobierno practicado por muchos municipios de población indígena se le conoce como gobierno según usos y costumbres. Este derecho está reconocido por el segundo artículo de la Constitución, el que decreta la indivisibilidad estado:

A pesar de ello es habitual que distintos grupos de presión violenten la decisión de las comunidades intentando imponer por la fuerza elecciones, sin que el gobierno mueva un dedo para evitarlo, por lo que las comunidades tienen que recurrir a la autodefensa. Estos grupos suelen estar ligados a las industrias extractivistas o a grupos mafiosos vinculados al narcotráfico. En estas elecciones del 1 de julio también están intentando imponer que se instalen urnas en municipios que reivindican su derecho a gobernarse de forma autónoma.

Debemos señalar que la violencia en época de elecciones no se reserva a la población indígena, en este proceso electoral ha habido más de 130 candidatos/as asesinados/as. En muchas ocasiones esto sucede cuando el/la asesinado/a supera en las encuestas a la candidatura del partido que actualmente ostenta el poder en su región.

Desinformación y acoso en territorios zapatistas

Tres días antes de las lecciones, distintos medios de comunicación de Chiapas publicaron imágenes en que «representantes de 23 Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (MAREZ)», a través de la organización llamada Unión Regional de Ejidos Marginados en el Estado (UREME), mostraban su respaldo a la candidatura del cacique Roberto Albores, candidato priísta para gobernador de Chiapas. El zapatismo ha tenido que salir al paso aclarando que «esa organización UREME no es ni ha sido parte del Congreso Nacional Indígena, ni son representantes de los caracoles zapatistas» y reafirmándose en sus rechazo a estos procesos electorales:

«El CNI y las bases de apoyo del EZLN hemos dicho sin descanso y de forma clara nuestro pensamiento, en el no cabe la política capitalista. No apoyamos a ningún partido o candidato porque nuestra lucha es por la vida y no por el poder podrido que tienen los malos gobiernos para la destrucción de los de abajo y de la madre tierra.»