Éxito de seguimiento de la Huelga del Metal en la Bahía de Cádiz a pesar de la patronal, CCOO y UGT

ALB Noticias.- Hoy miércoles 13 de junio estaba convocada la huelga de 24 horas en el sector del metal de la Bahía de Cádiz. El sindicalismo alternativo y combativo se ha unido para llevarla a cabo con gran éxito.

Esta mañana la huelga ha tenido un enorme seguimiento, y no se ha trabajado con normalidad

En el sector hay alrededor de 10.000 trabajadores bajo el convenio (según la patronal)

La huelga cuenta con el boicot activo de CCOO y UGT, que se colocan del lado de la patronal del metal (FEMCA), calificando la convocatoria de "ilegal".

Esta tarde a las 18:30 tendrá lugar la manifestación

La huelga está organizada e impulsada por la Coordinadora de Profesionales del Metal (CPM- Bahía de Cádiz), entidad que organizó las asambleas, a veces incluso en la entrada de los tajos dado el boicot de los sindicatos mayoritarios. Asimismo, la huelga está apoyada desde la Coordinadora Sindical Gaditana, compuesta por Autonomía Obrera, CGT, SAT, la propia CPM, CTA, Ustea y CNT El Puerto e incumbe a toda la Bahía de Cádiz (Puerto Real, El Puerto, Cádiz, San Fernando, Rota y Chiclana).

Según declaraciones a la SER de Ignacio Casado (que podéis ver en este artículo), portavoz de CGT, se trata de un “éxito rotundo” ya que debido a la convocatoria “la mayor parte de polígonos industriales de la Bahía de Cádiz están vacíos, sin coches, especialmente en empresas del sector naval. El seguimiento está siendo muy mayoritario”. La empresa de Navantia se ha visto prácticamente paralizada, así como sus empresas auxiliares. En especial Navantia Puerto Real donde no se ha trabajado en absoluto, o en el caso de las empresas auxiliares de Navantia Cádiz, que han tenido un seguimiento de la huelga calculado en un 80%. Otras empresas con un seguimiento casi total son Dragados o Intec Air, y en cambio en las que menos se ha notado la convocatoria han sido Airbus y Acciona.

Con la protesta de hoy se está lanzando un mensaje de "basta ya" a una situación de precariedad laboral cronificada en la que se encuentran las empresas del Metal en la Bahía. El detonante de esta protesta fue el trágico accidente que acabó con la vida de dos trabajadores hace varias semanas en Puerto Real. En aquel mismo día, 18 de mayo, se realizó una asamblea en los tornos de Matagorda y se paralizó la actividad. No todos los trabajadores fijos secundaron este paro debido a que CCOO y UGT acusaban esta asamblea de ser una "intromisión" en los asuntos del astillero.

La huelga fue registrada el viernes pasado, 7 de junio, por Autonomía Obrera, la CGT y el SAT, reclamando puntos como el "cumplimiento de la jornada de ocho horas, con la prohibición de horas extraordinarias", "cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales", "bolsa de trabajo, controlada por los trabajadores, con acceso mediante criterios objetivos" y, por último, "contratación laboral directa por parte de las empresas principales".

La huelga cuenta con el respaldo de partidos como Podemos (arrastrado por las circunstancias, dado que no quiere perder la posible influencia que pueda tener en CCOO o UGT) y otros sindicatos que no están en la Coordinadora Sindical como la USO. En cambio, tal como hemos dicho más arriba, con el rechazo frontal de CCOO, UGT y la Patronal que no se han cansado de repetir que la huelga es ilegal o que rompe la unidad sindical (la suya, claro).

Por tanto estamos ante un hito histórico en uno de los sectores más importantes de la economía andaluza, dado que afecta a la correlación de fuerzas y a la "representatividad" sindical. UGT y CCOO quedan desacreditadas y desenmascaradas como elementos del sistema y viejos aparatos, caducos, con nula implantación entre la mayoría de los trabajadores precarios (que tienen contratos basura y parados). Como vemos, los trabajadores del metal a pesar de la precariedad, la inestabilidad, y las listas negras, han tirado para adelante con una huelga organizada por las asambleas.

