[EEUU] Pese a una gran movilización, la policía desaloja a unas madres con tanques y robots

It's Going Down. - Durante el 14 de enero se produjo en la zona oeste de Oakland -costa oesta de Estados Unidos- un desalojo masivo y militarizado, a cargo del Departamento del Sheriff de Alameda. La intervención armada puso fin a la ocupación durante dos meses de una vivienda deshabitada por parte del colectivo de Oakland Moms 4 Housing -Madres por un Hogar-. A pesar de esta redada, el movimiento en que se inscribe la ocupación no muestra signos de disminuir, en tanto crece la oposición profunda hacia las fuerzas de seguridad del Estado y la crisis de vivienda se hace más extrema.



El brazo armado del capital especulativo



El lunes 13 de enero, en torno a las seis y media de la tarde, se supo que un cerrajero merodeaba en torno a una casa de Oakland Oeste que había sido ocupada por un colectivo de madres afroamericanas anteriormente sin hogar y sus hijos. El cerrajero fue abordado y explicó que estaba esperando a la policía y que esa noche se llevaría a cabo un desalojo. En unos minutos, a través de mensajes de texto y redes sociales, se produjo una movilización popular que se concentró solidariamente en torno a la casa.

Al poco tiempo ya se habían reunido entre 200 y 300 personas formando una cadena humana con brazos entrelazados alrededor de la vivienda. Las personas solidarias también acumularon grandes cantidades de comida y otros suministros, mientras las madres desde dentro y portavoces de la red de apoyo desde fuera hacían llamamientos y declaraciones de apoyo. Dado que al oscurecer corrió la voz de que el desalojo no se produciría esa noche, la multitud se dispersó. La movilización de cientos de apoyos en cuestión de minutos se consideró una victoria clave y un signo de la creciente fuerza del movimiento.

Sin embargo, el escenario de euforia dio paso al de horror cuando en la madrugada del 14 de enero llegó una gran cantidad de agentes del condado armados con equipo militar y de control de antidisturbios, armas de asalto, un robot y vehículos blindados. Se hicieron fuertes frente a la casa desenfundando sus armas para llevar a cabo el desalojo. El corresponsal de Indibay informó de que los agentes antidisturbios iban armados con AR-15 y bloquearon los accesos para que ninguna persona solidaria pudiera acercarse. Tras derribar la puerta con un ariete, pusieron en marcha al robot y llevaron a cabo el arresto de 2 de las madres que vivían en la casa junto a 4 simpatizantes. Indibay también informa de que, a pesar de este despliegue policial de carácter militar, una multitud solidaria pudo reunirse alrededor de la casa y documentar los arrestos. Helicópteros policiales y drones monitorizaron el área y la grabaron durante la redada.

Después de llevar a cabo los arrestos y dejar la casa desolada, la policía se parapetó en camionetas en torno a la cual se agrupó una multitud golpeando las paredes y entonando cánticos. Una de las madres que había estado viviendo en la casa, Dominique Walker, hizo posteriormente un comunicado. Cuando comenzó el desalojo, se hallaba en una emisora cercana hablando en vivo con Democracy Now; allí recibió la noticia y se apresuró a volver a su domicilio en Oakland Oeste.

"Hemos podido oír a personas de todo el mundo hablar de su inspiración por nuestra desobediencia civil noviolenta. Personas para las que nuestra acción ha cambiado su perspectiva y les ha ayudado a comprender que la vivienda es un derecho humano. Hemos construido un movimiento de miles de vecinas y vecinos de Oakland que de manera inmediata se manifestaron contra la violencia policial y en defensa de hogares y familias. Esto no ha terminado, ni terminará hasta que nadie en la comunidad de Oakland carezca de un lugar seguro y digno para vivir".

Tras el desalojo, las personas en solidaridad viajaron a la cárcel local y esperaron hasta que quienes estaban bajo arresto declararon y fueron liberados. Después, regresaron a la casa desalojada, frente a la que pronunciaron discursos y organizaron una celebración. Desde la campaña han informado de que parientes de las madres involucradas han sufrido acoso de los agentes del condado. Según un miembro de la organización local ACCE, la policía ha acosado al hijo de una de ellas hasta arrestarlo y encerrarlo en una celda de la cárcel local en la que fue atacado por otros 15 presos.

Pese a la estremecedora exhibición de violencia policial contra Moms 4 Housing, ha quedado claro que hay un movimiento de base que apoya su lucha y, más aún, que hay un amplio apoyo para la acción directa. En todos los USA se está abriendo la herida causada por la combinación de salarios bajos y precios altos. Lo que suceda en el futuro queda en manos de quienes están en las calles, pero la única esperanza es que esta lucha crezca y más personas comiencen a recuperar casas y medios de vida.