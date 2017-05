[Italia] Anna Beniamino desde prisión: Sobre la operación scripta manent y más

Fuente: Instinto Salvaje

La fiscalía de Turín ha decidido enjuiciar a toda una tendencia anarquista:el anarquismo anti-organizacional. Esto no es una exageración sensacionalista y a la defensiva, es lo que la juez de instrucción de Turín, Anna Ricci, promulgó con las órdenes de arresto emitidas en julio del 2016, e impuestas en septiembre, probablemente para evitar interrumpir las vacaciones de verano de algún oficial púbico.

La elección de los inquisidores se desprende del ridículo marco que apareció en los documentos de la orden de arresto, producto del encuentro deletéreo entre la mente de algún policía y la lectura apresurada de un resumen de wikipedia.

Este marco da forma a una visión reprimenda-manipulada de una “anarquía social”, buena e inofensiva, y de una anarquía individual (anti-social y anti-clasista), violenta y apetecible a la represión, cuyo método es el “Modelo anti-organizacional “.

Al hacer las distinciones necesarias, este marco tiene como objetivo definir un campo específico, crear un cerco, de modo que desde un “insurreccionalismo” genérico (subproducto del modelo anti-organizativo), siempre violento y susceptible de castigo en variados grados y subespecies de donde pueden extraer para formar diferentes filas de la investigación () para los policías italianos: «insurreccionalismo clásico», «insurreccionalismo social», «eco insurreccionalistas» y «federación anarquista informal».

El hecho de que existan diferentes tensiones y tendencias dentro del anarquismo es real, pero también es cierto que este tipo de categorización rígida es una característica inherente de la mentalidad y los requerimientos de los inquisidores, que se dedican a delinear un área específica para hacer sus maniobras como mejor que puedan: es en este espacio donde reside la siguiente operación.

Históricamente, la solidaridad con lxs prisionerxs revolucionarixs ha sido un punto focal de interés para lxs anarquistas y una manera de unirse y construir una sensibilidad rebelde: la solidaridad revolucionaria, no solidaridad con lxs revolucionarixs.

Concebida por los Digos de Turín y los fiscales en el 2012, tras 20 años de recurrentes y fallidos intentos represivos, la operación Scripta Manent llevó a la detención de cinco anarquistas: AM, VS, DC, MB, AB, todos los arrestos después de varias publicaciones anarquistas sobre acción y represión, específicamente, Pagine in Rivolta ( ), el boletín Croce Nera Anarchica ( ), KNO3 ( ). Además, existieron órdenes de arresto de AC y NG, dos compañeros encarcelados desde el 2012 tras un ataque contra El director gerente de Ansaldo Nucleare, Adinolfi, que fue reivindicado en el juicio en octubre del 2013 por el Núcleo Olga (FAI / FRI). Durante años, habían sido conocidos como los editores de Pagine en Rivolta y Alfredo ya había sido procesado por KNO3.

Otrxs cuatros anarquistas han sido investigadxs, todxs lxs cuales fueron encarceladxs durante la operación Ardire ( ), parte de la cual converge en estos procedimientos legales actuales, junto con 4 más cuyas detenciones el juez se negó a validar la orden de julio y llevó a la fiscalía en octubre del 2016, se realizaron 32 incursiones en todo el país, durante las cuales un compañero y editor de la CNA fue detenido y sigue en prisión bajo el régimen AS2.

-La investigación todavía está en marcha-

La operación está a cargo del fiscal Roberto Sparagna, en los llamados nuevos procedimientos antiterroristas, pero conocido por haber llevado a cabo juicios contra el llamado crimen organizado. Se desconoce si esta operación le correspondía a él o la aportación de los policías de Turín: esta última parece mucho más probable, ya que la mayor parte de la investigación fue conducida y archivada por los Digos a lo largo de los años y por pequeños acontecimientos pintorescos como ” Saludos del Dr. Petronzi “(ex jefe de Digos de Turín), que Sparagna se aseguró de extender a lxs arrestadxs durante uno de sus intentos de interrogatorio.

Poco importa si el fiscal es esencialmente un títere / ventrílocuo o si es impulsado por su propia voluntad; La intención declarada es reprimir y silenciar a un componente anarquista que siempre ha apoyado y sigue apoyando la acción directa, la solidaridad con lxs prisionerxs revolucionarixs, las prácticas multiformes de acción anárquica destructiva y permanente rebelión contra el conformismo político y el cumplimiento dentro y fuera de los medios de comunicación del movimiento.

Cada unx está acusadx bajo el artículo 270bis, algunxs desde el 2003, otros desde el 2008 ( ), relacionadxs con la FAI / FRI en diversos grados, tanto como “promotorxs / organizadorxs” como por “participantes”.

A.C. y N.G. También se les imputa el artículo 280bis por una serie de ataques ( ) llevados a cabo entre el 2005 y el 2007 sobre la base de lo que se define como en un “marco de investigación serio” aunque, de hecho, lxs mismxs compañerxs ya hayan sido investigadxs por lxs mismxs policías, con la misma «evidencia» tanto poco después de los mismos acontecimientos como en 2012 ( ), utilizando el arsenal habitual de rastreo telefónico, escucha espontánea, grabación de vídeo, muestreo de ADN, etc. y los casos ya habían sido archivados.

Lanzada a raíz de los arrestos del 2012, esta investigación es un intento de aplicar un cargo asociativo al caso del ataque a Adinolfi e investigar toda una zona política de compañerxs que expresaron su solidaridad con lxs arrestadxs y con su acción: Y así con sus llamados “crímenes de intención”, a fin de analizar lo que ya había pasado por manos de varixs fiscales italianxs, poniendo todo bajo su jurisdicción reviviendo y volviendo a sacar una serie de expedientes archivados previamente.

Este intento de relacionarlxs también se menciona en el propio ordenamiento jurídico y se ha filtrado en los medios de comunicación en los últimos años, así como en agosto del 2016, con artículos periodísticos que describen las “cumbres antiterroristas” celebradas entre lxs diferentes fiscales e hizo grandes afirmaciones de ‘malxs maestrxs’ e ‘infiltradxs violentxs’ en contextos que en sí mismxs eran democráticamente aceptables.

Esta vez, siguiendo un formato temporal y lógico que invierte la clásica secuencia de acción / represión, la represión busca retroactivamente acciones y posiciones políticas no resueltas a lo largo de 20 años, como una restricción y una advertencia contra los actuales espectáculos “excesivos” de solidaridad. Éstos están claramente dirigidos a reprimir a la solidaridad no deseada y a la difusión de un sentimiento anarquista que habla abiertamente de prisionerxs y acciones, y los publica y los apoya.

Las ambiciones de lxs policías eran aún mayores, como lo demuestran en las redadas, en las detenciones fallidas y, sobre todo, en el marco acusatorio que abarca 20 años de acciones y publicaciones anarquistas.

El excursión comienza con el juicio Marini ( ) en 1996 y termina con la actual Croce Nera Anarchica, trazando una línea óptima que comienza a partir de críticas de cómo se manejó el caso Marini, pasa por los diversos artículos y reivindicaciones presentados en Pagine in Rivolta, KNO3 y CNA , Y termina con escritos que contienen discusiones y llamamientos para estar presentes en el juicio de Adinolfi (CON NUESTRAS CABEZAS EN ALTO, AQUÍ Y AHORA) y finalmente, con la CNA de hoy.

Por eso no es una exageración afirmar que este proceso legal es uno de los que se está extendiendo a un sentimiento anarquista, incluso si está tratando de atinar al grupúsculo: piedras angulares del pensamiento anti-autoritario y método como la acción directa y el rechazo de la representación, la afinidad y la informalidad, la solidaridad revolucionaria y el apoyo mutuo, se convierten, en palabras y en papel de basura de lxs inquisidores, es la materia prima peligrosa que debe ser reprimida tan pronto como aparece.

No es simplemente un “crimen de opinión” que se está sometiendo a juicio, ni la censura de la democrática libertad de expresión: esta es la guerra que la autoridad está librando contra el vínculo entre pensamiento y acción que está en la base del anarquismo.

Al intentar golpear publicaciones, blogs o cualquier otro medio de comunicación que lxs anarquistas decidan usar, la represión sólo reafirma la validez de estos medios: ser una espina en el lado de la subyugación y el silencio.

Anna



Prisión de Latina

Publicación a-periódica Croce Nera Anarchica, Número 3, páginas 2-4