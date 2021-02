Horror griego: Actualización de la situación sociopolítica en Grecia

Alexis Daloumis. Publicado por Void Network; traducido por Alasbarricadas.org

Horror griego: de cómo un escándalo pedófilo del nivel del de Epstein podría conectarse con la primera muerte en la historia griega de un preso político en una huelga de hambre

Dos historias paralelas se están intensificando en las noticias griegas en estos días. Ambas son de importancia histórica, pero con un volumen de cobertura muy diferente. Son historias de dos hombres muy diferentes, que no comparten otro parecido que su nombre de pila. Los hombres son Dimitris Lignadis y Dimitris Koufontinas, y sus trayectorias, ya conectadas por pura sincronización, podrían acabar interactuando entre sí, de la forma más cruel. El primero era hasta hace dos semanas director del Teatro Nacional y desde hace tres días (20/2/21) está detenido bajo múltiples acusaciones de violación, pedofilia y violación infantil. Esta es la historia que está dominando las noticias. El otro es un ex-dirigente, ejecutor principal y también principal defensor político de la guerrilla urbana 17 de Noviembre. Está en huelga de hambre desde el 8 de enero, y de sed desde ayer mismo. Esta historia se solapa esporádicamente. Por ahora... Por un lado, ambos están conectados de alguna manera con el primer ministro Kyriakos Mitsotakis y su familia. Y, por otro lado, están relacionados con la función corrupta del sistema judicial griego.

Pero primero, un contexto de fondo para la audiencia internacional.

La policía ataca a estudiantes en la Universidad de Economía y Negocios de Atenas (ASOEE)

Mar, islas y dominio hereditario

Hay una particularidad en la política dominante griega, y también en el capitalismo griego. Grecia tiene una fuerte tradición de dinastías políticas. A menudo nos referimos a ellos como "tzakia", que significa hogares o chimeneas, lo que implica una familia rica y poderosa. Desde la liberación de la ocupación nazi, el 12 de octubre de 1944, ha habido tres “clanes” políticos predominantes, cuyos miembros siguen apareciendo en las listas de primeros ministros, ministerios, diputados y alcaldías de Atenas. Son la familia Papandreou, la familia Karamanlis y la familia Mitsotakis. La “chimenea” más reciente de esas tres, es la última, la del actual Primer Ministro. Desde los años 90, la dinastía cretense de los Mitsotakis ha tenido dos PM, dos alcaldes de Atenas y varios cargos de ministros y diputados entre cuatro personas de tres generaciones.Y estas son solo las posiciones políticas. Intentad imaginar por un segundo, el tipo de arrogancia que se deriva de una cantidad tan obscena de privilegios consolidados. Actualmente, Kyriakos Mitsotakis es el primer ministro y su sobrino Kostas Mpakogiannis es el alcalde de Atenas, ambos elegidos con el partido de derecha Nea Dimokratia (Nueva Democracia).

Como se mencionó anteriormente, el capitalismo griego también se considera algo particular. Durante mucho tiempo ha sido etiquetado (principalmente por los propios griegos, pero no solo) como el más "financiado por el estado" del mundo occidental. Curiosamente, la palabra griega "kratikodietos" se traduciría literalmente como "a dieta del Estado". Esto se relaciona, entre otras cosas, con la tradición milenaria, que se remonta a los días del Imperio Otomano, de una clase política formando relaciones codependientes de corrupción con otras familias ricas y poderosas, empresas y grupos de interés.

Obviamente, nada de esto es exclusivo de Grecia, de hecho, es la naturaleza misma de nuestro sistema global, pero tal vez en Grecia, se hace de una manera tan crudamente descarada y desvergonzadamente impune, que puede parecer algo "poco familiar" a ojos de la audiencia occidental. Sin embargo, lo que es bastante distinto de Grecia es que la parte más poderosa del capital es el capital naviero. Muchos armadores griegos están incluidos en las listas de las personas más ricas del mundo. Si bien muchos de ellos son en su mayoría ciudadanos de la élite mundial, sin preocuparse demasiado por su pequeño país de origen, ciertas familias de transportistas ejercen un enorme poder sobre la sociedad, la economía y la política griegas.

Ahora identifiquemos algunos de los otros actores clave de nuestra historia principal.

Vangelis Marinakis: Nacido y criado en Pireas, el puerto internacional más grande de Grecia. Heredó una gran fortuna de su padre, un armador y político de Creta. Además del fundador y propietario de Capital Maritime & Trading Corp., también es propietario y (técnicamente ex) presidente de Olympiakos FC y propietario de Alter Ego Media, un vasto conglomerado de medios. Ha sido acusado en casos importantes de corrupción y criminales, en lo que respecta a amañar partidos en el campeonato de fútbol griego, pero más notoriamente en el sombrío caso de Noor1, un barco que transportaba 2,1 toneladas de heroína. Un caso notablemente sospechoso, en el que murieron 9 testigos, cosa sin precedentes, 3 investigadores judiciales se han negado a hacerse cargo del caso y otros 3 han renunciado. En particular destaca el caso de Kaliopi Mantaka, quien se consideraba que había logrado el mayor progreso en el caso, de repente dejó su trabajo por completo.y se mudó con toda su familia a los Estados Unidos. Finalmente, Vangelis Marinakis, quien ha estado pagando los costos de alquiler y equipo de las oficinas de Nea Dimokratia, también es el padrino (de su boda) de Ntora Mpakogianni, una parlamentaria de Nea Dimokratia, hermana del primer ministro y madre del alcalde de Atenas. y es ampliamente considerado uno de los más fervientes seguidores y patrocinadores del actual gobierno y partido gobernante.

Giannis Alafouzos: Nacido en la isla de Santorini en el seno de una familia naviera, también heredó una gran fortuna de su padre, propietario de un barco. Se hizo cargo de la empresa familiar Glafki (Hellas) Maritime Company y fundó Ermis Maritime Corporation. Dirige el Panathinaikos FC como accionista principal y presidente del grupo de medios SKAI y del periódico Kathimerini. Es posible que hayas notado un pequeño patrón hasta ahora. Fue procesado por contrabando de gasolina en 1992 y fue finalmente absuelto. Fue condenado en 2001 a 5 años de prisión por deudas, y luego ganó la apelación. En 2016, el fiscal de distrito de delitos financieros ordenó la congelación de todos sus activos por un asunto de evasión de impuestos de más de 50 millones de euros. Alafouzos luego pagó y recuperó el control de sus activos. SKAI TV podría describirse como las noticias FOX de Grecia, mientras que la cadena Kathimerini intenta mantener un perfil burgués más serio. Ambos, sin embargo, apoyan fervientemente la política de derechas (y ocasionalmente de extrema derecha), sin apenas pretensión de objetividad.

Vardis Vardinogiannis y familia: La familia Vardinogiannis es una de las más poderosas del país. Sus grupos empresariales y conglomerados forman una colosal red de poder y riqueza que incluye transporte, gasolina (refinación y distribución), bienes raíces y hoteles, banca, medios de comunicación y otros. Vardis, quien es reconocido como el líder del clan y director de la mayor parte de las empresas familiares, fue atacado en 1990 por el grupo del 17 de Noviembre, que disparó 3 cohetes RPG contra su coche. Al menos uno alcanzó el objetivo, pero el magnate sobrevivió gracias al blindaje notablemente robusto del coche. La familia cretense ha tenido una tradición de política centrista, y específicamente relaciones amistosas con el clan político Papandreu. Sin embargo, desde 2007, la sobrina de Vardis, Olga Kefalogianni, ha sido diputada de Nea Dimokratia y ministra de Turismo (2012-2015). Ella es la hija de Eleni Vardinogianni, hermana de Vardis y Giannis Kegfalogiannis, un destacado político de Nea Dimokratia. Además, otra sobrina de Vardis, Chrysi Vardinogianni, está casada con el actor Konstantinos Markoulakis, uno de los amigos y socios más cercanos del violador de niños Dimitris Lignadis.

Profesora de la Escuela de Estudios Teatrales de la Universidad de Thesaloniki protegiendo con su cuerpo a una joven estudiante de la Policía Griega

Dos mundos chocan, una guerra de viejos y nuevos medios, y una línea de tiempo de desgracia

Nea Dimokratia libró una campaña electoral finalmente exitosa con una retórica de línea dura de "ley y orden" (entre otras cosas, como impuestos más bajos). Apuntó especialmente a los anarquistas como una personificación colectiva y paradigmática de la anarquía, prometiendo erradicarlos como movimiento. Después de la victoria electoral, se propusieron introducir gradualmente una legislación neoliberal y autoritaria sin precedentes que tenía como objetivo remodelar el país de una manera duradera. Comenzaron a implementar la agenda fuertemente publicitada de “ley y orden” librando la guerra contra los anarquistas, desalojando okupas –comenzando por las que albergaban refugiados- y varias otras formas de represión. Cuando la pandemia de Covid19 llegó a Grecia y comenzaron los confinamientos, el partido encontró una oportunidad de oro para acelerar sus planes al presentar una legislación que hubiera sido impensable para los gobiernos anteriores y, en cualquier caso, garantizaría una agitación masiva en las calles.

En particular, la reforma educativa votada recientemente en el Parlamento y que probablemente nunca se implementará, que incluye la introducción de fuerzas policiales y redes de vigilancia dentro de las universidades, penalizando todo tipo de actividades sociopolíticas para los estudiantes y reduciendo drásticamente las admisiones; crear clientela para las universidades privadas, que pretenden equiparar a las públicas en la misma legislación.

Una nota importante del contexto sobre este gobierno es que controla un porcentaje asombroso de los principales medios de comunicación. Se estima comúnmente que el 80% de los medios de comunicación no solo están de su lado, sino que los elogian ciegamente, hasta el punto de ridiculizarlos. Para mencionar un ejemplo infame (y bastante divertido), Mitsotakis ha sido comparado con Moisés, quien sacará a la nación del desierto de la crisis actual. Esto se ha logrado, no solo por el afán de los intereses comerciales que controlan los medios de comunicación para apoyar la desregulación, sino también mediante sobornos literales, entregados a plena luz del día. El gobierno ha otorgado en repetidas ocasiones subvenciones especiales de dinero público, a un espectro de sus medios de comunicación favoritos, para “concienciar sobre Covid19”.

Esta abrumadora manipulación del discurso público en los canales tradicionales ha desplazado más poder hacia los nuevos medios de Internet, y especialmente las plataformas de redes sociales. Aquí es donde la ira y el desdén se han estado gestando. Dado que el idioma griego apenas ha sido una prioridad para las administraciones centrales de los gigantes tecnológicos que controlan plataformas como Twitter y Facebook, y la vieja escuela, las capacidades de represión de baja tecnología del Estado griego, la supresión del habla no ha alcanzado lo que está pasando en el mundo de habla inglesa. De hecho, en todo caso, esto podría ser ahora mismo, el punto fundamental de transición hacia una censura de Internet más completa. La siguiente línea de tiempo, entre todo lo demás, manifestará por qué.

Dimitris Lignadis Director de arte del Teatro Nacional de Grecia y Ministra de Cultura de Grecia Lina Mendoni

7 de agosto de 2020

Un mes después de la elección, la nueva ministra de Cultura, Lina Mendoni, cambió las leyes sobre los cargos de directores de arte, permitiendo así nombramientos directos sin aviso de licitación. Seis días después, nombró a Dimitris Lignadis como nuevo Director de Arte del Teatro Nacional Griego, el puesto más alto de la industria. Se considera que Dimitris Lignadis tiene una relación personal con el primer ministro Kyriakos Mitsotakis. Según destacados periodistas, le ha dado clases particulares de elocución.

8 de enero de 2021

Después de muchos años de tratamiento vengativo por parte del sistema judicial y las leyes aprobadas descaradamente con el único propósito de negarle sus derechos de prisionero, Dimitris Koufontinas inicia una huelga de hambre. Su demanda es simplemente detener la audaz violación de la ley (4760/2020, artículo 3) para que pueda regresar a su celda original en la prisión de Korydalos en Atenas.

Como primer ejecutor de la Organización Revolucionaria el 17 de noviembre, Koufontinas fue la persona que ejecutó al cuñado de Mitsotakis y esposo de la mencionada Ntora Mpakogianni: Pavlos Mpakogiannis. Cada vez más referencias en las redes sociales comienzan a criticar al clan Mitsotakis por convertir descaradamente el sistema de justicia en un arma y manejar a Koufontinas a la manera de la tradición de la Vendetta de Creta.

20 de enero de 2021

La medallista olímpica y campeona de vela Sofia Mpekatorou testifica ante el fiscal de distrito sobre su acusación de agresión sexual en 1998 contra un poderoso director deportivo. Fue el lanzamiento oficial del movimiento griego #MeToo. La ola rápidamente comienzó a arrasar el mundo del teatro griego, con la aparición de múltiples acusaciones de abuso sexual.

Dimitris Lignadis - Director de Arte del Teatro Nacional Griego - publicar en su página de Facebook

2 de febrero de 2021

A medida que los rumores sobre Dimitris Lignadis comienzan a circular ampliamente en las redes sociales, la periodista Elena Akrita hace una publicación diciendo que está a punto de dimitir. El Ministerio de Cultura emite una respuesta mordaz, desestimando el reclamo y defendiendo plenamente al director. Durante los días siguientes, y mientras se desataba el clamor social, Lignadis tomó medidas legales para evitar que su nombre fuera mencionado en el discurso público en relación con tales denuncias. A partir de entonces, los medios de comunicación lo denominan “el famoso actor y director”. Esta es la primera y única vez que esto le sucede a alguien desde que comenzó el #MeToo griego.

6 de febrero de 2021

El sitio web de noticias 20/20 Mag publica una entrevista con Nikos S., donde describe su traumática experiencia de ser violado por “el famoso actor y director” cuando tenía 19 años. El delito no puede ser procesado, debido al plazo de prescripción (15 años). Aunque Nikos S no nombró al director, su narración contiene elementos que identifican directamente a Lignadis, quien renuncia el mismo día.

8 de febrero de 2021

Nikos S. emprende una demanda contra el director. Ese día, Giorgos Kalaitzidis, un miembro destacado del notorio grupo anarquista Rouvikonas, hace la siguiente publicación en Facebook: “El violador pedófilo Dimitris Lignadis está usando sus conexiones para que la gente haga llamadas telefónicas y amenace a la gente para que no se mueva contra él. Legalmente. Esta escoria debe saber que más de nosotros hemos entrado en este juego. (…) ”. La publicación se vuelve semi-viral.

10 de febrero de 2021

Decenas de miles de personas en toda Grecia salen a protestar, en medio de la pandemia, contra la reforma educativa. Las multitudes son inesperadamente grandes y se considera una respuesta al esfuerzo del gobierno por aprovecharse del confinamiento. Muchas de esas manifestaciones son atacadas por la policía con múltiples arrestos y la tensión general está creciendo.

11 de febrero de 2021

El grupo anarquista Masovka realiza una intervención activista en el buró político de la viceministra de Asuntos Exteriores, Miltiadis Varvitsiotis, donde tiran panfletos y pintan grafitis en las paredes en solidaridad con Dimitris Koufontinas –entre otros. Al día siguiente, dos de los miembros del grupo son arrestados / secuestrados justo afuera de sus casas. Poco después, en una serie atroz de “innovaciones” legales creativas, todo el grupo se enfrenta al enjuiciamiento como una “organización criminal”.

Star Channel emitió un reportaje titulado "Director famoso en el ojo de la tormenta de... nada!"

12-13 de febrero de 2021

De manera evidentemente coordinada, todos los medios de los tres magnates antes mencionados (ver arriba) lanzan una impactante campaña de desinformación y propaganda en defensa de Dimitris Lignadis, arrojando dudas o desestimando por completo las acusaciones. STAR TV, propiedad de la familia Vardinogiannis, lo lleva más lejos. Durante el noticiero vespertino del 02/12, proclaman que descubrirán “toda la verdad” sobre el caso, y difundirán un reportaje titulado “Director famoso en el ojo de la tormenta, de… nada”. La imagen fija de este título rápidamente se vuelve viral y desencadena una de las mayores reacciones violentas en las redes sociales griegas y en Internet en general. El rechazo es tan fuerte que STAR TV se vio obligada a emitir una disculpa pública al día siguiente. Parece que los principales medios de comunicación han perdido completamente esta batalla.

15 de febrero de 2021

Mientras más y más noticias surgen sobre múltiples testimonios adicionales contra el "famoso actor y director", y la Internet ruge de indignación, el portavoz del gobierno da una conferencia de prensa. Hace algunas declaraciones sobre la renuncia del "director de arte" -sin mencionar su nombre- y continúa explicando que fue "por razones personales", aunque está tan visiblemente incómodo al respecto, que lo hace, sin duda, divertido de ver.

16 de febrero de 2021

El actor Christos Perros da una entrevista televisiva, acusando al “famoso actor y director” de acoso sexual cuando Perros tenía 14 años. El delito, nuevamente, no puede ser procesado debido al estatuto de limitaciones de tiempo. Una manifestación anarquista en solidaridad con Dimitris Koufontinas logra tomar las calles y marchar por la ciudad de Tesalónica. Cada intento similar en Atenas se ha encontrado con una fuerza policial abrumadora y con su brutalidad. Generalmente, a lo largo de todo el mes de febrero, hay acciones de activistas y manifestaciones en varias ciudades de Grecia en solidaridad con el huelguista, que son fuertemente reprimidas la mayoría de las veces.

17 de febrero de 2021

Un hombre de 40 años llamado Vasilis da otra entrevista en televisión, describiendo cómo “el famoso actor y director” abusó sexualmente de él cuando tenía 15 años. Había presentado una demanda en su contra el 5 de febrero, pero el delito no puede ser procesado debido a la ley de prescripción.

18 de febrero de 2021

Una multitud de anarquistas interviene en el Ministerio de Salud de Atenas, con pancartas y folletos, en solidaridad con Dimitris Koufontinas. 65 personas son rápidamente detenidas y llevadas a la jefatura central de policía. Posteriormente son atacadas por la policía antidisturbios dentro de los tribunales, luego de ser liberados. Esa noche, el anarquista Giorgos Kalaitzidis de Rouvikonas publica en Facebook: “Christos Perros recibió una llamada después de la retransmisión [de la entrevista] en la acusó a Lignadis y le dijeron 'Morirás'. El viceministro de cultura N.Giatromanolakis, en lugar de llamar a los abogados de las víctimas, está llamando todos los días al Sindicato de Actores, pidiendo información (¿para informar a quién?) Lo mismo con la Fiscalía. Nikos S. (quien también acusó a Lignadis) fue detenido y registrado por la policía fuera de su casa. Los gánsteres están contraatacando. Serás aplastado". Esa publicación recibe más de 500 interacciones.

19 de febrero de 2021

Se llevan a cabo más manifestaciones en varias ciudades en solidaridad con Dimitris Koufontinas. El de Atenas es nuevamente atacado brutalmente por la policía. Se presenta una tercera demanda contra Dimitris Lignadis por violar a un niño de 14 años. Esta vez está dentro del plazo de prescripción. La ministra de Cultura Lina Mendoni da una rueda de prensa, donde dice que habló con Lignadis y le preguntó con insistencia si los “rumores” eran ciertos, pero él lo negó con vehemencia. Luego continúa diciendo que él la engañó con su "actuación profunda" ... ¡¡Historia verdadera!!

20 de febrero de 2021

Una manifestación anarquista sorpresa en solidaridad con Dimitris Koufontinas llega a la sede del partido Nea Dimokratia. La policía ataca a los anarquistas en la estación de tren a su regreso y arresta a unas 100 personas. Dimitris Lignadis finalmente es detenido. Internet está inundado de comentarios que señalan que tuvo dos semanas enteras desde que fue acusado públicamente de violación infantil -y renunció por ello-, para destruir todas las pruebas posibles de discos duros, tarjetas SIM, etc., que lo incriminarían aún más, o incluso más aún, posiblemente incriminar a otros miembros prominentes de la élite del país.

Hoy, el gobierno de Nea Dimokratia está contra las cuerdas. Las cosas ya le iban mal antes de que todo esto explotara. El manejo de la pandemia ha escapado durante mucho tiempo a la apariencia de control que lograron proyectar la primavera pasada. Existe un creciente descontento en varios estratos de la sociedad por varias razones diferentes. Y ahora, día a día, están sufriendo más daños por este escándalo.

Al mismo tiempo, existe una creciente preocupación de que elementos dentro del gobierno puedan estar considerando un escenario favorable para ellos, en el que la muerte de Koufontinas podría proporcionarles la estrategia de salida ideal. Posiblemente los mismos elementos que podrían defender que tal eventualidad consolidará a su audiencia de extrema derecha: los preciosos votos de Amanecer Dorado. Con suerte, prevalecerá el lado más razonable. El que entiende que las consecuencias serán tremendas y de largo plazo.

Quisisteis enterrarnos ¡pero olvidas que somos semillas! - (Rosa Nera- Creta)

La conclusión / sinopsis de esta historia complicada y nefasta es que Grecia es una especie de "República Bananera" dentro de la UE que está gobernada por gánsteres feudales, y la sombra de la Acrópolis no puede ocultar eso. Que el estado griego está degradando su propio sistema de justicia para exterminar vengativamente a un guerrillero ya encarcelado, al mismo tiempo que está degradando su propio sistema de justicia para proteger a un violador de niños. Que si Dimitris Koufontinas se convierte en el primer huelguista de hambre en morir en Europa desde los militantes del IRA en 1981, será en parte para crear una distracción de un escándalo del nivel de Epstein que ha "tocado" al propio Primer Ministro.

Y, por último, lo más importante, si sucede lo peor, debéis prepararse para expresar vuestra indignación por todo esto delante de la embajada, consulado griego local o cualquier otro objetivo de intereses griegos. Hay un día de solidaridad convocado para mañana 24 de febrero.

Alexis Daloumis

PD "No me avergüenzo, no me arrepiento, estoy orgulloso de haber participado en esta gran lucha por la libertad de la humanidad".

Dimitris Koufontinas (hacia la cancha, 15/1/2007)