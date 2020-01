Cuadernos de Contrahistoria/ "Fe de Erratas: La agitación rural frente a sus límites"

Recopilación de viejos textos ya publicados de Marc Badal que teníamos pendiente de sacar en formato librito. Si queréis copias sueltas sale a 5 euros y lo podéis pedir a este correo. La distribución la lleva Traficantes de Sueños. Adjuntamos el prólogo y los detalle de la publicación

Y, a la vez que desangran y torturan la comunidad, esterilizan y agotan su tierra, los lacayos literarios de los «nuevos pilares de la sociedad» señalan irónicamente las heridas que le han causado a la comunidad, presentándolas como síntomas de la decrepitud espontánea de ésta. Aseveran que se muere de muerte natural y que sería un bien el abreviar su agonía. No se trata ya, por tanto, de un problema que hay que resolver; trátase simplemente de un enemigo al que hay que arrollar. Para salvar la comunidad rusa hace falta una revolución rusa…



Esbozo de respuesta a Vera Zasulich. Karl Marx.

¿Qué piensan los agricultores? ¿Cómo se hace paisaje campesino sin campesinos? O acaso cuando hablamos de paisaje campesino ¿estamos pensando solo en eso que ahora está de moda: un parque temático?



Donde viven los caracoles. Emilio Barco

FE DE ERRATAS





La agitación rural frente a sus límites

PRÓLOGO DEL EDITOR:





Nos empeñamos en interpretar todo cuanto queda al alcance de nuestra mirada. Más si cabe si esta la dirigimos al pasado. En cierto modo, desprenderse del acerbo cultural heredado y mirar con otros ojos hacia las sociedades del pasado, ha sido la espina metodológica que la mayor parte de las escuelas historiográficas han soportado hincada en sus discusiones. Una espina molesta, a la que todo el mundo tarde o temprano presta atención, pero de la que en pocas ocasiones podemos desprendernos y aliviar el escozor que produce. Tanto es así, que los diversos giros interpretativos que en las últimas décadas nos han tenido un tanto mareados, sus obsesiones con la distancia antropológica o cierto relativismo simplón y, sin embargo, posmoderno, apenas han conseguido avanzar lo más mínimo en cierta teoría crítica capaz de cuestionar, siquiera de manera cortante, la principal cuestión social que apela a la totalidad de los fenómenos culturales actuales y pretéritos: la universalidad de la sociedad capitalista.





Este punto es peculiarmente manifiesto en el caso de las sociedades rurales. Comprender este tipo de sociedades del pasado, especialmente el tipo de comprensión al que nos tienen acostumbrados la mayor parte de la oficialidad académica, pasa por aunar ciertas formas de presentismo progresista, siempre dispuesto a esgrimir las lecciones del presente como demostración de una particular teodicea o final de la historia, con algunas pinceladas de paternalismo bienintencionado, donde lo de menos es prestar atención a la realidad concreta de estas sociedades, centrándose más en sus fracasos históricos. Así, tanto si hablamos de sepultureros progresistas como si lo hacemos desde la inocencia condescendiente, lo cierto es que tenemos serias dificultades para presentarnos ante el estudio del campesinado histórico con unos mínimos de rigor y solvencia, mínimos que pasan obligatoriamente por el análisis cultural y sociológico en los propios términos del campesinado.

La mirada del campesino era capaz de registrar un cúmulo de significaciones imperceptibles para los demás. Incluso también para los campesinos de otro pueblo. Pero era incapaz de ver aquello que llama más nuestra atención cuando vamos al campo. Lo primero que salta a la vista cuando alguien de fuera contempla un lugar. Especialmente si es de ciudad. Los campesinos no veían el paisaje1. En cierto modo es algo parecido a lo que les ocurre a muchos historiadores, que no ven al campesino o la campesina, tan solo una imagen repleta de distorsiones. Bajo nuestro punto de vista, Marc Badal afila la crítica en sus escritos en esta dirección. Una crítica cuya centralidad no asume la distorsión idílica de aquel que busca una Arcadia perdida, sino la crudeza de la realidad del campesinado; su logros en la reproducción material de sus condiciones de vida; su riqueza simbólica atesorada a lo largo de siglos en un mundo hostil que por fuerza obligaba al ingenio, pero también al esparcimiento, la chanza y la fiesta; una vida asediada por la carestía muchas de las veces determinada por los caprichos del medio, pero otras tantas por los potentes lazos de dependencia social y la opresión; vidas a la intemperie que nunca buscaron reconocimiento porque como diría Salvador Giner, el campesinado ha vivido milenios de soledad.





Siguiendo este hilo de argumentos, nos parece suficientemente justificada, por tanto, esta edición. Fue en los meses de otoño del año 2013, cuando la Biblioteca Social La Tormenta decidió sacar, en formato de libreto fotocopiado, esta recopilación de artículos que ya habían aparecido en otras publicaciones de mayor envergadura. Siempre hemos creído que, además de aportar conocimientos concretos sobre la realidad histórica del campesinado, los escritos de Marc Badal arrojan luz sobre las posibilidades presentes de aprendizaje, discusión y crítica en torno a las alternativas reales frente a la sociedad capitalista, hoy en trance de implosión crítica. El primer trabajo, Viejas herramientas para nuevas agriculturas, se escribió en el año 2008 y apareció originalmente en el número 6 de la revista Resquicios (año IV, abril de 2009), y posteriormente, con algunas modificaciones, en el segundo número de la revista Raíces (junio de 2011); Fe de Erratas fue escrito hacia 2011, editado en un primer momento como fanzine casero, apareció tiempo después en el número 4 de la revista Raíces (verano-otoño 2012); y por último, Sasé, octubre quebrado, elaborado en 2012, fue incluido en el número 40 de la revista euskalduna Ekintza Zuzena. Esperamos sea de alguna utilidad este primer título de la serie Fermentos de Negación, que al igual que los buenos sustratos orgánicos, permita coadyuvar en la fertilidad del pensamiento crítico y radical. Conjurar, a fin de cuentas, gracias a esta nueva edición de Cuadernos de Contrahistoria el avance inexorable de este desolador Desierto al que hemos confundido con la Vida y del que ya nada puede brotar.

1. Vidas a la intemperie. Marc Badal. Ediciones campo adentro, 2014. Existe una edición posterior en Pepitas ed. y Cambalache.