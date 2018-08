La Evolución de los Movimientos Anarquistas en Eugene "Capital Anarquista de los Estados Unidos"

Cinco meses antes de la considerada primera protesta contra la globalización, la ContraCumbre de Seattle de 1999, al sur, la ciudad de Eugene anunciaba la tormenta. La ciudad era un hervidero de actividad anarquista, desde la cual los movimientos sociales planeaban sus actividades y organización el asalto a la contracumbre. Ese Julio se desataron entonces los primeros choques con la policía.

El tiempo pasó, el panorama cambió, los compañeros se dispersaron. El Daily Emerald nos ofrece una breve resumen de la historia del movimiento libertario, su transformación y devenir, recordando alguno de los colectivos más representativos de la ciudad, muchos de los cuales ya no solo en activos desde entonces, sino que continúan siendo referentes mundiales. Tal vez podamos sacar algunas ideas de sus experiencias.

Salud! PHkl/tctca

Traducción Tarcoteca - The evolution of Eugene’s anarchist movements - Emerald Media 30.7.2018 Nic Castillon vía anarchistnews.org

Eugene 1999



John Zerzan, prominente pensador anarquista residente en Eugene



Los manifestantes recorrían las calles del centro de Eugene, bloqueando el tráfico y resistiendose el arresto el 18 de junio de 1999. La protesta había surgido a partir de un evento internacional llamado "Carnival Against Capital" ese mismo día. La gente fue al banco más cercano y comenzó a reventarle las ventanas según cuenta John Zerzan http://johnzerzan.net/radio/, un renombrado filósofo anarquista afincado en Eugene . El activista Rob los Ricos, que estuvo presente en los disturbios, terminó pagando siete años en prisión por golpear a un policía en el hombro con una piedra.

"Nadie hubiera dicho lo que iba a pasar", dijo Zerzan acerca de los espontáneos disturbios. "Ningún anarquista lo había planeado, pero se le llamó el 'Alboroto Anarquista' en el titular a portada completa al día siguiente".

De los disturbios, dos fueron hospitalizados, más de 25 arrestados y más de un centenar con heridas leves de garganta y ojos causadas por gas lacrimógeno antidisturbios, según un artículo de "the Oregonian" publicado el día después.

Fue en esta época en que la ciudad de Eugene comenzó a desarrollar una reputación nacional por sus movimientos anarquistas y su activismo.

En 2000, el Chicago Tribune describió a la ciudad como "cuna de la última generación de manifestantes anarquistas". Esa reputación puede haber disminuido desde entonces, pero las pisadas de la comunidad anarquista de Eugene, que una vez fueron bulliciosos, siguen vivas hoy.

En aquel momento, el entonces alcalde republicano, Jim Torrey, calificó a Eugene como la "Capital anarquista de los Estados Unidos". Consideró que las protestas tenían un impacto definitivamente negativo en la ciudad.

"Tuvimos una buena dosis de anarquismo sucediendo en Eugene en ese momento", dijo Torrey. Recuerdaba a los anarquistas "tirando piedras a las ventanas, bloqueando el tráfico y atacando coches".

Inicialmente, estos sucesos estuvieron ligados a un movimiento antiglobalización más grande, pero en los años siguientes, Eugene comenzó a funcionar como un centro para una gama más amplia de actividades anarquistas.

Se produjeron y distribuyeron varias publicaciones anarquistas pequeñas e independientes en el área y alrededores. Un boletín informativo titulado "Break the Chains" centrado en el apoyo a prisioneros políticos y en las críticas al sistema penitenciario. Otra publicación, "Conducta desordenada", publicaba noticias anarquistas generalistas, ensayos e información, junto con su lema, "¡A la mierda con lo civil, volvámonos desobedientes!"

Radio Free Cascadia RFC

En el distrito de Whitaker, Zerzan transmitía un programa de radio desde la emisora de radio pirata Radio Free Cascadia RFC. "Fue algo muy diferente", hablando sobre el contenido de sus primeras transmisiones. Dado que nadie podía hacer llamadas a la radio pirata, Zerzan principalmente leía sus textos favoritos y resaltaba las noticias anarquistas.

RFC finalmente fue asaltada y cerrada por la policía, pero Zerzan todavía mantiene su programa en Radio Anarchy de la emisora KWVA, en que transmite todos los martes a las 19h [hora del pacífico, UTC -8:00].Zerzan ahora se muestra como una de las voces más destacadas del anarco-primitivismo o anarquismo verde, una parte del pensamiento anarquista que se centra en el ecologismo y la desindustrialización. La filosofía critica tanto a la civilización como a la tecnología.

Algunas de estas ideas también ganaron la atención nacional en la década de 1990 después del arresto y condena de Ted Kaczynski, también conocido como Unabomber, que mató a tres personas e hirió a muchas más durante una campaña de atentados con bomba que se desarrollaron entre 1978 y 1995.

Antes de su arresto, Kaczynski había escrito "La sociedad industrial y su futuro", un ensayo que critica la tecnología y la industrialización como un perjuicio para la sociedad y la libertad humana. Zerzan cree que Unabomber y este ensayo tuvieron al menos cierta influencia sobre las posteriores protestas anarquistas en Eugene.

El propio Zerzan visitó a Kaczynski antes de su condena de 1998. "Pude ver que teníamos las mismas ideas", dijo Zerzan. Sin embargo, se puso énfasis en diferenciar sus métodos: "No es el mismo enfoque táctico; poner algo en el correo y que le pueda explotar a algún oficinista o cartero o lo que sea, eso no está bien".

Zerzan ha tenido su programa de radio en funcionamiento desde 2001, y ahora ya ha transmitido más de 800 episodios. También es editor de "Black and Green Review", una revista anarco-primitivista actualmente en su quinto número. El objetivo principal de la revista es "profundizar las críticas anarco-primitivistas y verdianarquistas a través de una discusión y debate abiertos".

A pesar de la relevancia perdurable de Zerzan, sigue siendo uno de los pocos vestigios de la comunidad anarquista de Eugene, una vez bulliciosa y altamente visible.

Admite que la escena anarquista en Eugene se ha ciertamente calmado.

"Para [2006] todo había concluido", dijo. "Volvió la normal y silenciosa Eugene, y amo a Eugene, pero la escena anarquista ... todos se desperdigaron".

El ex alcalde Torrey también da cuenta de este cambio, pero reconoce las formas en que todavía existe una cultura anarquista Eugene: "No esta cerca de ser lo prevalente que era en el pasado. Creo que ahora [las actividades anarquistas] son más actividades orientadas a la sociedad [en vez de a la confrontación]".

Neighborhood Anarchist Collective NAC

Y eso ciertamente suena a verdad si tenemos en cuenta al Neighborhood Anarchist Collective [NAC, Colectivo Anarquista de Barrio], uno de los desarrollos más recientes de la comunidad anarquista de Eugene.

De acuerdo con los principios de NAC, el colectivo basa su actividad en una visión del anarquismo social que enfatiza las ideas de ayuda mutua, autonomía y apoyo comunitario.

"El problema de nuestro sistema actual es que la democracia no es real", dijo Serra Joy, quien ayudó a fundar NAC el año pasado. "Si todos realmente tuvieramos voz y realmente participaramos en ese sistema, entonces tendríamos una democracia directa. Eso es anarquismo en el sentido en que yo lo veo: anarquismo social".

Joy no siempre se identificó como anarquista. De hecho, recientemente se involucró con ella después de una serie de eventos que la hicieron perder la fe en el sistema político actual del país.

"Bernie [Sanders] vino como se fue", dijo Joy. "Antes de eso, podía decirme a mí mismo que tan solo necesitamos a la persona adecuada, que solo necesitamos suficientes personas, pero incluso teniendo la persona adecuada, las personas adecuadas y el grupo adecuado, no funcionó".

Para Joy, el énfasis que el anarquismo social otorga a la comunidad es lo que le da esperanza para mantenerse fuera de un sistema político arduo. "Si no se puedes influir en la democracia, si no se puedes votar a favor de un cambio a gran escala, entonces tenemos que buscar más localmente", dijo. "Desde que hice eso, me siento más empoderada".

Parte de los objetivos de NAC es reconectarse con la fuerte cultura anarquista del pasado de Eugene. "Éramos conscientes de éste y sentimos que queremos ayudar a revivir esa cultura", dijo Joy. "Queremos ayudar a las personas a empoderarse, a que vean el poder que tienen dentro de si mismxs y su grupo de amigxs".

La Feria Colaborativa

Una forma en que NAC intenta alcanzar ese objetivo es a través de un evento mensual llamado Share Fair [Feria Colaborativa]. "Generalmente reunimos un montón de recursos y apoyos de las organizaciones y creamos espacios para que las personas vengan y reciban esos recursos, y encuentren la conexión con la comunidad", dijo Joy. El evento pone a disposición de la comunidad cosas tales como atención médica, cortes de cabello, apoyo emocional, comida y ropa, todo de forma gratuita.

Por la Feria Colaborativa han pasado más de 100 personas en cada evento en el transcurso de sus seis meses de existencia. "Es muy divertido y siento que ese es el mejor proyecto que surgió del Neighborhood Anarchist Collective", dijo Joy.

Además de la Feria Colaborativa, NAC organiza eventos educativas tales como proyecciones de películas y clubes de lectura radical, así como eventos de redacción de cartas de apoyo a los presos políticos.

Tanto para Joy como para Zerzan, estas ideas anarquistas todavía son muy relevantes y necesarias para recuperar el sentido de comunidad.

"La comunidad [tradicional] se ha ido", dijo Zerzan. "Ha sido engullida por la sociedad de masas, por lo que todo el mundo lo quiere ... pero no, no lo pillan". Por esta razón, Zerzan llega a decir que es probable que la sociedad vea otra alzamiento [anarquista].

Sea o no cierto, está claro que el pensamiento anarquista todavía tiene su lugar dentro de Eugene.

"Es sorprendente cuánta gente está realmente interesada en los valores básicos y fundamentales de la teoría anarquista en la que nos movemos", dijo Joy. "Mis esperanzas con el anarquismo en general es que ayuden a las personas a encontrar esa comunidad que tan desesperadamente necesitamos ".