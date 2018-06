Okupas siempre!!!

Artículo publicado en A irmandade da costa sobre el desalojo de A Insumisa

Parece que se está equiparando, en esta ciudad de mojigatos, el brutal desalojo de la Insumisa con el desesperado ataque nocturno a la sede del partido que lo ordenó. ¿Es lo mismo? ¿De verdad? ¡Ojalá! Porque si Marea Atlántica solo hubiera roto los cristales de la okupa ahora podríamos estar en ella arregládolos con alegría mientras preparamos la próxima charla o el próximo concierto. Pero eso ya no va a pasar allí jamás. Porque nos han echado de la Insumisa, ¡a hostias además! Lo cierto es que hasta que una veintena de okupas rabiosos no echen para siempre a la Marea de su sede, cubriéndolos de moratones y abriéndoles la cabeza con barras de hierro no estaremos hablando de lo mismo, ni de nada parecido. ¿Romper cristales? ¡Ni juega el mismo partido, ni en la misma división, ni siquiera al mismo deporte! ¡Ojalá en la okupa solo tuviéramos los cristales rotos!

Mucha de la gente que ahora se indigna con los vidrios rotos de la plaza del humor aplaudieron con ganas cuando se reventaban sedes del PP en los tiempos del Prestige o la guerra de Irak, o cuando se rompieron bancos e inmobiliarias en otras no tan lejanas okupaciones.¿Y cuál es ahora la diferencia, pandilla de hipócritas? ¿Que estos son compañeros? Pues serán compañeros de tu puta madre, porque desde luego míos no lo son. Son los responsables del episodio represivo con más heridos en Coruña desde los tiempos de Franco y, sin embargo, ¿Debemos tratarlos a ellos con más remilgos de lo que lo haríamos con el Partido Popular o la Falange haciendo muchísimo menos daño? ¿No es eso una inmensa hipocresía?

Además ¿desde cuándo el movimiento okupa es un movimiento pacifista? Ya desde las primeras okupas europeas de los años setenta las casas se defendieron a golpe de adoquín y cócteles molotov. Los autónomos alemanes, pioneros de la okupacion y padres de la elogiada y admirada contracultura berlinesa fueron los inventores de la táctica del black block. Minuesa, La Guindalera, El Cine Princesa, A Casa das Atochas, la Sala Yago o el Escarnio. Los okupas provenimos de una orgullosa tradición revolucionaria y antisistema. De hecho, en esta ciudad, tanto tras el desalojo de A Casa das Atochas como después del de Palavea hubo encapuchados y cristales rotos. ¿Porqué después de este iba a ser menos si fue la represión más salvaje y descarnada de todas? ¿Los cristales de un banco están bien pero los de los responsables directos del operativo están mal? ¿Que clase de criterio esquizofrénico es ese?

También se dice que fue un error táctico, que se perdió apoyo. Puede ser. Pero a lo mejor es que el movimiento okupa es tan honesto y coherente que te da lo que te mereces incluso aunque le venga mal a él. Sin cálculos estratégicos ni electoralismos. Con el corazón por delante. Y ya veremos qué pasa cuando el tiempo ponga a cada quien en su lugar. El apoyo del ciudadano medio está muy bien, pero no hasta el punto de anteponerse a cualquier otro criterio ¿O es que el lema de ninguna agresión sin respuesta es una consigna vacía para rellenar chapitas de colores?

Y el que confunda e iguale la violencia de los que dan con la de los que responden, de los que se juegan una medalla con los que se juegan la cárcel, la de los de arriba con la de los de abajo, o es uno de los de arriba o es un completo imbécil.

Así que sea quien sea el que lo hizo tiene mi más sincero apoyo y admiración.

Pero mucho peor que la mojigatería beata de los que se llevan las manos a la cabeza es la hipocresía infame de los que justifican el desalojo. Si se tratara de fachas de toda la vida ya no diría nada, al fin y al cabo ellos siguen en su línea. Pero que gente que dice apoyar a los Movimientos Sociales y que supuestamente buscan un cambio de modelo social puedan justificar esta barbarie me parece inaceptable. Y los que ahora lloran porque después de desalojar a porrazos un Centro Social Okupado se sienten perseguidos y cuestionados pues que se afilien a la AVT. Al fin y al cabo cada vez se parecen más en discurso.

¿Recuperar un espacio público? Que gilipollez. Pero si vosotros mismos decíais hace menos de un año que las subvenciones que ahora anheláis eran una trampa del PP. Además ¿Como un espacio puede ser más público que gestionándolo entre todos los usuarios por medio de una asamblea horizontal y abierta? Vuestro argumento de recuperar la titularidad pública podría ser valido para un pepero (de hecho es el argumento que mil veces usó el PP) pero no para quién de verdad se mueva en los Movimientos Sociales. Sois unos hipócritas de mierda, conocéis de sobra la falacia intrínseca de semejante mamarrachada ¿Es más “del común” una cárcel (que al fin y al cabo es un equipamiento público) que una empresa colectivizada? ¿Es más de todos un campamento municipal de verano que la acampada del 15M? Sois perfectamente conscientes de que el movimiento asambleario y autogestionado es un millón de veces más libre y participativo que cualquiera de vuestras burocráticas instituciones; creadas, además, a imagen y semejanza del capitalismo que las parió. Pero ahora se os llena la boca con argumentos de la derecha. Como lo de decir que no teníais más remedio que desalojar porque la responsabilidad de cualquier accidente que pasase recaería en el ayuntamiento ¿Acaso no pasa exactamente lo mismo con el propietario de cualquier edificio privado que haya sido okupado? Según esa regla de tres no podría haber okupaciones. Decir que estabais obligados a recuperar el espacio porque no cumplía leyes y normativas es lo mismo que negar el derecho de existencia de TODAS las okupas del mundo. ¿Estáis en contra de TODO el movimiento okupa? Es evidente que ahora si.

Invocáis en todo momento vuestra voluntad negociadora para justificar el desalojo, pero eso, además de un “trágala” hipócrita, es falso. Vuestra negociación pasaba siempre porque nos teníamos que ir. Y luego aún por encima pretendíais que gestionáramos GRATIS las actividades de vuestro nuevo Centro Cívico municipal en el que la última palabra siempre iba a ser la vuestra. Así podríais enchufar allí a vuestros estómagos agradecidos cobrando por la cara mientras los okupas perroflautas os harían el trabajo sucio de gratix. Esa era vuestra propuesta. Eso no es negociar.

Además, nosotros somos okupas y estamos orgullosos. No queremos ser otra cosa. No solo nos gustan las actividades que realizamos y la libertad y la autonomía con que las realizamos (al márgen de partidos y sindicatos); sino que nos gusta el cuestionamiento del capitalismo y la propiedad privada que supone el hecho mismo de okupar. Es un acto insumiso, de ahí el nombre. Y eso moriría en el momento en que nos asimilaseis a vuestro programa electoral. La autonomía y la autogestión son nuestra razón de ser. Si queréis montar Centros Cívicos municipales nos parece perfecto, pero no encima nuestra, no sobre nuestro proyecto. Preferimos que lo hagáis sobre nuestra tumba. Nosotros volveremos a okupar y vuestro partido será sinónimo de la mierda hasta el fin de los tiempos.

La Moska Kojonera