Nosotras no renunciamos a las ideas. Anarquistas sin complejos

Por El Rebenke

Hay un sector del anarquismo que rehuye de todo lo que tenga que ver con anarquismos. Y no me refiero solo a las palabras (anarquía, anarquismo,…) que hasta cierto punto podría llegar a entenderlo, sino que renuncia directamente a practicamente todos los postulados de la Idea.

Para ello, para sacarse de encima las posturas, ideas, fines y objetivos anarquistas, los suplantan por otros absolutamente ajenos a ello, embarcándose en proyectos no solo ajenos sino muchas veces contrarios a las postura y objetivos libertarios. Que me parece genial que cada cual defienda, apoye y luche por todo aquello en lo que cree mas allá de ideas que encorcelen, pero no lo hagan diciendo a la misma vez que lo hacen desde el anarquismo. Por pura coherencia.

Dicen que renuncian a todo: fines y objetivos, defender la idea publicamente, oponerse a los proyectos contrarios,… por una cuestión estratégica. No entiendo del todo en que consiste esa estrategia, la de renunciar a todo, defender otras cosas,…¿como estrategia libertaria? No le veo mucho sentido. Tampoco ellxs, que reconocen su incoherencia, afortunadamente.

Anarquistas, o mejor dicho, pseudoanarquistas disfrazados o con complejo de políticos, de parlamentarios, … buscando quedar bien, buscando “el voto popular”, buscando vete a saber si incluso el poder…¿Pero que poder? ¿A donde van por esa via? ¿a quienes les estan haciendo el trabajo, a quienes les están hayanando el camino? ¿Donde quedan las ideas libertarias en todo esto de las que dicen formar parte?

Esas nuevas ideas y objetivos con los que han suplantado los libertarios o anarquistas, no les lleva a ningún sitio. Y es que la gente, entre los originales y las copias acomplejadas, suelen preferir siempre a los originales. Ese terreno ya esta ocupado, por mucho que les pese o se intenten hacer hueco entre ellos, son sus propios compañeros de viaje lo que no les dejaran que ocupen ni una milesima de ese espacio, y les seguiran utilizando a ellas, mientras les sigan siendo útiles. Luego ya…bueno, repasen la historia.

Las ideas libertarias, anarquistas, son tan ricas, diversas y actuales como cualquier otras o incluso mas. No necesitan disfrazarlas, ocultarlas, rebajarlas y mucho menos suplantarlas por otras. El ideal es actual y fresco, siempre en movimiento, siempre creciendo, siempre evolucionado, siempre adaptándose a los tiempos que corren y al contexto en el que habita, pero nunca, nunca, nunca, con necesidad de perder su esencia o suplantarla.

Tenemos un proyecto que defender. Un proyecto social, personal, global, que construir, que crear. Sin renunciar a nada. Sin perdernos por caminos confusos dejandonos llevar por cantos de sirena donde suelen caer personajes con necesidad de poder o alimentar su Ego y dirigismo. Nuestro camino es tan rico, diverso y actual, que son las posturas libertarias las que alimentan un sinfin de espacios y proyectos actuales que no se denominan del todo anarquistas, pero que beben de esta fuente, a diferencia de estos pseudoanarquistas jugando a ser políticos.

Reformistas hemos padecido siempre, a lo largo de todos los tiempos, y no es que actualmente hayan mas. Incluso diría que son menos que en otras épocas. Lo que critico es que el nivel de reformismo actual de algunxs es tal, que a hecho renunciar en ellxs cualquier cosa que huela a anarquismo, incluso, incluso, escuchen bien, perseguir a anarquistas, señalarlos con el dedo, desvirtuar y criticar las propias ideas libertarias (ya no solo a las personas que las defienden),…

Compas, aunque ustedes hayan dejado de apostar por la Idea, les aseguro que hoy esta mas viva que nunca, y no es que lo diga yo. Solo hace falta echar un vistazo objetivo alrededor. Hay un nuevo renacer de las mismas, y hay una necesidad mas urgente que nunca de ellas. Compas, no se pierdan, no se vayan, no se confudan, que sus egos no los desvien. No dejen de defenderla. No se derroten antes de tiempo. Caminemos juntas. Avancemos. Defendamos el proyecto libertario, sin complejos ni miedo. Defendamos su vitalidad, diversidad y funcionalidad actual.

La Anarquía es una realidad, aunque no lo crean. Y esta creciendo ahora mismo, por todos lados.

Fdo: Un anarquista orgulloso