[EEUU] Huracán Harvey: Informes desde Texas. Solidaridad y Apoyo Mutuo

Tras el paso del huracán Harvey por Texas y la inundación de la ciudad de Houston están teniendo lugar múltiples iniciativas. Scott Crow [@Scott_Crow en Twitter], anarquista que participó en el colectivo Common Ground que ayudó en Nueva Orleans tras el huracán Katrina (ver entrevista aquí) defiende que la mejor opción es la acción autónoma y descentralizada. Multitud de pequeños grupos actuando. Primero en los rescates, atención médica y distribución de agua potable, alimentos y combustible. Posteriormente en la reconstrucción. No olvidemos que el capital este tipo de desastres, primero para enriquecerse, pero también para rediseñar las ciudades a su conveniencia. Es por ello que es urgente reforzar o tejer los lazos comunitarios y empezar la recuperación desde abajo. Scott Crow resume su postura así:

Hacia una acción ante los desastres descentralizada y liberadora Queridos/as compañeros/as, amigos/as, aliados/as y extraños/as La 'acción ante los desastres descentralizada y liberadora' SIEMPRE es necesaria ante desastres de todo tipo (ecológicos, económicos, políticos o bélicos). Especialmente en las primeras horas y días cuando las respuestas burocráticas de los gobiernos y de la Cruz Roja son lentas, torpes y sesgadas. SIEMPRE hay personas y lugares que se dejan al final de las listas de prioridad y evaluación. Comunidades pobres, de inmigrantes o rurales. Pequeños pueblos o aldeas. Hay muchas zonas en blanco. Si tienes la capacidad de actuar directamente, entonces hazlo. No esperes al permiso de las autoridades. Haz lo que necesites para apoyar a la gente y ayudarla en los momentos de crisis y desastre. Si tu corazón late con compasión entonces únete a pequeños esfuerzos o empieza por ti mismo/a. En pueblo tras pueblo y área tras área a lo largo de la Costa del Golfo en Texas existen necesidades. La acción descentralizada ante los desastres es una apertura, un lugar donde las personas ponen a un lado sus creencias e ideas políticas y llega a lo que es real. Codo con codo para superar la crisis y reconstruir nuestras comunidades en nuestros propios términos. Resistir, Rebelarse, Crear y Construir

Para ilustrar las distintas iniciativas que han ido surgiendo desde ámbitos políticos próximos en los primeros momentos y días se puede leer el artículo de Candice Bernd en Truth-Out: Antifas e izquierdistas organizan redes de rescate y apoyo mutuo en Houston (en inglés). Por ejemplo, el West Street Response Team, con miembros de Food Not Bombs, que realizaron rescates en los primeros días y realizaron rescates y también repartieron comida y agua potable. Esto último es problemático. Tomar víveres de las tiendas, aun en caso de emergencia, se considera saqueo. En Nueva Orleans durante el Katrina la policía disparó a personas que se estaban aprovisionando y ahora en Texas ha habido grupos ultraderechistas que han enviado fotografías patrullando armados para 'evitar saqueos'.

La gente de Redneck Revolt Houston [una aproximación al anarquismo desde la identidad rural redneck] está participando en el reparto de comida. Personas que participaron en el Common Ground de Nueva Orleans han creado el Common Ground Austin, involucrándose desde el primer momento en el reparto con botes de víveres y artículos de primera necesidad.

En el 2012 se formó Occupy Sandy, en respuesta al huracán Sandy (huracán que causó casi un centenar de muertos en el noroeste de los EEUU), ahora recaudan fondos para la recuperación tras el Harvey. En ese momento fue una unión de distintas iniciativas, al igual que en este ha surgido Great Houston Grassroot Relief. Una coalición de los colectivos Solidarity Houston, S.H.A.P.E. Center, Campaign Nonviolence Houston, Houston Peace & Justice Center, Houston Anarchist Black Cross, Black Lives Matter Houston Chapter, Resilient Nacogdoches, World On My Shoulders y Black Women's Defense League para orientar las donaciones hacia iniciativas comunitarias.

Un problema añadido en un desastre de este tipo es ser un sin papeles. El pedir ayuda a una institución gubernamental puede significar la deportación. En Houston hay una gran cantidad de personas residiendo ilegalmente, provenientes principalmente de México. En este caso hay organizaciones que están dirigiendo sus esfuerzos especialmente a estas comunidades, como son the Fe y Justicia Workers Center, LatinaTransTexas, RAICES y South Texas Human Rights Center.

Otro colectivo que se movilizó en los primeros momentos fue el colectivo sanitario Bayou Action Street Health, que ahora se centra en el reparto de medicamentos.

La acción descentralizada es muy eficaz porque detecta correctamente las necesidades y actúa rápidamente. El problema es que genera demasiado ruído cuando alguien quiere ayudar (hacer donaciones o acudir al terreno). ¿Con quién colaborar? Es por ello que desde Another Gulf is Possible se ha creado una guía de recursos para quienes quieran vehicular su solidaridad a iniciativas comunitarias.

Pero no hay que olvidar que gran cantidad de personas, de muy distintas ideologías, tomaron autónomamente la iniciativa y sin esperar instrucciones de arriba o intermediarios oficialmente reconocidos, se ayudaron mútuamente. Sin saberlo, estaban poniendo en práctica los principios anarquistas.

A continuación reproducimos las primeras impresiones sobre el terreno de Scott Crow y Skot Oh. Traducido para el Centro de Medios Libres por Riachuelo

Informe del 1 de Septiembre

Scott Crow

Regresamos de Houston ayer por la madrugada. Los esfuerzos de rescate definitivamente no son tan necesitadas exactamente en Houston. La gente en las calles están haciendo énfasis sobre esto. Hay MUCHOS lugares en las afueras y fuera de Houston que necesitan el apoyo mucho más. Ayer, limpiando la casa de mis amigos en el barrio de Meyerland, muchos voluntarios estaban caminando por las calles ayudando a la gente sacar sus pertenencias de sus casas, raspar y abrir paredes. Muchas partes de la ciudad ya están funcionando.

Nuestros amigos y familia ya están en un lugar seguro aunque como muchos más, han perdido todo. Gracias a todas y todos por su interés y por sus mensajes.

Abajo comparto una de las coaliciones de grupos con quién he estado trabajando. Se llama West Street Recovery.

Y aquí esta un buen informe y actualización de Skot Oh quién es parte de un crew que sigue haciendo rondas de búsqueda, rescate y apoyo fuera de Houston. Recomiendo seguir sus actualizaciones ya que ha estado ahí toda la semana y ahí seguirá. También necesitan donaciones para poder seguir con sus esfuerzos.

Informe desde Huracán Harvey

Skot Oh

El jueves intentamos meter dos botes y suministros a Beaumont donde aún está muy inundado. Todas las grandes carreteras siguen cerradas, y las rutas alternas están inundadas. Ni la Guardia Nacional pudo entrar.

Regresamos a Houston. El espacio en dónde estamos trabajando ahora ha sido nombrado

West St Recovery. Recibimos decenas de carros repletos de víveres y donaciones a través del día. La comida donada fue inmediatamente preparada por un chef voluntario quién ha estado preparando comida por lo menos 1,000 personas cada dia. De ahí se la llevamos a diferentes puntos en las áreas del 3ro y 5to barrios (3rd and 5th Wards). También entregamos comida y suministros a cientos de personas que se nos acercaban durante el transcurso del día. Para el fin del día, casi todo había terminado.

El día anterior encontramos una región de East Houston que había sido golpeada duramente… Muchos campamentos para casas rodantes están completamente destruidos. En el primero que encontramos, hubo por lo menos 50 familias sin casa. Cuando regresamos hoy, la gente nos indicó más lugares así. Entonces, empezamos a llenar los carros y pasar por los barrios entregando comida y herramientas para la limpieza, los cuales siempre se acabaron rápidamente.

La mayoría de las casas las encontramos en condiciones de perdida total, con familias durmiendo afuera. Hay que recalcar que en los tres días que he estado en Houston no he visto NINGUNA presencia de la Cruz Roja ni de FEMA (por sus siglas en inglés, Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, para del Departamento del Seguirdad nacional de los EUA). Solo convoys de la Guardia Nacional pasando pero aún no los he visto en las calles. He manejado desde un lado de ciudad al otro y casi hasta Beaumont y de regreso y nunca he visto “boots on the ground” (“botas sobre el suelo”). Ni carros de la policía de Houston. TODO el apoyo ha sido de individuos. Todas nuestras donaciones vienen de individuos. The Cajun Navy (La Marina Cajún, grupo de voluntarios informal con lanchas y botas para uso personal que se juntan para los esfuerzos de búsqueda y rescate. Se formó después de Huracan Katrina.) y otros han hecho la mayoría de los rescates en bote. Entonces cualquier mierda que Trump y Abbot (gobernador de Texas) están diciendo sobre auyda, yo en lo personal no la he visto.

En las áreas que estuvimos de East Houston muchos de los residentes no hablan inglés y no tienen papeles. No van a pedirle a la FEMA de Trump por ayuda. Todas y todos tienen miedo que va aprovechar de esta situación como una oportunidad a mandar la Migra. Es por eso que están actuando por si mismas. Ésta es la gente que necesita ayuda de las comunidades de base (“grassroots communities”). Si hay gente que quiere ayudarles, no les digan que hablan a FEMA o la Cruz Roja. No lo van hacer. Si quieres ayudar, ve con ellos y ellas, ofrece materiales de construcción, apoyo económico para comida y vivieres, ayúdales a limpiar sus casas antes de que se llene de moho y la destruye. Dona a un grupo local de Houston- hay muchas, uno siendo la gente con quien estoy trabajando.

Scott Crow: Una de las mejores formas de solidaridad que podemos demostrar desde aquí es la circulación de información verdadera, de compartir con compañeros y compañeras para asegurarnos que estamos informados y conscientes de la situación allá y la difusión de la información sobre esfuerzos decentralizadas, anarquistas, desde abajo.

Otras páginas y espacios de trabajo

