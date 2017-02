[Argentina] Presentación de la revista 'Autogestión para otra economía' en el hotel recuperado Bauen

De CNCT

Esta presentación se realizó el jueves 19 de enero en el hotel recuperado BAUEN y contó con la participación de Andrés Ruggeri, director de la publicación, Roly Villani, Hugo Cabrera, miembros del consejo editor, y Federico Tonarelli, vicepresidente del Hotel recuperado por los trabajadores.

Autogestión para otra economía es una publicación que tiene como objetivo ser un espacio de debate para construir desde el sector una alternativa a la economía actual, con la voz de trabajadores y un análisis histórico y coyuntural. El primer número gira en torno al mercado e incluye entrevistas, análisis, experiencias de autogestión de otros países y opinión, entre otras secciones.

Inspirada en revistas de la década del 70', la tapa tipográfica propone que, desde el comienzo, el título, grande y claro, abra la discusión sobre estas cuestiones. “Es importante que haya una revista de este tipo, no institucional, no informativa, no de difusión, ni de investigación académica, que justamente debata las experiencias y la coyuntura nacional, regional y mundial”, señaló Ruggeri.

En tanto Hugo Cabrera, Presidente de la Federación de Cooperativas Autogestionadas de Buenos Aires y secretario de Relaciones Institucionales de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, quien también integra el consejo editor dijo: “A veces elogiamos demasiado la autogestión, pero tiene sus problemas. Debatir sobre eso y la coyuntura ayuda”. Y agregó que la revista es una herramienta para generar esos debates, para que se vayan poniendo sobre la mesa todas las cuestiones que hacen al sector.

Por su parte, Roly Villani, coordinador periodístico, explicó que si bien en la autogestión los procesos de publicación pueden ser más largos (desde el punto de vista comercial) al debatirse las notas con el conjunto de los redactores, lo comunicacional crece en calidad.