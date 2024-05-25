El Grupo surrealista de Madrid y las Ediciones de la Torre Magnética, cuerpo y alma y alma y cuerpo del mismo espíritu errante, se complacen en invitar a la presentación de Hacia un nuevo romanticismo revolucionario y antidesarrollista mientras el capitalismo destruye el fin del mundo, penúltimo Cuaderno para cruzar el fuego firmado por Vicente Gutiérrez Escudero.

Será este sábado 25 a las 20.00h, en Ateneu L’Harmonia de Fabra i Coats, en el marco de la Fira Literal 2024. Año del supuesto centenario del surrealismo que no celebramos, o sí, pero explorando las cavernas del ser en busca de la verdadera vida que exige transformar el mundo y contribuye por sus propios medios a tan colosal querella, único peso y medida que nos interesa para calibrar la intensidad, sentido, oportunidad y desuso del surrealismo en su plena inactualidad, o no.

Participan su autor Vicente Gutiérrez Escudero, Lurdes Martínez y Jose Manuel Rojo, acompañad@s por Aina Serra.

En la calle Sant Adrià 20, Sant Andreu, Barcelona.

¡Os esperamos!

Hacia un nuevo romanticismo revolucionario y antidesarrollista mientras el capitalismo destruye el fin del mundo

Mientras el capitalismo destruye el mundo sigue avivando el mito del progreso como solución final, gracias a la supuesta magia de la tecnología actual y de la por venir. Peor aún: el mito del fin del mundo se abre paso para darle continuidad, ocultando la destrucción en marcha y son sus verdaderos culpables, activando un miedo desesperanzado que busca un refugio ilusorio en la misma tecnología que ha provocado el desastre.

Por ello urge extirpar tal mito gemelar absurdo y suicida, construyendo mitos nuevos que puedan cristalizar intuiciones y deseos colectivos de liberación. Este tejido mítico urdirá un nuevo romanticismo revolucionario antidesarrollista que, apoyándose en mitos movilizadores, aspire a construir sociedades justas e igualitarias. Esta intervención mítica tendría que darse en dos fases, que bien pudieran producirse de forma simultánea; una primera fase en la que vayamos eliminando de nuestra subjetividad determinados mitos elitales como el del progreso y el del fin del mundo, y una segunda fase en la que empecemos a instaurar otros mitos emancipadores que sustituyesen a aquellos.

Sólo un romanticismo tal, entendido como una forma mítica de la cultura además de como una praxis, es el que podría propiciar esa subversión mítica.

Y si hay un movimiento de emancipación que ha sabido actuar desde el corazón mismo de los mitos, ese es sin duda el surrealismo.

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