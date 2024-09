Actualización en la huelga de hambre, contra la detención de internacionalistas y activistas pro-palestina (grecia)

Traducimos dos comunicados de las dos personas en huelga de hambre por los derechos de las personas encarceladas en centros de detención, por la libertad de las activistas detenidas esperando deportación y en solidaridad con el pueblo palestino.

24/05

Mi nombre es Rosol, refugiada en Grecia, de descendencia de Jordania con raíces palestinas e Iraquís. Durante toda mi vida he presenciado las profundas injusticias soportadas por mi gente bajo el régimen colonial. Hoy continúo presenciando el despiadado genocidio de palestinxs, una tragedia que continúa después de 228 días.

Hoy, los gobiernos europeos, incluido el griego, constantemente intentan silenciar las voces en solidaridad con Palestina. En Grecia, la gente está siendo arrestada por simplemente mostrar la bandera Palestina.

En respuesta a las atrocidades que se están cometiendo contra mi gente y contra nuestrxs solidarixs, comienzo hoy una huelga de hambre para protestar contra la sistemática opresión del estado griego contra los refugiados y lxs activistas pro-palestinxs. Este acto de resistencia está motivado por la injusta detención de mis compañeros el 15 de mayo, en el desalojo de la ocupación en solidaridad con Palestina de la universidad de Nomiki. Además de haber sido detenidos durante una semana sin haber sido juzgados y sin tener la oportunidad de defenderse en juicio, se enfrentan a la deportación con la prohibición de volver a territorio griego en 5 años, ya que el gobierno les identifica como "individuos altamente peligrosos".

Esto es claramente un acto de venganza por parte del estado griego, con el objetivo de silenciar la solidaridad con Palestina. El primer ministro Mitsotakis, en su discurso el día del desalojo de la universidad de Nomiki, dijo: "Si hay gente que piensa que van a repetir lo que han visto en otros países y ocupar las universidades, poner tiendas de campaña y crear caos, están muy equivocados". Esto demuestra las motivaciones políticas detrás de sus detenciones. Para colmo, dos días después del desalojo, la policía griega empleó la misma táctica de protesta (instalando tiendas de campaña en la plaza de syntagma) para protestar contra sus "bajos" salarios. Esta hipocresía demuestra que no es la protesta en sí, pero quién protesta y el mensaje que hay detrás de esta lo que el gobierno persigue.

Mis compañerxs están actualmente encerradas en el campo de detención de Amygdalesa, donde se les niegan derechos básicos como acceso a traductores, comida y agua. Durante las visitas, reconocemos la terrorífica realidad de muchas otras personas detenidas indefinidamente sin ninguna razón más allá de su situación administrativa y que no tienen acceso a representación legal. Este horrible trato a las personas migrantes es parte de las políticas de discriminación y abuso sistemático a los derechos humanos por parte del estado griego. Como refugiada, yo misma he visto las terribles condiciones en los campos de refugiados, como el campo de Moria, y he sido testigo de como el estado persigue y condena a hombres inocentes.

Mis demandas son claras:

1. Liberación inmediata de todos los injustamente detenidos.

2. Fin de las detenciones indefinidas sin un proceso legal.

3. Reconocimiento de nuestro derecho a oponernos al genocidio en curso.

4. Cese de las acciones ilegítimas y violentas contra lxs activisxs pro-palestinxs.

5. Que se proporcione traducción y representación legal a todxs lxs detenidxs de los centros de detención.

6. Que se aseguren condiciones humanas de vida en todos los campos de refugiados y centros de detención.

7. Que tomen responsabilidades los oficiales responsables de negligencias y abusos en los campos de refugiados y los centros de detención.

Nuestra lucha es por justicia y dignidad, y no va a cesar hasta que estas demandas se cumplan. El mundo debe reconocer y actuar contra las injusticias que afrontan lxs refugiadxs y lxs activistas.

Mi huelga de hambre es en resistencia contra las injusticias de estados fascistas. Como muchxs Palestinxs antes que yo, me niego a ser silenciada. Lo que ocurra conmigo durante esta huelga de hambre será solamente responsabilidad del estado griego.

En mi huelga de hambre indefinida, lo único que voy a consumir es agua, azúcar, sal, té y vitamina B1.

Libertad a todos los presos politicos.

Palestina libre.

https://www.instagram.com/ros__ol?igsh=MXZvaDB4aXV6b2I3bQ%3D%3D&utm_source=qr

27/05 (comunicado de Lea Courtois, detenida desde el 15/05 y en huelga de hambre desde el 24/05)

Comunicado inicial de la huelga de hambre: https://alasbarricadas.org/noticias/node/54679



No ha sido una sorpresa que yo sea la única detenida de las 9 europeas que sigue encerrada en (el centro de detención de) Amygdalesa. Esta decisión del estado griego tiene una carga tanto racial como política. Soy el último individuo restante comprometida con la lucha, me mantengo fuerte en el camino de la resistencia.

Cuando un imperio siente que se desmorona, arremete en un último instinto de supervivencia.

Vemos esto hoy en Gaza, donde los sionistas han intensificado sus ataques sobre gente desprotegida en sus tiendas de campaña, sintiendo su inminente derrota. A pesar de los 8 meses de genocidio, la resistencia continua fuerte, todavía capaz de tomar rehenes y lanzar misiles sobre Tel-Aviv.

De forma similar, la decisión del estado griego de liberar a todos los detenidos europeos menos a mí, es una prueba de su fragilidad. Les agradezco esto, porque demuestra su debilidad en represalia contra la persona que sigue convencida en sus creencias políticas y sus tácticas de resistencia.

Con este comunicado reafirmo mi compromiso de seguir con esta huelga de hambre y no parar hasta que mis demandas se cumplan.

PALESTINA LIBRE!

LIBERTAD A TODXS LXS PRESXS POLITICXS!

FIN A TODAS LAS DETENCIONES ADMINISTRATIVAS!