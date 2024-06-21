Desde una profunda rabia que se inflama

17 junio, 2024 Comunicados Grup Suport d'Amadeu

A principios de este mes nos hicieron llegar una alerta muy inquietante que nos pilló por sorpresa a todxs. Amadeu Casellas se encontraba en coma en la UCI. Quince días antes Amadeu hizo una llamada para avisarnos que se había encontrado mal y que, desde la prisión, salió para ir al hospital, quedando ingresado hasta el fin de semana.

Lo tuvieron medicado y al ir encontrándose mejor le pautaron un tratamiento y lo enviaron a “casa” de manera que tuvo que volver a prisión.

Amadeu se encontraba en un régimen de salidas de prisión a trabajar regresando los fines de semana. Desconocemos el parte médico del ingreso, pero sí que explicó que notaba que le costaba respirar y que se quedaba sin aire. En esa llamada telefónica le preguntamos si habían visto algo en el hospital, pero nos comentó que en la placa pulmonar que le habían hecho no vieron nada. No era la primera vez que tenía una crisis respiratoria, anteriormente, hace más de un año y estando en libertad, tuvo que acudir al hospital por síntomas similares, sin que determinaran la causa.

En esta ocasión no fue Amadeu quien nos llamó. Y lo que nos dijeron es que parecía que había sufrido un fallo multiorgánico y que para evitar su “colapso” le indujeron el coma para intentar que los órganos recuperaran su funcionalidad.

Mientras escribimos esto Amadeu sigue en coma desde hace ya más de 10 días. En la primera semana en la UCI nos decían que su situación era estable, eufemismo médico que poco o nada explica. En estos momentos nos comentan que parece que poco a poco va recuperando las funciones orgánicas y que, de seguir así, intentaran sacarlo del coma.

Pedimos disculpas por nuestro silencio a todas las personas que han estado luchando y pendientes de la libertad de Amadeu. Nos resultaba difícil explicar lo que desconocíamos.

Como amigxs y compañerxs de Amadeu no tenemos acceso directo a información médica. No nos dan explicaciones, ni evolución de su estado, solo sabemos lo que vemos al visitarlo en la UCI o lo que nos cuenta su entorno familiar.

No es momento de especular. Reafirmamos nuestra rabia siendo conscientes que la prisión no solo enferma, sino que además es de los peores lugares para enfermar. Hoy en varios lugares de la península se convocaban actos para la denuncia sobre la desatención médica en las prisiones. Actos a los que incondicionalmente nos sumamos, llamando la atención sobre la actual situación sanitaria en la que la criminal desatención médica en las cárceles se extiende cada vez más. Ese miserable proceso de privatización hace que solo sea accesible para quien pueda pagarla.

El sistema capitalista no sólo enferma en los encierros carcelarios y en la explotación laboral, sino además nos enajena sin capacidad para reaccionar con su sistemática agresión. La situación de desatención médica se agrava en colectivos vulnerables (o vulnerados) y en personas objeto de múltiples formas de exclusión; por razones de clase social, género, color, ideas… Mientras nuestras vidas se van precarizando hay quienes hacen uso de sus privilegios para enriquecerse sin escrúpulo alguno, despojándonos de todo derecho y trasladando sus responsabilidades hacia las clases trabajadoras, empobrecidas y que cada vez encontramos más dificultades para tener unas mínimas expectativas de vida.

Las condiciones de los encierros carcelarios traspasan los muros y se imponen en la llamada “sociedad libre”, se nos va paulatinamente privando de toda libertad y nos vemos aferradas al agotador sistema de explotación productiva a la vez que nos expulsan de nuestros barrios, de nuestras viviendas y nos mantienen como si de una UCI se tratara, atados a toda suerte de tecnología represora con la promesa de una vida mejor… para ellxs.

Amadeu estaba a punto de salir nuevamente de prisión. Pero este sistema no construye la libertad para nosotrxs, y nos traslada de una forma de privación de libertad a otra. Amadeu en estos momentos está sujeto a tubos y máquinas que mantienen sus constantes vitales, en coma y sin vida consciente. Amadeu esta esperando que otra vez más sea su fuerza la que le empuje a continuar.

La vitalidad de Amadeu es la que le liberará de esta nueva prisión. Deseamos y le enviamos toda nuestra fuerza para que pronto lo volvamos a tener con nosotrxs en las calles. Deseamos que su voz no deje de denunciar este criminal sistema que si no te mata, te mata.

Amadeu, no puedes irte ya. Todavía son muchas las tareas que tenemos pendientes para desbrozar los caminos hacia esas anheladas formas de vida en anarquía. Más allá de ellas, no existe nada.

a 16 de junio de 2024