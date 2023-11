¿SEVESO en nuestras casas?. El simulacro de accidente químico como premonición

Seveso a casa nostra?

1.-Castellano

2.-Català

1.-CASTELLANO

¿Seveso en nuestras casas?

A pesar de la creencia extendida de la "seguridad total", vivimos en un mundo en el que esta seguridad es imposible, especialmente en un mundo tecnoidustrial. Así la conurbación en torno al monstruo barcelonés, al igual que muchas zonas del país (sobre todo el Camp de Tarragona, los dos Vallès y de forma difusa por todo el país) están sometidas a la amenaza química. Esta amenaza desde el poder gubernamental y corporativo se vincula con un accidente catastrófico... pero la catástrofe no es algo excepcional, la catástrofe es una realidad cotidiana ya sea por “accidentes menores”, ya sea por una contaminación difusa y permanente, no es necesario llegar al apocalipsis cinematográfico para poder sufrir un apocalipsis al nivel personal, de población o comarcal...

Un buen indicador de la nocividad industrial son los establecimientos que entran en la Directiva Seveso de la UE (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0018&from=ES ).

La directiva recibe el nombre del desastre de Seveso (https://guiar.unizar.es/1/Accident/Seveso.htm ), un pueblo italiano donde en 1976 la factoría de ICMESA del grupo Givaudan (Givaudan Ibérica tiene fábrica en Sant Celoni ) sufrió un incendio que provocó una emisión de dioxinas sobre la población de los alrededores. En Barcelona (provincia) existen unas 100 fábricas afectadas por esta directiva.

De hecho, desde el 2000, haciendo una sencilla búsqueda en internet, se pueden detectar 22 accidentes con nube tóxica (seguramente son más), desde el incendio de ETISA en el Vallès Oriental hasta el más reciente el pasado agosto en Granollers , sólo 2 de estos 22 incidentes son en empresas SEVESO, el de UQUIFA en Lliçà de Vall en 2005 y el de SIMAR en Igualada en 2015 (60.000 confinados) queda claro que la directiva Seveso se queda corta ante la realidad: 2 a 20.

Así, siguiendo la política del simulacro para fingir que el estado y las corporaciones se preocupan por los humanos, y no sólo de los beneficios y de la dominación, se han efectuado recientemente algunos simulacros de accidente. Los primeros, sólo con alerta telefónica por SMS, estuvieron centrados, sobre todo, en riesgos meteorológicos sin concretar (lluvias, vientos...), pero la Generalitat ha sacado adelante un calendario de simulacros ligados al riesgo químico, no se hacían desde antes de la pandemia. En estos simulacros además de los mensajes telefónicos se añade el acústico de la red de sirenas de alerta química, estas sirenas no son demasiado conocidas, son unos cachivaches curiosos que podemos encontrar por nuestras ciudades.

La idea es que en el momento de oír la sirena, los afectados se confinen en casa dentro de una “burbuja” (¿os suena el término confinamiento?), podeis leer las “recomendaciones para hacer una burbuja” en https://interior .gencat.cat/ca/actualitat/campanyes/en-cas-de-risc-quimic-practica-efecte-burbuja/ o mejor aún el vídeo https://www.youtube.com/watch?v=NfnLYNvqhU0.

El 20 de septiembre se hizo la prueba (telefonía y sirenas) en el Sector Químico de Tarragona y Terres de l'Ebre, el 18 de octubre el Vallés Oriental (incluido el polígono químico de la Tordera) Bages, Berguedà y en Les (Aran ). El 15 de noviembre se hará el Barcelonès, el Baix Llobregat y el Vallès Occidental, es de este último simulacro de que queremos hablar, los otros dos son igual de importantes y el riesgo es enorme, pero ya estan hechos, podéis evaluar la situación de estas zonas mirando los links (http://negreverd.blogspot.com/2020/01/laccident-de-la-petroquimica-de.html , http://negreverd.blogspot.com/2016/07/la- nocividad-de-la-civilizacion_25.html).

Las instrucciones nos dicen que al oír la sirena nos confinamos en casa, en el trabajo, en la escuela y si estamos en la calle que nos confinamos en cualquier edificio accesible, podemos decir pues que en el espacio abarcado por las sirenas el riesgo ES ALTO, y que, a pesar de las zonas de intervención (ver mapa) sean más pequeñas, lo razonable es considerar que en la realidad se superponen (las zonas de intervención son donde las consecuencias de los accidentes producen un nivel de daños que justifica aplicación de medidas de autoprotección). Como puede verse el alcance de las sirenas cubre prácticamente todo Sant Boi y buena parte de Santa Coloma de Cervelló, todo el Prat, buena parte de St. Joan Despí, de Cornellà y de L'Hospitalet, también la totalidad de Sant Andreu de la Barca, Sant Feliu, Martorell y Abrera, afectando a aproximadamente 400.000... personas o más.

Los focos más relevantes son los dos que manejan cloro, en Sant Joan Despí las instalaciones de la Empresa Metropolitana de Gestión del Ciclo del Agua (AGBAR es mayoritaria en el accionariado) y en Martorell la antigua SOLVAY que ahora se llama INOVYN.

Además de estos dos hay multitud de focos:

1.- Uno situado alrededor de la línea férrea al aeropuerto, entre el río Llobregat y Mercabarna (BASF, INNOSPEC, COVESTRO, COPLOSA y CROMOGENIA) estos focos «amenazan» el sur de Bellvitge y el este de El Prat (la Zona de la carretera de la Marina).

2.-En el polígono Industrial Pratenc a la izquierda del río (AZKO NOBEL COATING, ACHROMA, INDUKERN) que «amenaza» sobre todo los espacios naturales del Delta.

3.-El muelle de inflamables del Puerto de Barcelona, que es un espacio muy complejo, se puede consultar en https://malclima.blackblogs.org/2023/05/31/la-nocivitat-dels-ports-mes-enlla -del-creurisme-el-caso-de-puerto-de-barcelona/ .

4.-En la parte alta del Delta tenemos las empresas situadas en los polígonos junto al río (BASF, ARCHROMA y LAINCO de Castellbisbal) afectando sobre todo a Castellbisbal y Sant Andreu de la Barca.

5.-Por encima de martorell tenemos KAO Corporation en Olesa de Montserrat.

6.-En Terrassa alrededor de LAMIRSA al norte del polígono de Can Parellada.

De todas formas, en el Mapa de Protección Civil de la Generalitat, puede consultar los establecimientos Seveso, las sirenas y las zonas de intervención y alerta... y más cosas cerca de dónde vivís o de dónde tiene algún interés https: //pcivil.icgc.cat/pcivil/v2/index.html#41.55115,1.8333,4z , también puede ser interesante consultar el documento del PLASEQCAT https://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/ proteccio_civil/plans_de_proteccio_civil/plans_de_proteccio_civil_a_catalunya/02-plans-especials/plaseqcat-plaseqta/document-plan-plaseqcat.pdf .

Las empresas SEVESO manipulan muchos productos, muchos de ellos nocivos (casi todos de una manera u otra): el cloro, el hidrato de hidracina, sulfato de dimetilo...

Podemos tomar un ejemplo, el di-isocianato de tolueno (https://www.ilo.org/dyn/icsc/showcard.display?p_lang=es&p_card_id=0339&p_version=2 ) que es, como se puede ver en la ficha del ILO (International Labour Organisation) es un compuesto muy malo y sospechoso de ser cancerígeno, se utiliza en QUIMIDROGA y en TERQUIMSA del Puerto de Barcelona, en BASF de Castellbisbal y en CROMOGENIA y COVESTRO de Barcelona.

Un ejemplo, el caso de Hospitalet.

De este municipio se dispone del Manual de Actuación Riesgo Químico en la web del ayuntamiento, este manual forma parte del Plan de Protección Civil (http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?qjHwBuBaqazC6ub9IuFRAyBReKJDzDQMFNnzZgBwrG en este documento existe una tabla donde se valoran los posibles accidentes (por grado de gravedad).

Como todos los municipios de la zona, Hospitalet esta afectado por las instalaciones de AGBAR en St. Joan Despí (Cloro), la ETAP del Llobregat es (al igual que INOVYN, la antigua SOLVAY, de Martorell que también maneja con cloro) el principal foco de riesgo inmediato, aunque no del de largo plazo.

La empresa Seveso más cercana a la zona densamente habitada (barrios del Centro de Hospitalet y Almeda de Cornellà) es “Barcelonesa de Drogas”, a caballo entre Cornellà y Hospitalet. Barcelonesa trafica al por mayor con productos químicos usados como materia prima por otras industrias, entre ellos el amoníaco y el clorhídrico, aunque en caso de accidente existen muchos otros componentes nocivos, tóxicos y teratógenos...

Barcelonesa de Drogas está situada a 370 metros de la escuela Martinet, a 238 de la guardería Guirigall y a 375 de la residencia de la tercera edad ACURAT, toda la documentación de Protección Civil los considera población vulnerable, pero hay más centros (escuela Dolors Almeda, Colegio Alpes, Mercè Rodoreda…, guarderias Arco Iris y Dimoni Cucarell…).

Cuando oigas las sirenas o recibas el mensaje de protección civil… ¿qué quiere decir?

Quiere decir que el sistema tecnoindustrial te amenaza, amenaza tu vida, la de tus parientes, amigos y vecinos, amenaza lo poco que queda del mundo natural.

Quiere decir que debemos darnos por enterados que el sistema de clases, la explotación y la dominación serán permanentes y que el capitalismo, los estados y la devastación deben perdurar.

Nos hacen saber que no hay dónde huir, que en todas partes las fábricas, las carreteras, los ferrocarriles, las centrales energéticas, las prisiones de todo tipo... el cemento y la desdicha nos atraparán...

La administración y las empresas nos hacen saber todo esto, y si no nos gusta... (¡¡que no nos gusta!!) debemos buscarnos herramientas para combatirlos, unas herramientas que no lleven dentro de la semilla del sistema que queremos derribar.

2.-CATALÀ

Seveso a casa nostra?

Malgrat la creença estesa de la “seguretat total”, vivim en un mon en que aquesta seguretat és impossible, especialment en un mon tecnoidustrial. Així la conurbació al voltant del monstre barceloní, al igual que moltes zones del país (sobretot el camp de Tarragona, els dos Vallès i d’una manera difusa per tot el país) estan sotmeses a l’amenaça química. Aquesta amenaça des de el poder governamental i corporatiu es vincula amb un accident catastròfic... però la catàstrofe no és un fet excepcional, la catàstrofe és una realitat quotidiana ja sigui per “accidents menors”, ja sigui per una contaminació difusa i permanent, no cal arribar a l’apocalipsi cinematogràfica per poder patir una apocalipsi al nivell personal, de població o comarcal...

Un bon indicador de la nocivitat industrial son els establiments que entren dins la Directiva Seveso de la UE (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0018&from=ES ).

La directiva rep el nom del desastre de Seveso (https://guiar.unizar.es/1/Accident/Seveso.htm ), un poble italià on el 1976 la factoria de ICMESA del grup Givaudan (Givaudan Ibérica te fàbrica a Sant Celoni) va patir un incendi que va provocar una emissió de dioxines sobre la població dels voltants. A Barcelona (província) hi ha unes 100 fàbriques afectades per aquesta directiva.

De fet, des de el 2000, fent una senzilla busca a internet, es poden detectar 22 accidents amb núvol tòxic (segurament son més), des de l’incendi d’ETISA al Vallès Oriental fins el més recent l’agost passat a Granollers, sols 2 d’aquest 22 incidents son en empreses SEVESO, el d’UQUIFA a Lliçà de Vall el 2005 i el de SIMAR a Igualada el 2015 (60.000 confinats) queda clar que la directiva Seveso es queda curta davant la realitat.

Així, seguint la política del simulacre per fingir que l’estat i les corporacions es preocupen per els humans, i no sols dels beneficis i de la dominació, s’han efectuat recentment alguns simulacres, els primers, sols amb alerta telefònica per SMS, van estar centrats, sobretot, en riscos meteorològics sense concretar (pluges, vents...), però la Gene ha tirat endavant un calendari de simulacres lligats al risc químic, no se'n feien des de abans de la pandèmia. En aquests simulacres a més dels missatges telefònics s’afegeix l’acústic de la xarxa de sirenes d’alerta química, aquestes sirenes no son massa conegudes, son uns trastos curiosos que podem trobar per les nostres ciutats.

La idea és que en el moment de sentir la sirena, els afectats es confinin a casa dins d’una “bombolla” (us sona el terme confinament?), podeu llegir les “recomanacions per fer una bombolla” a https://interior.gencat.cat/ca/actualitat/campanyes/en-cas-de-risc-quimic-practica-efecte-bombolla/ o millor encara el vídeo https://www.youtube.com/watch?v=NfnLYNvqhU0 .

El 20 de setembre es va fer la prova (telefonia i sirenes) al Sector Químic de Tarragona i Terres de l’Ebre, el 18 d’octubre el Vallés Oriental (inclòs el polígon químic de la Tordera) Bages, Berguedà i a Les (Aran). El 15 de novembre es farà el Barcelonès, el Baix Llobregat i el Vallès Occidental, és d’aquest darrer simulacre de que volem parlar, els altres dos son igual d’importants i el risc és enorme però ja s’han fet, podeu avaluar-ne la situació mirant els links (http://negreverd.blogspot.com/2020/01/laccident-de-la-petroquimica-de.html , http://negreverd.blogspot.com/2016/07/la-nocivitat-de-la-civilitzacio_25.html ).

Les instruccions ens diuen que en sentir la sirena ens confinem a casa, a la feina, a l’escola i si estem al carrer que ens confinem en qualsevol edifici accessible, podem dir doncs que en l’espai abastat per les sirenes el risc ES ALT, i que, malgrat les zones d’intervenció (veure mapa) siguin més petites, el raonable és considerar que en la realitat es superposen (les zones d’intervenció son on les conseqüències dels accidents produeixen un nivell de danys que justifica l’aplicació de mesures d’autoprotecció). Com es pot veure l’abast de les sirenes cobreix pràcticament tot Sant Boi i bona part de Santa Coloma de Cervelló, tot el Prat, bona part de St. Joan Despí, de Cornellà i de l’Hospitalet, també la totalitat de Sant Andreu de la Barca, de Sant Feliu, de Martorell i d’Abrera, aproximadament 400.000... persones o més.

Els focus més rellevant son els dos que maneguen clor, a Sant Joan Despí les instal·lacions de la Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle de l’Aigua (AGBAR majoritària) i a Martorell l’antiga SOLVAY que ara s’anomena INOVYN.

A més d’aquest dos hi ha multitud de focus:

1.- Un situat al voltant de la línia fèrria a l'aeroport, entre el riu Llobregat i Mercabarna (BASF, INNOSPEC, COVESTRO, COPLOSA i CROMOGENIA) aquests focus «amenacen» el sud de Bellvitge i l’est del Prat (la Zona de la carretera de la Marina).

2.-Al polígon Industrial Pratenc a l’esquerra del riu (NOBEL COATING, ACHROMA, INDUKERN) que «amenaça» sobretot els espais naturals del Delta.

3.-El moll d’inflamables del Port de Barcelona que és un espai molt complex, el podeu consultar a https://malclima.blackblogs.org/2023/05/31/la-nocivitat-dels-ports-mes-enlla-del-creurisme-el-cas-de-port-de-barcelona/ .

4.-A la part alta del Delta tenim les empreses situades als polígons al costat del riu (BASF, ARCHROMA i LAINCO de Castellbisbal) afectant sobretot Castellbisbal i Sant Andreu de la Barca.

5.-Per sobre de martorell tenim KAO Corporation a Olesa de Montserrat.

6.-A Terrassa al voltant de LAMIRSA al nord del polígon de Can Parellada.

De tota manera, al Mapa de Protecció Civil de la Generalitat, podeu consultar els establiments Seveso, les sirenes i les zones d’intervenció i alerta... i més coses a prop d’on viviu o d’on teniu algun interès https://pcivil.icgc.cat/pcivil/v2/index.html#41.55115,1.8333,4z, també pot ser interessant consultar el document del PLASEQCAT https://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/plans_de_proteccio_civil/plans_de_proteccio_civil_a_catalunya/02-plans-especials/plaseqcat-plaseqta/document-pla-plaseqcat.pdf .

Les empreses SEVESO trastegen molts productes, molts d’ells nocius (casi tots d’una manera o altra): el clor, l’hidrat d’hidracina, Sulfat de dimetil...

Podem prendre un exemple, el di-isocianat de toluè (https://www.ilo.org/dyn/icsc/showcard.display?p_lang=es&p_card_id=0339&p_version=2 ) que és, com es pot veure a la fitxa del ILO (International Labour Organisation) és un compost molt dolent i sospitós de ser cancerigen, s’utilitza a QUIMIDROGA i a TERQUIMSA del Port de Barcelona, a BASF de Castellbisbal i a CROMOGENIA i COVESTRO de Barcelona.

Un exemple, el cas de l’Hospitalet.

D’aquest municipi es disposa del Manual d’Actuació Risc Químic al web de l’ajuntament, aquest manual forma part del Pla de Protecció Civil (http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?qjHwBuBaqazC6ub9IuFRAyBReKJDzDQMFNnzZgBwrGzEJdI68AQj2eta4BQ4alqazAVuCw ), en aquest document hi ha una taula on es valoren els possibles accidents (per grau de gravetat).

Com tots els municipis de la zona esta afectat per les instal·lacions d’AGBAR a St. Joan Despí (Clor), la ETAP del Llobregat és (igual que INOVYN, l’antiga SOLVAY, de Martorell que també manega amb clor) el principal focus de risc immediat, encara que no del de llarg termini.

La empresa Seveso més propera a la zona densament habitada (barri del Centre d’Hospitalet i l’Almeda de Cornellà) és “Barcelonesa de Drogas”, a cavall entre Cornellà i Hospitalet. Barcelonesa trafica a l’engròs amb productes químics usats com matèria primera per altres industries entre ells l’amoníac i el clorhídric, encara que en cas d’accident hi han molts altres components nocius, tòxics i teratògens...

Barcelonesa de Drogas està situada a 370 metres de l’escola Martinet, a 238 de l’escola bressol Guirigall i a 375 de la residència de la tercera edat ACURAT, tota la documentació de Protecció Civil els considera població vulnerable, però n’hi han més (escola Dolors Almeda, Col·legi Alpes, Mercè Rodoreda…, bressols Arc de Sant martí i Dimoni Cucarell…).

Quan sentis les sirenes o rebis el missatge de proteccio civil… que vol dir?.

Vol dir que el sistema tecnoindustrial t’amenaça, amenaça la teva vida, la dels teus parents, amics i veïns, amenaça el poc que queda del mon natural.

Vol dir que ens hem de donar per assabentats que el sistema de classes, la explotació i la dominació seran permanents i que el capitalisme, els estats i la devastació han de perdurar.

Ens fan saber que no hi ha on fugir, que a tot arreu les fàbriques, les carreteres, els ferrocarrils, les centrals energètiques, les presons de tota mena... el ciment i la dissort ens atraparan...

L’administració i les empreses ens fan saber tot això, i si no ens agrada... (que no ens agrada!!) hem de buscar-nos eines per combatre'ls, unes eines que no portin dins la llavor del sistema que volem enderrocar.