[Rusia] Los presos revolucionarios Ruslan Abasov y Lev Skoryakin consiguen salir de Rusia

Feliz giro en la causa penal contra activistas moscovitas del Bloque de Izquierda. La inscripción en la pancarta: "¡Feliz día chekista!" (es decir, la policía política rusa).

El anarquista Lev Skoryakin y el comunista Ruslan Abasov fueron detenidos en diciembre de 2021 por portar una pancarta contra la represión política en la puerta de la sede del FSB y por una bomba de humo supuestamente lanzada al edificio. Durante casi 7 meses, los chicos permanecieron en un centro de detención preventiva, donde Ruslan estuvo a punto de morir en el hospital: al principio no se le proporcionó atención médica debido a una meningitis que duró hasta una inflamación cerebral y una parada respiratoria; después se le mantuvo en cuidados intensivos esposado. Sin embargo, el principal testigo de cargo, Umar, de 16 años, desapareció misteriosamente, y a mediados de verano ambos quedaron en libertad bajo fianza.

A mediados de octubre, Ruslan fue evacuado a un país neutral, y luego a Lev. Tuvimos conocimiento de ello hace dos días. Ahora ambos están a salvo y pretenden obtener asilo político para continuar su lucha. Lamentablemente, no podemos revelar los detalles del traslado por motivos de seguridad.

Ruslan Abasov

En una entrevista concedida poco después de salir de prisión, dijeron, en parte, lo siguiente:

"Escribían mucho. Y, curiosamente, escribían en oleadas. Está claro que la mayoría de las cartas llegaron a finales de febrero y principios de marzo, cuando hubo resonancia. Por supuesto, era muy agradable leerlas, calentaban el alma. Comprendes que no es en vano "Haces estas cosas de activista, no has sufrido en vano. Alguien te respeta por ello, alguien te recuerda, te apoya. Entiendes que no eres el único que se ha quedado solo con el sistema entre gente que no entiende todo esto y lo considera estúpido".

Las cartas plantean muy bien la cultura del servicio a los presos políticos en general. Nosotros, en el marco de los círculos políticos rusos, debemos pasar al hecho de que debemos tener una comprensión clara de lo que estamos haciendo y de cuáles son las posibles consecuencias de ello. Cuando hay una dictadura fascista en el país, es muy difícil y peligroso dedicarse a la política. Mucha gente está ahora en política, y habrá aún más, por desgracia. Creo que todo el mundo lo entiende muy bien. Y por esta razón, en los círculos de la oposición debería desarrollarse una cultura de ayuda mutua. Seas liberal, socialdemócrata, comunista o anarquista, la gente debe saber qué hacer cuando ellos o sus compañeros van a la cárcel. Deben saber cómo ayudarse a sí mismos y a sus seres queridos de forma más eficaz y con los mínimos riesgos. Qué es lo primero que hay que hacer y cómo hacerlo.



Lev Skoryakin

No debemos limitarnos a hablar, debemos hacer. Y de hecho, no se nos exige nada tan extraordinario, porque estas cosas son bastante legítimas y no conllevan nada malo en sí mismas. Debemos crear estructuras de ayuda mutua. En primer lugar, fondos de ayuda mutua. Si no se trata de un fondo general, cada organización y movimiento político en Rusia debería tener sus propios fondos, en los que la gente intente reunir un fondo de ayuda mutua en caso de que uno de sus camaradas acabe en la cárcel. La creación de tales fondos realmente nos dará un poderoso salto en el desarrollo del movimiento de protesta política en Rusia. Lo que ocurre es que por el momento no observo ningún fenómeno significativo en este sentido. Y espero que se trabaje en este sentido y pronto aparezcan mejoras cualitativas.

Y no debemos olvidar que, independientemente de la posición política, una persona no debe ir a la cárcel por sus opiniones políticas. No importa quién sea, un liberal, un comunista, debemos ayudar a todo aquel que se encuentre en una situación tan difícil simplemente porque piensa de una manera u otra, habla de una manera u otra. En un país, en la sociedad humana en general, debería existir la libertad de pensamiento. Es decir, no debería haber delitos de pensamiento en el país".

Mientras tanto, Ruslan fue incluido en la lista de personas buscadas y su caso se separó en un procedimiento aparte. La investigación funciona rápido, no ha pasado ni un año. Bueno, que busquen ahora...

