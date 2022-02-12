 

Nuevo sindicalismo. Organización y estrategia sindical ante los nuevos escenarios laborales

Enviado por anonerror (no verificado) en Sáb, 12/02/2022 - 15:22
Año publicación: 
2022
Autor / es: 
Selección de textos, traducción y prólogo, Miguel Ángel Pérez
Editorial: 
Fundación Anselmo Lorenzo
ISBN: 
978-84-123507-2-2
Páginas: 
248
Web: 
https://fal2.cnt.es/tienda/node/822

El colapso ha empezado. No tiene sentido darle más vueltas ni al en sí, ni a las causas. Más bien, la cuestión acuciante es si seremos capaces de navegar este proceso para arribar a costas de mayor libertad y solidaridad o si la descomposición social abrirá las puertas a una nueva era de oscuridad, ignorancia, tiranía y genocidio.

Encaramos este panorama con muy pocos asideros teóricos y prácticos. Urge hacer un trabajo de reconstrucción de un movimiento que nos dote de herramientas para superar este embrollo.

New Syndicalist es un blog de Reino Unido que sirve como foro para compartir estrategias, tácticas y experiencias relacionadas con organizarse en centros de trabajo, entre personas desempleadas y comunidades de inquilinos. Pretende proporcionar tanto un campo de pruebas como una caja de herramientas, cada vez más completa, para perfeccionar los métodos de los organizadores y de las organizadoras sindicales.

Este libro recoge textos, entrevistas y debates publicados en los últimos años en New Syndicalist sobre estrategia y organización para un sindicalismo de ruptura. Frente a los retos que plantean la emergencia ecológica y sanitaria, el callejón sin salida de la concertación, los nuevos escenarios en el mercado laboral o el mayor protagonismo que exigen sujetos políticos y sociales invisibilizados hasta la fecha, es urgente un debate abierto y franco, sin tabúes ni línea rojas.

Es muy posible que este libro contenga pocas respuestas y plantee muchos interrogantes. No busca generar certezas, sino perfilar las líneas de un debate que se debe tener, que está pendiente y que es cada vez más urgente. Ya no valen excusas, se acabó el periodo de gracia.

