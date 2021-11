Reconocimiento facial: Facebook nos está jodiendo

La multinacional capitalista Meta, dueña de Facebook, Instagram, Whatsapp entre otras, anunció el 2 de noviembre de 2021 que pronto desactivará el reconocimiento facial en Facebook, incluso para los usuarios que lo habían activado voluntariamente[3].

La prohibición del reconocimiento facial es una reivindicación del movimiento por la libertad digital y de la UCL desde hace años. Por un lado, este anuncio puede verse como una victoria para nuestro bando, conseguida gracias a la presión ejercida sobre Meta por las revelaciones de la denunciante Frances Haugen, la ex empleada de Facebook que está detrás de los "Archivos de Facebook" [1]. Esta es solo una de las muchas alertas -evasión fiscal a gran escala, colaboración con la NSA en el marco de los programas de vigilancia del Estado estadounidense, participación en el escándalo de Cambridge Analytica, etc.- y, por tanto, es la gota que colma el vaso.

Pero este anuncio también puede entenderse como una táctica barata de distracción mientras se desata la tormenta en torno a Mark Zuckerberg y su familia. Al anunciar esta prohibición autoinfligida (y, por tanto, perfectamente reversible), el jefe de uno de los grupos más ricos y poderosos del mundo presenta una cara conciliadora, cercana a las preocupaciones de los internautas y, en general, de la población preocupada por los constantes retrocesos en materia de libertades civiles, y espera no tener nada que conceder más. Pero no nos engañamos. ¿Tenemos alguna idea de cuánto durará esta prohibición? ¿Cuánto le costará a la empresa? ¿De su alcance real en Facebook, con las excepciones ya mencionadas? ¿Por qué no se ven afectados el resto de los servicios del "metaverso" ni el sector de investigación y desarrollo de algoritmos de DeepFace [2]? ¿Se supone que esta pseudoprohibición debe hacernos olvidar que Facebook ha participado en gran medida en la generalización del reconocimiento facial?

La Unión Comunista Libertaria sigue pidiendo que se prohíba el reconocimiento facial. Una verdadera prohibición, impuesta desde abajo, por el pueblo a los capitalistas, y que afecta a todas las empresas del capitalismo de vigilancia, sean americanas, europeas o de cualquier otro lugar. ¿Zuckerberg nos da vía libre? ¡Impongamos mediante la movilización el control de la autogestión sobre la mano, el brazo y todo el resto del cuerpo del monstruo!

Unión Comunista Libertaria, 5 de noviembre de 2021.

[1] Archivos de Facebook: 9 cosas que hay que recordar de las nuevas revelaciones sobre la red social, Numerama, 26 de octubre de 2021. www.numerama.com/tech/750476-facebook-files-les-choses-a-retenir-des-n

[2] Meta (Facebook) no ha terminado con el reconocimiento facial, Numerama, 4 de noviembre de 2021. www.numerama.com/tech/752479-meta-facebook-nen-a-pas-vraiment-fini-ave

[3] Una fuente entre muchas: Reconocimiento facial: Facebook promete borrar más de mil millones de caras modeladas, Numerama, 2 de noviembre de 2021. www.numerama.com/tech/751988-facebook-abandonne-la-reconnaissance-faci

Traducido por Joya

Original: