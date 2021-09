Multa de 100.000 por grafiti feminista en Corbera de Llobregat

Muestra tu apoyo y llama al municipio de Corbera de Llobregat; ¡16, 17 y 18 de junio!

Qué pasó? La tarde previa al 8 de marzo, en el marco de las reivindicaciones de la Huelga Feminista que se realizaban a escala internacional, se convocó a una paseada nocturna por Corbera del Llobregat, donde se hicieron diferentes acciones como llamamiento a la participación del día siguiente. 5 compañeras fueron identificadas por la policía local de Corbera y ahora se enfrentan a una propuesta de sanción de 20.000€ cada una por un supuesto delito de deslucimiento del mobiliario urbano. Les atribuyen diferentes pintadas de carácter feminista.

En el Estado registramos más de un centenar de feminicidios cada año. En lo que llevamos de 2021, constan 38 feminicidios como cifras oficiales, pero sabemos que serán muchos más. En Corbera del Llobregat mismo dos vecinas del pueblo fueron asesinadas en un año, una en mayo del 2020 y otra el mes pasado en mayo del 2021. No puede ser 20.000€ por escribir “vivas nos queremos”. Las paredes se limpian, nuestras hermanas no vuelven .

Ahora estamos haciendo campaña para que el ayuntamiento prescriba la multa. Se han realizado varias acciones de apoyo: petición firmada por más de mil personas pidiendo la prescripción de la multa, piquete en el ayuntamiento colgando pancartas y carteles en el edificio, se hicieron carteles de apoyo, se realizaron entrevistas en radio y televisión, etc, etc. Por ahora, el ayuntamiento aún no se ha movido, por lo que parece que necesitan más presión externa aún. Ayúdanos a aumentar la presión y llama al ayuntamiento de Corbera de Llobregat del 16 al 18 de junio. El objetivo es bloquear sus líneas telefónicas durante tres días. Llámalos y diles lo que piensas de la multa, hazles preguntas, canta canciones, hazlo con amigas, ¡sé creativo! La semana pasada hicimos lo mismo durante 1 día con gran éxito, pero lamentablemente el municipio todavía no entiende lo que exigimos de el. Todavía no es tarde para que el municipio prescriba la multa si asi quisiera. Llama y pregunta por Montse Febrero (alcaldesa) en relación con la multa de 100.000 euros a 5 feministas del pueblo, ¡Solidaridad local, nacional e internacional! ¡Por una Corbera de Llobregat feminista desde la base! Número (+34) 936500211 16, 17 y 18 de junio De 8:30 a 14:00 SIGUENOS EN LAS REDES:

Twitter: https://twitter.com/

Instagram: https://www.instagram.com/