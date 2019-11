Grecia: ¡plomazo al movimiento social!

por Yannis Youlountas. Traducción: NoticiasALB

Después de un silencio prolongado y en parte forzado, aquí están nuestras últimas noticias desde Grecia, desde Creta y luego Épiro (cerca de Albania) hasta Atenas con una ola de búsquedas y arrestos sin precedentes, falsas acusaciones contra Rouvikonas , el final del juicio de Amanecer Dorado y Exarchia convirtiéndose en un barril de pólvora.

En todo momento y en todos los lugares, cada vez que el poder se ha endurecido, siempre ha descrito salvajemente a quienes lo resistieron. Bajo la ocupación nazi o la junta del coronel, a los opositores a veces se los denominaba "terroristas". Hoy, esta palabra y otras del mismo barril se usan todo el tiempo contra los rebeldes de una sociedad injusta y mortal.

En Grecia, este fenómeno es aún más marcado que en el otro extremo de Europa. El cambio semántico es total: los grupos rebeldes que nunca han dejado muertos o heridos son señalados como los peores criminales. Entre estos grupos, que solo apuntan a daños materiales, Rouvikonas está a punto de ser clasificado como una organización terrorista, algo sin precedentes en Europa.

Una vez más, Grecia es un laboratorio para el endurecimiento del capitalismo y la sociedad cada vez más autoritaria en el viejo continente. Es por eso que queremos advertir a nuestros camaradas del otro lado de Europa de esta deriva: la criminalización del movimiento social puede conducir a las peores condenas, a largas penas de prisión y, en última instancia, a una censura total de nuestrod ideales revolucionarios

Este proceso va acompañado de medios cada vez mayores de vigilancia y represión por parte del Estado, que actúa al servicio de los líderes económicos y políticos. Cada vez más de nosotros nos encontramos ante un poder que ya no acepta la contradicción y que rastrea todas las formas de resistencia con una violencia cada vez más metódica y sofisticada. Lo que el movimiento social en Francia ha experimentado en los últimos meses está sucediendo en todo el mundo en este momento, al ritmo de los levantamientos que enfrentan una represión brutal y desinhibida. En este rompecabezas global de un capitalismo impresionante, Grecia, después de una década de luchas ejemplares, se convierte en el laboratorio de la trampa que se nos entrega: se prohíbe progresivamente soñar, proponer un mundo libre del sistema político que nosotros robar nuestras vidas y luchar contra él. Quien se atreva a resistir lentamente se convierte en un desviado a observar de todas las formas posibles, con el apoyo de las nuevas tecnologías, y a veces para disuadirle o neutralizarñe incluso antes de levantar un dedo.

Aquí está nuestra alerta, camaradas y compañeros del fin del mundo. Muchos de nosotros estamos preocupados por este cambio en una sociedad cada vez más autoritaria, en Exarchia pero también en otros lugares. Estamos presenciando una inversión del significado de las palabras. En su novela de 1984, George Orwell escribió: "La guerra es paz, la libertad es esclavitud, la ignorancia es fuerza". Hoy podemos agregar: "El crimen se atreve a defender la vida".

Policía en todas partes, justicia en ningun lado

Desde finales de octubre, en opinión de muchos, nuestras comunicaciones se han dificultado: servidores de Internet HS, computadoras de recolección, páginas cerradas de Facebook, cuentas personales bloqueadas, censores de todo tipo, teléfonos en sí mismos. y otras delicias de la era tecnológica. Hay innumerables testimonios y yo también me vi obligado a silenciar unos días.

Además, la vigilancia cercana se vuelve omnipresente, visible y a veces amenazante: un compañero que me brinda la protección nocturna del grupo de refugiados Notara 26 tenía, hace cuatro días, las llantas de su automóvil apuñaladas con cuchillos. Luego, mientras tomaba fotos del incidente, los agentes de policía se acercaron y dijeron con una sonrisa burlona:

- ¡La próxima vez prestarás atención!

Al día siguiente, otro compañero de combate que vive al este del vecindario vio a un oficial de policía blandiendo su arma de fuego en su dirección cuando simplemente había pedido "paz":

estaba cansado de ser seguido, observado, asfixiado en mi vida privada. Los servicios de inteligencia del estado no me dejan más intimidad y ya no se esconden. Obviamente hay un deseo de aumentar la presión, disuadir, preocuparse.

¿Quién está aterrorizando a quién?

Más importante aún, los oficiales de policía en los puestos de vigilancia de Exarchia han acosado repetidamente a las mujeres, mezclando sus acciones con palabras. Loas lenguas de las víctimas comienzan a desatarse y tendremos la oportunidad de volver a hablar de ello. Algunos policías en el puesto de vigilancia de la calle Kalidromiou a menudo mencionan en voz alta una hipotética "falta de higiene de las niñas Exarchia" con el pretexto de que están "demasiado cerca" de los migrantes. Cuando sexismo y racismo son uno.

Durante las patrullas policiales que afeitan sus ventanas, los migrantes acurrucados en las okupas también están preocupados. Han escuchado varios epítetos insultantes que recuerdan a los de los nazis:

- Raus !!! A la ducha !!! Pronto la gran limpieza !!!

Los MAT (policía antidisturbios) no ocultan sus opiniones y, a veces, llevan escudos muy explícitos, entre otros signos de reconocimiento.

Paralelamente a la presión y la violencia policiales, los medios de comunicación siguen anunciando el "fin inminente de la limpieza de Exarchia". Evocan la evacuación simultánea de 4 okupas alrededor de la plaza Exarcheia, incluida la Notara 26 y quizás la base K * Vox, Rouvikonas. Algunos dicen que el gobierno quiere terminar antes de las manifestaciones del 17 de noviembre, lo más destacado del movimiento social en memoria de la insurrección contra la dictadura de los Coroneles en 1973, alrededor de la Escuela Politécnica ubicada al oeste de Exarchia. Un rumor insistente habla de un "asalto final" que tendría lugar esta semana. Es difícil saber si es verdad, pero muchos elementos están de acuerdo.

El poder listo para golpear fuerte

Durante las últimas semanas, el poder se ha estado preparando. En primer lugar, tratando de "convencer a la opinión pública de la necesidad de terminar". Un ministro incluso dijo:

- Sin demora debemos restablecer el orden en el centro de Atenas. No puede haber un área sin un estado o un gobierno, eso no es aceptable. La ley debe ser la misma en todas partes, comenzando con el respeto a la propiedad privada y la autoridad del gobierno elegido (...) Las okupas son ilegales. La autogestión tiene límites. En una democracia, no debemos hacer nada (sic).

El sistema policial también está listo para un asalto aún más importante que los anteriores (ya 5 veces del 26 de agosto al 2 de noviembre). Los voltigeurs DELTA, con su motor ligero y su propósito puramente represivo, ahora están operativos. El anuncio acaba de hacerse: hoy están oficialmente en el terreno. Por contra, su nombre finalmente ha cambiado ... ¡debido a su siniestra reputación! En lugar de DELTA, se llamarán DRASI (que significa acción). La D inicial está inteligentemente preservada. Un poco como en Francia, cambiamos el nombre de los voltigeurs a vandrouilleurs: cambie su nombre para tratar de olvidar las responsabilidades, un poco como los partidos políticos y las grandes empresas. Cambia tu nombre para que nada cambie.

También se han entregado nuevos equipos sin que se comuniquen detalles. Estamos hablando nuevamente sobre equipos franceses, especialmente para los servicios de inteligencia. Otro punto importante, el código penal está actualmente completando su enmienda para castigar con más fuerza todas las formas de resistencia. El grupo Rouvikonas, considerado por el gobierno y los medios como el principal enemigo, porque casi todos los días en sus acciones contra todos los poderes, está a punto de ser clasificado como una "organización terrorista", es un paroxismo de este endurecimiento de la ley. Es completamente tonto si uno compara los modos de acción de este colectivo con lo que hasta ahora se definía como terrorismo, en Grecia como en otros lugares.

¿Rouvikonas nunca mató a nadie? ¡No importa! El poder está listo para inventar todo para destilar la confusión, como una narración increíble que acaba de desarrollarse durante dos días en Atenas.

Miembro de Rouvikonas golpeado y encarcelado por cargos falsos

En la noche del jueves al viernes, un grupo rebelde anónimo fue a atacar el autobús de la policía antidisturbios ubicado al este del vecindario, en la calle Charilaou Trikoupi. Este tipo de iniciativa es común, incluso muy común, especialmente porque el vecindario está, en parte, bajo ocupación policial. Pero esta vez, el ataque fue, es cierto, más poderoso de lo habitual y tomó el MAT en un torrente de fuego, alrededor de las diez de la noche. Una acción anónima organizada en respuesta a la sede de Exarchia y los ataques perpetrados. Esa noche, los cócteles Molotov hirieron a tres policías, uno en la cabeza y otro en la pierna. Una motocicleta de la brigada DIAS fue quemada. Sin duda el objetivo era matar.

Pero en los minutos que siguieron, todas las fuerzas policiales circundantes asaltaron todo el corazón de Exarchia. Docenas de MAT invadieron la plaza central gritando y golpearon al azar a los transeúntes, hombres y mujeres, jóvenes o viejos, cuando no tenían nada que ver con el ataque. La escena duró más de una hora. Entre los residentes del vecindario, unos treinta se refugiaron dentro del bistró llamado Kaféneio (uno de los más antiguos de Exarchia), pero la policía intentó romper la puerta y amenazó con arrestar a todos. antes de rendirse unos minutos más tarde. Un famoso reportero de televisión, que corrió a la escena, no fue reconocido por la policía y fue golpeado por turnos, lo que causó que los observadores de la escena permaneciesen hilarantes. En su alboroto de violencia, ¡los MAT se toparon con su aliado más leal!

Más arriba en la plaza, al lado del K * Vox, docenas de anarquistas y otros camaradas comenzaron a reagruparse para protestar contra la violencia policial y defender lugares y personas. En un sonido atronador de granadas y una espesa niebla de gas lacrimógeno, la policía logró atrapar a un manifestante y arrastrarlo al suelo, mientras lo despojaba parcial y repetidamente. Según varios testigos, fue torturado en la calle Bouboulinas, a unas docenas de metros de distancia, bajo los furiosos gritos de los agentes de policía. Estos últimos incluso se escucharon gritos: "¡Hounda iné édo! (La junta todavía está aquí). Este compañero es bien conocido y no se esconde de ser un miembro activo de Rouvikonas. Es un amigo generoso, solidario y experimentado, odiado por la policía pero muy apreciado entre nosotros. Y sobre todo, este compañero no tuvo absolutamente nada que ver con el ataque que acababa de ocurrir al este del vecindario, como lo confirman muchos testigos.

Si no eres tú, entonces es tu hermano

Sí, pero la policía quería venganza. Golpeó a docenas de personas al azar en la plaza (a un kilómetro de distancia del ataque) e hizo 18 arrestos. Cuando vio la condición de nuestro compañero, gravemente herido, procedió con la misma frecuencia: deteniéndolo por resistencia, insultos y asalto a los agentes de policía. ¡Hechos completamente extravagantes, por supuesto! Un invento puro, desafortunadamente común cuando la policía golpeó a alguien. Otro hecho importante: todas las demás personas arrestadas fueron liberadas sin ser arrestadas. Solo nuestro compañero se encontró ante el juez de instrucción, luego el fiscal, visiblemente herido con una férula y contusiones.

¿Por qué ? En pocas palabras, ser acusado él solo de todos los cargos relacionados con el ataque cercano en el autobús de la policía. En otras palabras, era claramente necesario evitar asociar personas fuera de Rouvikonas con este conocido miembro del grupo para establecer la responsabilidad total de Rouvikonas en la operación contra los agentes de policía al este de Exarchia. Una operación que claramente tenía como objetivo herir si no matar, dado el método utilizado (pinzas de ataque, cócteles molotov llueven por sorpresa, grupo grande y rápido). Como ha entendido, aunque no tiene nada que ver con los hechos alegados y, a pesar de los numerosos testimonios que lo atestiguan, nuestro compañero se utiliza como excusa para acusar a todo el grupo de Rouvikonas de intento de asesinato de agentes de policía. El caso es grave y cae dramáticamente en la modificación completa del código penal. Se acumula en el momento en que el artículo 187A permitirá que el estado golpee fuertemente al famoso grupo anarquista ateniense. El juicio de nuestro compañero tendrá lugar este 20 de noviembre.

¿Terrorista, Rouvikonas? En realidad, el primero de todos los terroristas es, por supuesto, el poder que roba nuestras vidas, nos manipula jugando con el miedo y fabrica, más que toda la complosfera, toneladas de noticias falsas que no llevan su nombre (lo que podríamos llamar la "cretinosfera" tanto que nos confunden con idiotas). Así es como se presenta como un salvador, un protector, un baluarte contra los malvados anarquistas y otros revolucionarios que proponen otra forma de organizarnos, tomando nuestras vidas en sus propias manos en una verdadera libertad, igualdad y fraternidad. Libertad para elegir nuestras vidas, igualdad social y política, hermandad universal más allá de los miedos, las etiquetas y las fronteras.

Lo que está sucediendo en este momento en Atenas lo confirma constantemente. Como en todas partes del mundo, el poder tiembla, se siente que la ira retumba, que la revuelta tanto como para explotar en diferentes partes del mundo. Es por eso que se pone más duro y necesita hacer chivos expiatorios para distraer.

Terrorismo en todos los sentidos.

Antes de ayer por la mañana, se lanzó una gran operación antiterrorista en todo el Ática, desde El Pireo hasta Lavrio y desde Megara hasta Exarchia. El contenido de una docena de búsquedas fue revelado por el poder de los medios sobreexcitado. Un total de 5 rifles Kalashnikov, una ametralladora, dinamita, pistolas, granadas de gases lacrimógenos, lanzagranadas, detonadores y explosivos. Esta pesquería hábilmente preparada es oportuna: el estado ha encontrado un enemigo interno y podrá justificar sus nuevas leyes, como la Ley Patriota en los Estados Unidos y el estado de emergencia en Francia. "Por su seguridad, tendrá menos libertad". ¡Conocemos la canción!

Durante las primeras horas después del descubrimiento, las agencias de noticias mantuvieron deliberadamente la confusión sobre la fuente de estas armas, sin ninguna información específica sobre las personas arrestadas. ¿Sigue siendo culpa de los migrantes? ¿Rouvikonas? ¿A otro grupo basado en Exarchia? Nada se filtró y los rumores pasaron, hasta que se evocó el nombre de un pequeño grupo oscuro: "Organización de autodefensa revolucionaria" que esencialmente había atacado la embajada de Francia en 2016 y luego la de México, en solidaridad con los movimientos de lucha libre en Francia y Chiapas.

Inmediatamente en todos los televisores, el nuevo primer ministro de derecha, Kyriakos Mitsotakis, hizo un orgasmo:

- Me gustaría felicitar al Servicio contra el Terrorismo, a la Policía griega y al Ministerio para la Protección de los Ciudadanos por su gran éxito. Para reafirmar, una vez más, mi compromiso de poner fin de forma permanente e irreversible al problema del terrorismo interno en Grecia.

Ayer, las búsquedas y arrestos continuaron, mezclando todo y todo en la mayor confusión, con el pretexto de las incautaciones de ayer. 500 metros al norte de Exarchia, todas las instalaciones de la Universidad de Economía fueron revisadas a fondo. Igual que el hogar de muchos activistas, incluidos los anarquistas que viven en Strefi Hill, miembros del grupo Gare, despertados por 30 policías enmascarados en presencia de su monstruo asustado, luego hundieron sus cabezas primero en una canasta de ensaladas, después de ser arrastrados en las escaleras.

Un plomazo cae sobre Atenas y todos son amenazados y rastreados en un verdadero carnaval para policías necesitados de izquierdistas y anarquistas. Un espectáculo de fuegos artificiales para los valets del poder y la rueda de la fortuna para el nuevo primer ministro, un pobre heredero de la dinastía política Mitsotakis, aún más narcisista que el vil monarca de Prévert en su obra El rey y el pájaro. Detrás de más y más grupos e individuos, en todas sus formas y costuras, se dirige a todo el movimiento social. El objetivo final es doble: por un lado, intimidarnos para disuadir y, por otro lado, difundir el miedo entre la población y hacer que todos los que resisten a los enemigos de la paz y la concordia. También te dicen en Francia: el estado garantiza la libertad, la igualdad y la fraternidad, incluso está escrito en todas partes, ¿y qué más?

Buenos migrantes y malos migrantes

Incluso cuando el siniestro campamento de Moria en Lesbos acaba de superar el umbral de los 15 000 prisioneros en él (sí, detenidos, porque estas personas están bloqueadas, desesperadas y, a veces, en muy mal estado de salud, en un campamento creado por el Unión Europea e inicialmente planeado para 2600 refugiados), el gobierno griego se jacta de haber completado con éxito su operación "Visas d'Or". En los últimos años, Grecia ha otorgado visas a todos los nacionales no pertenecientes a la UE que vienen a invertir al menos 250 000 euros en bienes inmuebles en su territorio, lo que permite principalmente a los empresarios chinos a establecerse y caminar tranquilamente en Europa mientras los refugiados afganos o eritreos sufren el martirio en los campamentos y el odioso laberinto de los servicios de asilo. Desde 2013 se han otorgado 5300 visas de oro, incluidas 3400 a chinos ricos y también varios cientos a empresarios rusos. Es hermosa la fraternidad, ¿verdad?

Mitsotakis regresó el viernes de la Feria Económica de Shanghai y dos días después, el presidente chino, Xi Jinping, llegó a Atenas para una visita de tres días a Grecia. ¡Es hermosa la amistad entre dos grandes defensores de los Derechos Humanos y, en particular, la de los opositores políticos! Las inversiones chinas en Grecia están aumentando: 77 millones de euros en 2017, 469 millones en 2018 y, ya, más de 443 millones de euros de inversión china para el primer semestre de 2019. La suma final debería ser cercana a los mil millones de euros. euros. ¡Los negocios son negocios! El mundo del dinero es "sin fronteras" mientras que el de la miseria se enfrenta al alambre de púas.

Además de esta cínica y sórdida desigualdad de trato, el ministro de policía griego dijo que estaba preocupado por la probable llegada de peligrosos yihadistas entre los nuevos barcos de inmigrantes que llegan a las costas del mar Egeo. Una vez más, el poder usa la palabra terrorista para distraer, sembrar el miedo, estigmatizar y maltratar a las personas que a menudo no tienen nada que ver con lo que se les acusa. Desde los albores del tiempo, el poder se divide para gobernar mejor, luego surge como árbitro y protector. El poder siembra discordia pretendiendo asegurar la concordia. Miente mientras respira, reúne a las multitudes con corrientes de palabras sin significado, construye casas de cartas y basa todo su poder en papel: billetes de banco, títulos de propiedad, deuda pública y privada, boletas, textos de derecho, constitución ... Papel, nada más que papel en una sociedad aérea, atrapada en su propio espectáculo y aislada de la realidad de un mundo agonizante.

En todas partes, el viento está subiendo

Hace dos semanas, todavía estaba en Creta, donde la lucha contra el nuevo aeropuerto de Kastelli comienza a dar otro giro. A medida que se derribaban los primeros olivos, surge cada vez más la pregunta sobre las posibles formas de lucha. ¿Cómo resistir? Esta es la pregunta que circula aquí y allá en Creta, como en otros lugares. Las hipótesis son susurrantes. Somos sospechosos Estamos considerando muchas cosas sin saber qué se hará mañana.

Lo mismo hace una semana, en Atenas, donde participé en un simposio organizado por Rouvikonas y la nueva Federación Anarquista de Grecia (Anarxiki Omospodia, compuesta por diferentes enfoques y corrientes), durante dos días en el teatro autogestionado de Embros. Habían pasado años desde que había escuchado tantas intervenciones relevantes, lúcidas y prolíficas en términos de propuestas. Algo está sucediendo, obviamente. Algo profundo, claro e inteligente. Algo que parece una conciencia, crítica y política. Salí de estos dos días despierto, revivido, iluminado, no por ninguna vanguardia, sino por la diversidad fértil de nuestros debates, en una gran escucha mutua y en un plano de igualdad. Por mi parte, me pidieron que interviniera en relaciones, comunicaciones y solidaridad internacional. No dejé de transmitir su apoyo y de resumir las numerosas acciones llevadas a cabo en más de 60 países del mundo en apoyo de Exarchia y Rouvikonas. También conté la anécdota recurrente sobre la letra P en la estrella negra. De hecho, a menudo me preguntan en el oeste de Europa por qué hay una P en el logotipo de Rouvikonas. Además, hizo reír a la sala en Atenas. En el alfabeto griego, la P es simplemente la letra "ro", es decir el equivalente de R. Por lo tanto, es la inicial de Rouvikonas, pero en el alfabeto griego

El anochecer de las gárgolas

Mientras tanto, el juicio de Amanecer Dorado finalmente termina, seis años después de los asesinatos de Shahzad Luqman y Pavlos Fyssas, en un concierto de quejas nazis. Después del desfile de los principales miembros de la organización (volteados por las veletas en el bar de la corte, hasta el punto de que uno de los temidos fascistas incluso se desmayó), habló el jefe supremo de superhombres con dagas rojas de sangre, como un ramo final de una sucesión de mentiras y negaciones. Los hallazgos del fiscal se darán a conocer en enero y el veredicto en la primavera. Este juicio fue tan largo y tedioso que le dio tiempo al partido para desaparecer por completo del parlamento y caer a puntajes casi negativos, bajo el asalto del movimiento antifascista en toda Grecia. Amanecer Dorado se acercaba a la marca del 10% en 2014 (9,4% para los europeos). ¡Cayó a menos del 3% en julio y ahora a menos del 0,5% en las encuestas! El carruaje volvió a convertirse en calabaza y los príncipes de la noche se convirtieron en gárgolas haciendo muecas, abandonando casi todos sus locales en Grecia, incluida la calle Mesoghion más grande de Atenas. Durante semanas, los subjefes y oportunistas de todo tipo renuncian en la cola-leu-leu.

El rey esta desnudo. El Fuhrer incluso ruega a sus jueces: "¡No lo sabía! "(Para las razzias y los asesinatos) como una campana vulgar de los campos de antes. AD ya no existe, pero el fascismo sigue ahí, incluido el gobierno y las ruedas del estado, más dañino y virulento que nunca. Un fascismo que una vez más intenta desviar nuestras luchas legítimas contra la miseria hacia las preocupaciones de identidad de otra época, mitificando el pasado, convirtiendo a los chivos expiatorios entre los más vulnerables y ahorrando así al capitalismo y la organización autoritaria de la sociedad. No seamos ingenuos, las razzias y las emboscadas continuarán, como la que sufrí en el Pireo en junio pasado y que solo intensificó mi voluntad de luchar. AD era solo una etiqueta en un veneno, uno de los muchos nombres de un flagelo universal, una faceta transitoria de un problema que sigue siendo inseparable de la sociedad autoritaria y capitalista que lo genera. La etiqueta ha caído, pero el problema sigue siendo completo.

Es por eso que aquellos que dicen luchar contra el fascismo sin luchar contra sus causas se burlan de nosotros. El capitalismo, el poder y los medios de poder son una parte integral del problema y son inseparables del monstruo que generan. Los colaboradores de este sistema político, económico y mediático no son aliados sino impostores, especialmente cuando practican el racismo selectivo con el pretexto de atributos que a veces usan los más miserables entre nosotros.

Mientras espero el veredicto del juicio de AD en Grecia, pronto estaré al tanto, en otra escala, de mi veredicto en Francia. En octubre de 2017, los pequeños hermanos europeos de AD, líderes de Generación Identitaria en Francia, Italia y Alemania, me demandaron por participar en el sabotaje de su operación Defend Europe en el Mediterráneo mientras intentaban obstaculizar el rescate. en el mar migrantes en barcos de ONG. Gané en primera instancia en Niza, luego perdí en una apelación a Aix-en-Provence, y ahora estoy esperando la audiencia casación que tendrá lugar el 26 de noviembre en París. Probablemente sabré a principios de diciembre el resultado de esta batalla legal dirigida por mis abogados Dominique Tricaud, Matteo Bonaglia y Claire Waquet. Otro acusado a mi lado, mi amigo Jean-Jacques Rue está impaciente por saber qué decidirá el Tribunal de Casación. Esta decisión será altamente simbólica dadas las circunstancias. Te mantendré informado del veredicto tan pronto como lo conozca. Agradezco sinceramente a Pro-Activa Open Arms por atreverse a testificar en este juicio para describir las acciones de los marineros fascistas, así como a Pia Klemp, mi capitán y amiga de Iuventa y luego Sea Watch, que también nos ayudó mucho en Exarchia.

Los justos de hoy

En contraste con este odio egoísta, cretino y peligroso, muchos trabajadores solidarios ayudan a refugiados y migrantes, a veces en circunstancias muy difíciles, por ejemplo, después de ayudarlos a regresar de los campamentos siniestros diseñados por la Unión Europea. después de redadas policiales en okupas. Este es particularmente el caso de un maestro ateniense que nos recuerda a los justos de antaño, tomando riesgos con su jerarquía y, a veces, con la policía, y combinando su deseo de una pedagogía menos autoritaria para actos concretos de lucha y ayuda mutua. Este formidable maestro implementa la Pedagogía Freinet a diario, invitando a la cooperación en lugar de la competencia, y también actuando en el exterior, a las casas de algunos niños y sus padres que están aterrorizados por la experiencia de los campamentos. Esta hermosa historia que puede servir de ejemplo también estará en nuestra próxima película.

También he estado recientemente en Épiro, en el noroeste de Grecia, cerca de la frontera con Albania, en medio de pintorescas montañas y cuevas camufladas que dan testimonio de la época de la resistencia. Es en esta tierra salvaje donde el estado griego ahora permite que las multinacionales emprendan investigaciones de petróleo y gas de esquisto. Te mostraré esta pelea, entre otras, en nuestra próxima película "No tenemos miedo a las ruinas". De norte a sur, la resistencia converge cada vez más entre las luchas de clases, sociales y ambientales, con la misma obviedad: todo es político y requiere el cuestionamiento profundo de un sistema que está completamente desactualizado, envenenado, vendido al poder económico. Somos cada vez más numerosos para entender que no cambiaremos el mundo sin transformarlo en la raíz, en su credo más tabú, es decir, la piedra angular del poder.

Ya no tenemos tiempo para tener miedo

Dejar la prehistoria política se convierte en una necesidad vital. Nos organizamos de manera diferente, no solo para tomar nuestras vidas en la mano, sino para salvar la vida mientras haya tiempo. Pasar del poder como un nombre, describiendo a aquellos que nos dominan o que dicen gobernarnos, a la palabra poder, que significa poder elegir cada uno y unir nuestras vidas. Solo al deshacernos del poder como nombre liberaremos el poder como verbo. Estos homónimos también son antónimos. Para poder vivir libres, libémonos del poder.

De un extremo del planeta al otro, en el contexto de demandas singulares y a veces aparentemente inocuas, desde Chile hasta Indonesia y desde Guinea hasta el Líbano, existe un profundo deseo de cambio que se eleva a la En Europa. Un deseo de cuestionamiento y reinvención. Un deseo de terminar con la política pasada de moda y su procesión de mentiras y corrupción. Un deseo de no dejar que otros tengan el poder de decidir nuestras vidas, aplastarnos, humillarnos y, a veces, matarnos.

El viernes por la noche, al final del debate que siguió a la proyección de Amor y Revolución en Ioannina, una joven dijo:

- No tenemos tiempo para dudar. Ya no tenemos tiempo para tener miedo. No tenemos otra opción. Debemos alertarnos y alertar a todos los que nos rodean: las cosas no pueden durar, el planeta no puede continuar, todo lo que la vida ya no puede hacer, la humanidad se va al muro ... para arrebatar el poder de aquellos que dicen gobernarnos. Debemos arrancar el bien común de quienes lo robaron y lo saquearon. No tenemos otra opción: vivir libre o morir.

Yannis Youlountas

Añadimos el relato a OmniaTV del compa de Rouvikonas golpeado y roturado:

Cuando salí del trabajo, fui con mi jefe a una tienda de al lado para comer y ver al Olympiacos. En algún momento, los mensajes comenzaron a llegar a mi teléfono que hay un desastre en la plaza y que la policía ha atacado el café. Me fui sin pensarlo dos veces, porque muchos de mis camaradas y amigos estaban adentro. La imagen que vi según acababa de llegar fue reveladora. No podías entrar ni salir del café. Las entradas fueron bloqueadas por la policía.

Me senté afuera, donde la gente ya se reunía y protestaba. Pedían que los MAT abandonaran la zona. Empezaron a irse y la gente de la plaza gritaba consignas. Estaba en la esquina de Tositsa y Tsamadou. Sin la menor razón empiezan a lanzar productos químicos. Me abrieron el fuelle en la cara y perdí la tierra bajo mis pies en ese momento. Traté de alejarme del gas lacrimógeno. Un policía me pateó por la espalda y me caí. Vienen más del mismo pelotón, me están cayendo encima y me están golpeando con la porra mientras estoy inmovilizado. Me levantan, me sostienen dos gañanes por las manos, y uno de ellos me atrapa por el cuello y me devuelven a la plaza. Estaba nervioso porque no entendía lo que estaba pasando. Parece que la otra mitad del escuadrón, me lanzan a ellos, y comienza el festival.

Todo el camino a Tsamadou y Tositsa me golpearon. Hicimos un giro a la derecha en Bouboulinas y justo antes de llegar al Ministerio de Cultura escucho al que dice "No lo lleves al ministerio, tiene cámaras, ponlo aquí". Me pusieron en una esquina y ni siquiera sé cuánto me golpearon, perdí la cuenta. Uno de ellos estaba más loco, estampa mi cabeza contra la pared y yo estaba tratando de protegerla. Se le instruyó que me desnudara en algún momento. Se tiraban el uno al otro y trataban de quitarme la ropa. Luché para quedarme con mi ropa interior. Me tiran desnudo, sólo con mi ropa interior en la celda y gritan "en la celda". Están empezando a registrar mis cosas. No pueden encontrar nada en mi bolso ni en mi ropa. Coge mi identificación, lee "Goulas" y me da un golpe en la cabeza otra vez. Entonces abre mi billetera. Encuentra mi dinero, dice algo inteligente que no recuerdo y empieza a desbarruntar. Entiendo, me doy la vuelta y trato de recogerlos. Se burlaron y me golpearon de nuevo volando entre sí. Después de una persecución de cinco minutos y palos, este tipo me atrapa de nuevo y me mete en la celda. Entonces sucedió algo terrible. Me baja la ropa interior, se pega detrás de mí y grita: "Así se están poniendo los caquis". En Exarchia tenemos Junta, ¿entiendes? Cualquiera que no tome una polla y un pene no entrará en la Exarchia. Estamos a cargo." Esto se acabó. Perdí la noción del tiempo, pero creo que toda la fase debe haber durado alrededor de media hora.

Vinieron de la acción inmediata. Me dijeron que me vistiera, me esposaron a la parte de atrás y me metieron en el coche patrulla otra vez. Llegué a seguridad, golpeado, hinchado y arrastrando mi lado izquierdo. De la misma manera que escuché el nombre: "tenemos al Goulas". A pesar de que tenía otras 14 personas arrestadas, me pusieron sólo en una oficina. En tres minutos, escuché que dijeron, "deshazte de todos ellos, sólo nos quedamos con el Goula".

Pedí llamar a mi abogado. "No te preocupes, me dijeron, ella lo sabe, se pondrá sola". De hecho, no sé si están vigilando a mi abogado, pero después de cinco minutos, llamó. Hice muchas peticiones pidiendo ser transportado al hospital.

Después de una hora me llevaron al hospital, como criminal, por supuesto, esposado. Los médicos me trataron muy bien, exigieron que las esposas salieran, me dieron primeros auxilios, me hicieron la prueba. Regresé a la BODA, y luego salí.

En la corte, un oficial de policía del escuadrón fue declarado testigo en mi contra. Por supuesto que no apareció. Le exigí que compareciera, así que el tribunal ha sido pospuesto hasta el 20 de noviembre.