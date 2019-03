Se consolida el éxito de la huelga general feminista

Hoy en CNT todavía saboreamos la energía, el calor, el grito unánime de todas las personas que ayer inundaron las calles de Madrid. El alma de mujer que se respiraba por todas partes. El rostro feminista, las miradas puestas en hacer camino.

Por segundo año consecutivo, las imágenes aéreas que mostraban las televisiones no daban buena cuenta del estruendo que llenaba el aire, ni la alegría desbordante que se contagiaba desde que uno subía al tren de cercanías o al metro, para intentar llegar a cualquiera de los puntos donde los distintos colectivos habían quedado para reunirse. Desde primera hora de la tarde, ya no cabía un alfiler en las calles, a pesar de que las convocatoria para la manifestación fueran horas después.

Atrás quedaba el intenso trabajo de las compañeras de la CNT, asistiendo a mil asambleas y colectivos de barrios, reunidas con grupos de mujeres, organizando talleres de formación interna, dando charlas en centros de trabajo, en mil sitios, sin parar desde hace meses y meses.

Organizadas en los comités de Huelga, legalizando documentación o negociando los servicios mínimos con empresas y administraciones. Y de su fruto extraordinario, complejo, arduo y difícil para un sindicato que no tiene ni liberadas, ni subvenciones, ni grandes estructuras, de pronto la magia de la revolución, de la Huelga, del apoyo mutuo, la conquista de los sueños comunes.

Por un día, como el principio de lo que ha de ser el porvenir, todas y todos fuimos compañeras en la calle. Al lado de las Comisiones 8M, de las compañeras de la PAH, junto a las luchadoras mujeres de “Territorio Doméstico”, las comunidades gitanas, poniéndole voz a todas las mujeres de otros lugares, de otros mundos. Juntas. Imparables.

La jornada había empezado el jueves, día 7 a última hora. Por todo el territorio español se organizaban los sindicatos, los piquetes de huelga, los grupos de comunicación, los espacios de cuidados. Los compañeros se habían puesto el mandil y arremangado con decisión para dejar la calle y la palabra a las mujeres. En todos los sindicatos se organizaban en nuestros locales desayunos, comidas y lugares dónde niños y ancianos podían descansar, a cargo de nuestros compañeros.

Apuntados y denunciados quedan los intentos de boicot a la huelga por parte de las instituciones del Estado. Hemos vivido cómo el Ayuntamiento de Madrid impidió el paso a la megafonía del Bloque de Clase y Combativo según una nueva ordenanza, cómo el de Valladolid no permitió la entrada a las compañeras del comité de huelga a sus instalaciones, cómo la policía de Barcelona arrinconó a las compañeras defendiendo el castillo capitalista de El Corte Inglés. Y otros muchos ejemplos de cómo la política se llena la boca con intenciones feministas y luego utiliza sus armas contra nosotras.

Hoy, el día después de otro histórico 8 de Marzo, no vamos a quedarnos paradas. Vamos a despegarnos de ese suelo pegajoso que suele engullirnos, y sentaremos las bases para desmantelar este depredador sistema capitalista. Amamos la Madre Tierra que pisamos. Sabemos lo que significa cooperación y apoyo mutuo. No nos interesa el éxito, ni la ambición. No queremos participar en ninguna forma de poder o dominación. No nos interesa reproducir las estructuras jerarquizadas del sistema patriarcal.

El Estado no podrá nunca garantizar la igualdad. Horizontalidad, solidaridad, elevar la mirada más allá de nuestro territorio. Humanidad, en femenino, esa será nuestra estrategia a la hora de terminar con todas las relaciones de dominación.

Ya no hay vuelta atrás. Nos queremos vivas. Libres. Lindas. Locas. Y no vamos a parar hasta que nuestra voz dé la vuelta al mundo de extremo a extremo del planeta. Ayer sentimos que teníamos fuerza. Qué juntas y organizadas vamos a cambiar el mundo. No tenemos prisa. No pararemos hasta conseguirlo. Y en ese viaje hacia el horizonte, aprenderemos a desaprender y a construir ese mundo nuevo que llevamos en nuestros corazones. El mañana es nuestro, compañeras.

La Confederación Nacional del Trabajo (CNT) considera que la segunda Huelga General Feminista Internacional está resultando todo un éxito de participación

Debemos señalar que pese a la coincidencia con el periodo preelectoral, esta jornada ha sido nuevamente un éxito ya solo por el hecho de que se han vuelto a poner sobre la mesas - para no marcharse- debates en torno al machismo, la precariedad y la desigualdad de las mujeres en nuestra sociedad.

En la parte laboral de la huelga, donde la participación esta siendo variada según territorios y sectores- comprobamos que en los sectores más feminizados, como Telemarketing, la participación ha llegado a ser de hasta un 50%. Se observan retrasos en los transportes, una alta participación en el sector educativo e incluso en la industria -un sector altamente masculinizado- vemos que oscila la participación de un 10% hasta un 25%.

En grandes y medianas empresas volvemos a observar mayores tasas de participación que en las pequeñas, aunque en ambas hemos vuelto a recibir este año quejas de presiones, amenazas y engaños actualmente en manos de nuestros servicios jurídicos.

En la administración se registran casos en los que se han inflado las necesidades de los servicios mínimos, variando la participación de un 30% en Castilla y León, hasta un 60% en Euskadi.

Ha habido gremios que se han sumado a la huelga como son las periodistas, en cuyo ramo ha habido paros que incluso han llegado a ser del 100% como en programas como Carne Cruda, la redacción de La Marea así como entre trabajadoras y colaboradoras de El Salto Diario. En El País las trabajadoras han secundado mayoritariamente la Huelga.

Ha habido un amplio seguimiento en el sector Teatral donde se han suspendido actuaciones como El silencio de Elvis y Sex Escape, 33 el musical, El jovencito Frankenstein…

Por territorios, volvemos a encontrarnos con la tónica de que la participación en las grandes capitales es amplia, visibilizándose en los piquetes que han cortado los centros de las principales ciudades. En las localidades más pequeñas el cómputo global es bastante inferior, aunque en las capitales de provincia se ha notado más la participación en la Huelga.

En el ámbito estudiantil, el seguimiento ha sido prácticamente total, especialmente en enseñanzas medias y universitarias.

CNT ha participado desde el comienzo del turno de noche del día de ayer en decenas de provincias, tomando parte en decenas de actos, desde caceroladas, pasando por manifestaciones nocturnas a los tradicionales piquetes, informando a las trabajadoras.

Vemos que las movilizaciones de la mañana -en principio convocadas por asociaciones estudiantiles- se están viendo acompañadas por miles de trabajadoras y trabajadores en huelga, que las están volviendo a tomar las calles otro año más con acciones comunes y participativas.