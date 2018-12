Persecución Sindical en el Parque Regional del Río Guadarrama

Cuando se consiguió la readmisión de la delegada sindical que fue despedida tras aparecer en las noticias de Telemadrid denunciando la falta de vigilancia en este espacio natural protegido, Aema Hispánica despidió al anterior delegado sindical, por asistir al juicio de su compañera.

El Parque Regional del curso medio del río Guadarrama es un espacio de la Comunidad de Madrid creado por sus valores ambientales y para preservarlo de la fuerte presión urbanística, en 1999. Su gestión es privada y la adjudicación de este año recae en la empresa de Toledo AEMA HISPÁNICA S.L, una consultora ambiental.

Desde la sección sindical CGT Guadarrama informan de la persecución sindical que están sufriendo por parte de la empresa. "Al día siguiente de conseguir una Proposición No de Ley en la Asamblea de Madrid aprobada por unanimidad, despiden a Ángel Malanda, el anterior delegado sindical de la sección, que ha sido propulsor de conseguir que este espacio natural protegido en menos de un año tenga un Plan Rector de Uso y Gestión, obligatorio desde hace 19 años, y una imprescindible Casa del Parque, el único Parque Regional que carece de la necesaria infraestructura para realizar Educación Ambiental.".

Este Parque Regional tiene muchos problemas ambientales y de gestión. Las noticias que más aparecen son referentes a los vertidos de residuos, a las aguas residuales, talas de pinos no autorizadas incluso uno con nido de águila imperial ibérica, construcciones ilegales, destrucción de colonias de topillo de Cabrera, incendios de residuos y un largo etcétera.

Varios municipios pertenecientes a este espacio natural protegido presentaron diversas mociones mostrando preocupación por el mal estado del Parque Regional. Incluso varias concejalas y concejales, así como la delegada sindical (Sole Pacho) de CGT Río Guadarrama, se han reunido con el Conservador, personal laboral de la Consejería de Medio ambiente de Madrid, para ofrecer mejoras. "No obstante", se lamenta la delegada sindical, "la gestión del Parque Regional sigue igual o peor de como estaba antes de estas reuniones.".

"En septiembre de 2017 tuvimos que denunciar la adecuación de categorías profesionales porque ni las empresas anteriores ni la Consejería querían solucionar una situación insostenible, nos tenían contratados como vigilantes y estábamos haciendo tareas de técnicos titulados. El Conservador modifica el Pliego y pretende que seamos peones. Cuando nos dice la empresa que nos tiene que cambiar de categoría y de convenio, nos negamos y conseguimos que se mantenga el convenio y que a algunas personas nos modifican la categoría a jardineros. No obstante, firmar la no conformidad hace que me despidan. La persecución continúa cuando mi compañero, Ángel Malanda, vuelve de una excedencia voluntaria y tras llegar a un acuerdo verbal con las empresas y la secretaría judicial sobre la mejora salarial por estar ejerciendo tareas por encima de su categoría, es despedido sin indemnización, porque la empresa alega que mintió en mi juicio." Explica Sole Pacho.

Desde el sindicato insisten que lo más importante es mejorar este espacio natural, y que despedir a dos de los trabajadores que llevan más años en el Parque Regional (8 años Sole Pacho y más de 15 Ángel Malanda) y con más implicación en su protección y mejora, consigue lo contrario. El juicio por el despido será en Móstoles, el 19 de diciembre a las 11:20 h. e informan de que se hará concentración para exigir a la empresa su readmisión inmediata. Concluyen.