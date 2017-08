Atentan contra la vida de activistas sociales del colectivo socioambiental y juvenil de Cajamarca (COSAJUCA)

El día 29 de Julio a las 7:30 pm fueron atacados con arma de fuego dos activistas sociales del Colectivo COSAJUCA en proximidad al casco urbano de Cajamarca. Por suerte los dos activistas resultaron ilesos, sin embargo este hecho se suma a las amenazas y asesinatos que se han presentado contra miembros de COSAJUCA, en una campaña de violencia que busca silenciar a estos activistas sociales dedicados a la protección ambiental y al ejercicio de la autonomía comunitaria en el territorio.

El Colectivo COSAJUCA, junto a otras organizaciones sociales y ambientales, se han venido oponiendo a la realización del proyecto de mega-minería a cielo abierto de la multinacional surafricana AngloGold Ashanti, para impedir el desastre ambiental y el desplazamiento campesino de lo que hoy se conoce como la despensa agrícola de Colombia. Pero su camino no ha sido fácil, la empresa multinacional ha manipulado los poderes políticos locales y nacionales, ha realizado una campaña de persecución que generó el asesinato de Juan Camilo Pinto en 2013 y Daniel Humberto Sánchez en 2014, con el objetivo de frenar la lucha de la comunidad campesina en defensa de su territorio.

Pese a la campaña de intimidación y a los grandes poderes económicos y políticos en su contra, la comunidad campesina, junto a sus organizaciones sociales, realizó la Consulta Popular sobre la viabilidad del proyecto de explotación minera y, el 26 de marzo de este año, se le dijo NO a la mega minería en el territorio, NO a la destrucción de la tierra y las fuentes de agua, NO al desplazamiento campesino para el saqueo del territorio, SI a la autonomía comunitaria para decidir sobre su destino y su territorio.

La derrota de la AngloGold Ashanti en CAJAMARCA, además de constituirse en un referente que fortalece la lucha y resistencia de las comunidades campesinas e indígenas en Colombia contra la imposición de proyectos de explotación minera, con lo que frenó las expectativas de inmensas ganancias para la multinacional, ya que el proyecto minero de la Colosa quería convertirse en la tercera mina a cielo abierto más grande del mundo.

Pese al mandato comunitario la AngloGold Ashanti se niega a abandonar el proyecto de la Colosa, por lo que recurre a la persecución contra las organizaciones sociales del territorio. Rechazamos el atentado contra la vida de los activistas sociales del Colectivo COSAJUCA, y nos sumamos al llamado de solidaridad para con las organizaciones sociales de Cajamarca. Este atentado debe leerse en el contexto de persecución y asesinatos contra activistas sociales en Colombia, que hasta la fecha, según cifras de la Defensoria del Pueblo, ha cobrado la vida de 54 activistas por la acción de grupos paramilitares y la fuerza publica.