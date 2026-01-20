[ACG] Ola de huelgas generales en toda Europa

Anarchist Communist Group - Gran Bretaña

En noviembre y diciembre se produjeron varias huelgas generales en toda Europa, en Italia, Bélgica y Portugal.

Bélgica

En Bélgica, el 24 de noviembre se produjo una huelga nacional del transporte público; al día siguiente, una huelga del sector público, que abarcó la administración, los servicios sanitarios, correos y educación, y el 26 de noviembre, una huelga general masiva. Los aeropuertos de Bruselas y Lieja cerraron, al igual que la fábrica de Volvo en Gante. Estas huelgas responden a las medidas de austeridad del partido gobernante de derechas Nueva Alianza Flamenca (NVA), liderado por Bart de Wever, que amenaza con recortes en las pensiones, la eliminación de un índice salarial basado en la inflación y la reducción de las prestaciones, incluido el seguro de desempleo. Al mismo tiempo, la NVA gastó 1.000 millones de euros en el suministro de armas a Ucrania y aumentó el gasto militar en 4.000 millones.

La huelga tuvo éxito en las tres regiones de Bélgica: Flandes, Valonia y Bruselas, y fue la mayor huelga en 40 años.

Italia

Los sindicatos de base italianos, aquellos controlados por las bases, Unione Sindacale di Base (USB), Confederazione Unitaria di Base (CUB), Confederazione dei Comitati di Base (COBAS) y Sindacato Generale di Base (SGB), se declararon en huelga el 28 de noviembre. Decenas de miles de personas se declararon en huelga, incluyendo a trabajadores de los servicios de salud, educación, transporte y administración, con una huelga ferroviaria de 24 horas y la cancelación de 26 vuelos. Sin embargo, el sindicato mayoritario, la Confederación General del Trabajo Italiano (CGIL), se negó a unirse a la acción y optó por declararse en huelga el 12 de diciembre, movilizando a medio millón de trabajadores. Esto fue un claro acto de sabotaje contra la unidad de la clase obrera. Se celebraron 50 manifestaciones en toda Italia, con una participación de 100.000 personas en la de Florencia. Nuevamente, estas huelgas se opusieron a las medidas de austeridad implementadas por el gobierno de extrema derecha liderado por Giorgia Meloni, así como a sus planes de aumentar el gasto militar al 5% del Producto Interior Bruto.

Portugal

En Portugal, el 11 de diciembre se llevó a cabo una huelga nacional contra la decisión del gobierno de derecha de Luis Montenegro y su Alianza Democrática (AD), apoyado por el partido de extrema derecha Chiega, de eliminar las leyes que protegen a los trabajadores contra despidos, las prestaciones por maternidad, la apertura a un mayor control patronal sobre la jornada laboral y la externalización. Estas medidas incluyen despidos más fáciles, un mayor control patronal sobre la jornada laboral y la externalización, un debilitamiento de la negociación colectiva y ataques a la protección de la maternidad. Estas medidas atacarán lo que quedaba de las medidas introducidas durante la Revolución de 1974 en Portugal. El gobierno también busca ampliar las obligaciones de servicio mínimo durante las huelgas, extendiéndolas a más sectores y limitando aún más su impacto. Al mismo tiempo, el régimen montenegrino está aumentando el gasto militar en 1.000 millones de euros. La huelga general fue masiva, con la participación de tres millones de trabajadores, y el cierre de los ferrocarriles y el metro de Lisboa. Se produjeron huelgas generalizadas en los servicios sanitarios, las escuelas, los trabajadores municipales y postales, y la administración. La recogida de basura se paralizó masivamente, y el saneamiento y el tratamiento de aguas se vieron drásticamente afectados.

Se produjeron interrupciones generalizadas en los aeropuertos, mientras que los 17 principales puertos pesqueros permanecieron cerrados. Un factor importante en la huelga fue la considerable participación de trabajadores del sector privado. Esto afectó a los sectores de seguros, banca, comunicaciones y cultura, así como a la logística, con la participación de los camioneros. La gran planta de Volkswagen también sufrió graves interrupciones.

En la Plaza del Parlamento de Lisboa, la policía disparó balas de goma contra los manifestantes y detuvo a seis.

Estas huelgas muestran la creciente indignación de la clase trabajadora en Europa, en respuesta a las medidas de austeridad y al aumento del gasto militar. Junto con las acciones de "Bloquear Todo" en Francia el 10 de septiembre y la huelga de un millón de personas allí la semana siguiente, la huelga y las ocupaciones en Italia el 22 de septiembre, y los continuos disturbios en Serbia y Croacia, así como los levantamientos de la Generación Z en Nepal, Indonesia y Madagascar, esto demuestra que la resistencia está creciendo internacionalmente contra los planes de la clase dominante, con su corrupción, severas medidas de austeridad y creciente militarización.

¡La resistencia es fértil!

P. D.: Los ferroviarios griegos se declararon en huelga de 24 horas el 18 de noviembre. Esto fue en respuesta a los despidos de los últimos años, el acoso de la dirección, los retrasos en las rutas, la falta de mantenimiento, la escasez de personal y las malas condiciones laborales. La huelga fue efectiva tanto en las líneas nacionales como en las de cercanías.

Los trabajadores exigen la dotación completa de personal y la contratación directa, la reparación y modernización de equipos y salas de máquinas, medidas para reducir los retrasos, la protección del empleo, la reincorporación de los trabajadores despedidos y la mejora de la higiene en las estaciones.