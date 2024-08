[Sevilla] Huelga en Sevilla Control se salda con una victoria, tras 19 días de lucha

CNT.es

La CNT pone fin a la huelga indefinida en Sevilla Control S.A. que comenzó el pasado 2 de octubre tras alcanzarse un acuerdo satisfactorio que recoge la mayoría de las reivindicaciones de la plantilla.

Sevilla, 21 de octubre de 2023.

Tras 19 días de una dura huelga la sección sindical de la CNT en Sevilla Control S.A. alcanzó en la mañana del día 20 de octubre un acuerdo que, tras ser ratificado en la asamblea de trabajadores/as, pone fin a la huelga indefinida que se inició el pasado día 2 de octubre.Desde el inicio de la huelga la Sección sindical han enfrentado con valentía y entereza una difícil situación debido a la negativa inicial de la empresa a reconocer a la CNT como interlocutor válido para negociar. Pero la perseverancia y el apoyo mutuo que los trabajadores/as han mostrado entre sí y que han recibido tanto de otros sindicatos como diferentes organizaciones políticas y trabajadores/as a título individual, han dado sus frutos.

Finalmente, a principios de esta semana comenzaron las negociaciones que han culminado con el acuerdo firmado ayer. Este recoge numerosas mejoras en las condiciones laborales actualmente establecidas, entre las que se incluyen subidas de categoría, nuevos pluses no absorbibles, incremento del plus de nocturnidad, garantías de estabilidad en el empleo y mejoras en derechos y garantías para la Sección Sindical de CNT.Desde CNT confiamos en que la dirección de la empresa mantenga abiertos los cauces de diálogo, los cuales han permitido alcanzar un acuerdo muy satisfactorio y que restablece la confianza y la comunicación fluida entre las partes. Ello sin duda redundará, no solo en la evitación de situaciones similares en el futuro, sino en la mejora de la productividad y buen clima de la plantilla.

CNT ha podido sostener 19 días de huelga indefinida de más de 60 trabajadores/as gracias a su Caja de Resistencia, que ayuda a la afiliación en lucha a resistir la pérdida de salario durante la huelga. Asimismo, CNT quiere agradecer a cuantas personas, organizaciones y colectivos se han solidarizado con la plantilla en huelga, así como a las personas que han aportado su pequeña ayuda a la Caja de Resistencia.