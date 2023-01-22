[Francia] La batalla por las pensiones ha comenzado bien: ¡juntos ganaremos!

CNT-Solidarité Ouvrière- Francia.

¿Con su reforma, el gobierno de los ricos quiere que trabajemos más tiempo? La respuesta de los trabajadores es clara: ¡NO! Éramos casi 2 millones en las calles con altos índices de paro en muchos sectores para el paro del 19 de enero. ¡Un día no será suficiente, usemos el impulso para amplificar el movimiento y hacer retroceder al gobierno!.

¡Todos los interesados! ¡A todos nos afecta esta reforma que desplazará la edad de jubilación en un mínimo de 2 años e impondrá 43 cotizaciones anuales para todos los trabajadores! Esta reforma es injusta, innecesaria y dañina. Tendrá un impacto aún mayor: los más precarios, las mujeres, las personas mayores, los trabajadores en trabajos arduos… Dañará nuestras vidas al privarnos del merecido tiempo después del trabajo y significa trabajar hasta la muerte para una parte de nosotros. (ver nuestro lanzamiento completo).

Sin embargo, el sistema de reparto no se ve amenazado: solo se trata de preservar las ganancias de la esfera de accionistas y empleadores que explotan nuestro trabajo y viven de la infusión de dinero público. La masa de riqueza que producimos es más que suficiente, ¡debe volver a nosotros! La batalla por las pensiones debe articularse con la lucha por los salarios y contra los galeras del alto costo de la vida: ¡es hora de imponer el reparto igualitario de la riqueza y el trabajo!.

¡Todos juntos lucharemos! El próximo día de huelga interprofesional está programado para el martes 31 de enero: debemos hacer que sea una demostración de fuerza aún más exitosa que el 19 de enero. Sin embargo, para hacer que el gobierno retroceda en su proyecto y ganar nuevos derechos, no podemos encerrarnos en un cronograma de marcha lenta: ¡tendremos que movernos! ¡El objetivo es la huelga general!.

La CNT-Solidarité Ouvrière apoya todas las iniciativas de lucha en los próximos días y semanas. Reunámonos en nuestros lugares de trabajo, estudio o vida para organizar y discutir la huelga renovable, liderar comités de huelga, (re)activar fondos de solidaridad para ayudar económicamente a los más precarios entre nosotros, multipliquemos las acciones en el terreno para aumentar la presión sobre el campo patronal que aprovechará este nuevo declive social…

En nuestras empresas o servicios, vinculemos la cuestión de las pensiones con la de nuestras condiciones laborales y salariales: ¡todo está relacionado! ¡Organicemos un gran movimiento social con un objetivo: la distribución equitativa de la riqueza y el trabajo!

¡Todo es nuestro, nada es de ellos!

Pensiones, nuestras demandas inmediatas: Volvamos a todas las contrarreformas desde 1993 sobre pensiones y Seguridad Social:

Vuelta a 37,5 años de cotización y eliminación de bonificaciones.

Tasa de reposición del 75% del salario bruto sobre la base más favorable, últimos 6 meses o mejores 10 años.

Jubilación a tasa completa a los 60 años para todos y 55 en trabajos difíciles.

No hay pensiones por debajo del salario mínimo.

Fin de las exenciones de las cotizaciones sociales en beneficio de las empresas.

Mantenimiento de un sistema de protección social solidario y gestión directa de los fondos por parte de los trabajadores.

¡Todo es nuestro, nada es de ellos!

Distribución equitativa de la riqueza, nuestras demandas inmediatas:

Revalorización del salario mínimo y escala móvil de salarios, indexación a la inflación

Incremento en el punto del índice de servicio civil indexado a la inflación y revalorización de las grillas del índice Público/privado: mejora prioritaria de los salarios bajos y luego aumentos graduales

Limitación de salarios altos y aumentos en los salarios base hasta la igualdad salarial Revalorización de pensiones, becas y beneficios sociales, indexados a la inflación.

Cancelación de las últimas reformas al seguro de desempleo.

Ampliación de derechos y acceso universal a las prestaciones por desempleo con un mínimo igual al salario mínimo.

Acceso garantizado a seguros y protección social para todos los trabajadores: artistas-autores, autoempresarios uberizados.

Medidas de emergencia: El estado de alarma social: bloqueo de alquileres, precios de productos de primera necesidad y facturas energéticas.

Para la CNT-Solidarité Ouvrière, un sindicato revolucionario, nuestra lucha no puede detenerse en un poco más de «justicia social» en el marco del sistema actual. Mortífero para el planeta, basado en la explotación del trabajo del mayor número por una minoría, no existe un capitalismo con rostro humano. La distribución igualitaria de la riqueza y el trabajo sólo puede lograrse en el marco de una ruptura con el capitalismo. Es por esta transformación social que estamos trabajando.

¡Los trabajadores pueden gestionar directamente la sociedad sin intermediarios parásitos, porque producimos todos los bienes y servicios y somos los consumidores o usuarios de ellos! Podemos gestionar nosotros mismos la producción, distribución e intercambio de mercancías. Podemos operar los servicios esenciales para la sociedad (educación, salud, vivienda, etc.) nosotros mismos. ¡Juntos, saquemos adelante un proyecto colectivo que rompa con la barbarie capitalista actual! Construyamos un mundo en el que la igualdad sea real, tanto económica como socialmente. Contemos sólo con nosotros mismos: ¡viva la clase obrera!.