El caso de violación de Mazan

El proceso por la "violación de Mazan" nos recordó que la violencia sexual y de género, incluso cuando toma la forma de violación, es omnipresente en las sociedades occidentales. Está "incrustado" en las estructuras sociales e ideológicas de nuestras sociedades: es, por tanto, "sistémico". También destacó la oposición entre dos visiones feministas: por un lado, la estigmatización de un "campo violento" que incluiría a todos los hombres, por otro, la afirmación de que "no todos los hombres son culpables". Sin embargo, a través de las declaraciones de Gisèle Pélicot, convertida en heroína por los movimientos feministas, existe la posibilidad de encontrar una síntesis entre estas posiciones aparentemente irreconciliables.

Durante diez años, Gisèle Pélicot fue drogada por su marido, que la violó y la hizo violar inconsciente, en más de 200 ocasiones, por desconocidos que él reclutó en el sitio web Coco.fr -hoy cerrado- y que filmaron estos sórdidos crímenes. Además del carácter horroroso de este caso, la decisión de Gisèle Pélicot de negarse a celebrar el juicio a puerta cerrada y a permitir la visualización de los vídeos de las violaciones ha conferido al proceso un carácter único. Tanto es así que muchos comentaristas han hablado de "un antes y un después del proceso Pélicot".

En septiembre de 2024, Gisèle Pélicot declaró que quería dedicar su lucha "a todas las mujeres y hombres del mundo que son víctimas de violencia sexual". Para ella ésta era una batalla política. El día en que se anunció el veredicto, se negó a comentar el monto de las sentencias y a participar en la polémica que se ha desarrollado sobre las sentencias "demasiado indulgentes".

Se limitó a afirmar: "Respeto al Tribunal y el veredicto". Lejos de actuar por venganza, se limitó a reiterar: "Al abrir las puertas de este proceso el 2 de septiembre, quería que la sociedad pudiera hacer un balance de los debates que se han celebrado. Nunca me he arrepentido de esa decisión. Ahora tengo confianza en nuestra capacidad colectiva para conquistar un futuro en el que todos, mujeres y hombres, podamos vivir en armonía, con respeto mutuo y comprensión".

También nos gustaría ser optimistas y pensar que este proceso podría realmente conducir a una ruptura con la lógica machista que devalúa a las mujeres. Recordemos que hace sólo unas décadas el derecho francés fue depurado de disposiciones que sometían a la mujer primero a la autoridad del padre y luego a la del marido. Las actitudes y las relaciones de dominación no se transformaron inmediatamente.

Es esta matriz de devaluación la que mantiene las relaciones sociales de denigración, discriminación y, en última instancia, violencia contra las mujeres. Si bien la violación por parte de desconocidos siempre ha sido condenada socialmente, porque en su momento se analizaba como un daño al honor del padre o del marido, la violación y la violencia sexual doméstica han escapado a cualquier cuestionamiento social durante demasiado tiempo. "Si no sabes por qué golpeas a tu esposa, ella lo sabe", como dice el dicho.

Desde este punto de vista, el proceso de Mazan marca un punto de inflexión. La pena más severa, la pena máxima prevista por la ley, correspondía al marido. Su condición de marido fue calificada como un factor agravante. Los demás, los desconocidos, recibieron sentencias más leves, pero todos fueron condenados por las agresiones sexuales que cometieron, sin ninguna circunstancia atenuante. ¡No existe tal cosa como una violación ordinaria, accidental o involuntaria!

¡No naces hombre, te conviertes en uno!

Existe, sin embargo, una gran contradicción entre, por ejemplo, la afirmación de que la violencia contra las mujeres es "sistémica" y el pedido de algunas feministas de una pena de "20 años para todos". Aunque esta violencia es un hecho de la sociedad, la cuestión fundamental no es tanto el castigo o la venganza, sino enviar un mensaje claro a la sociedad en su conjunto: toda violencia contra la mujer, ya sea cometida por familiares o desconocidos, debe ser castigada por la ley, con el objetivo de lograr un cambio en la sociedad.

Los comentarios de Gisèle Pélicot más arriba están totalmente en línea con este enfoque. Gisèle Pélicot nos dice que a las mujeres les interesa emanciparse de su relación desigual con los hombres, pero que lo mismo vale para los hombres, quienes tienen todo el interés en "vivir en armonía, con respeto mutuo y comprensión" con las mujeres.

Por supuesto, los movimientos feministas piden a las mujeres que se emancipen del rol social al que están confinadas por la sociedad patriarcal. No dudemos en parafrasear a Simone de Beauvoir, quien escribió en su libro "El segundo sexo": "No se nace mujer: se llega a serlo". De la misma manera, uno no nace hombre, no nace con una conducta machista sólo por tener pene, sino que es a través de la educación, a través de estar imbuido de la cultura dominante, que uno adopta esas conductas depredadoras. Y la educación de los niños, hay que recordarlo, también la imparten, quizá sobre todo, las mujeres, que se encuentran bajo la presión de la ideología machista dominante. Así que no son sólo los hombres quienes perpetúan el patriarcado. Es el control que el patriarcado tiene sobre toda la sociedad lo que debe ser destruido.

Una vez más, Gisèle Pélicot da en el clavo: al dedicar su lucha "a todas las mujeres y hombres del mundo que son víctimas de violencia sexual", pone de relieve una realidad olvidada. El estudio encargado por la Conferencia Episcopal de Francia a raíz del escándalo de violencia sexual en la Iglesia católica muestra que hoy en Francia 5,5 millones de personas mayores de 18 años han sufrido violencia sexual, ya sea en su entorno inmediato, entre el clero (el 6% de las agresiones se cometieron en un contexto religioso), en clubes deportivos o culturales, en la escuela o en colonias de vacaciones.

En general, estos ataques afectaron al 14,5% de las mujeres y al 6,4% de los hombres. Por supuesto, el número de víctimas es 2 o 3 veces mayor entre las mujeres que entre los hombres. Pero las víctimas masculinas del orden patriarcal no son una realidad marginal. Si a esto añadimos los hombres víctimas de la homofobia o todos los niños y hombres víctimas de violencia física o mental o de una "simple" devaluación porque no son suficientemente viriles, queda claro que el sistema que organiza la desigualdad entre hombres y mujeres no enfrenta realmente a los hombres contra las mujeres, sino a una parte minoritaria de la población contra la mayoría, entre la cual las mujeres son evidentemente más numerosas.

Así que la violencia no es la expresión "natural" de la masculinidad. Nuestra cultura común empuja a los hombres a ser dominantes y a las mujeres a someterse voluntariamente o por la fuerza. En realidad, esta violencia es parte del deseo de imponer la dominación. Así lo admitió Dominique Pélicot durante el juicio. Su fantasía era "someter a una mujer rebelde".

El psiquiatra Nicolas Estano, que trabaja en la Unidad de Psiquiatría y Psicología Forense de Ville Evrard y que intenta tratar a los autores de violencias sexuales con obligación terapéutica, también lo piensa: "La mayoría de las personas que violan a mujeres adultas no padecen ninguna patología".

Del mismo modo, para el criminólogo Loïck Villerbu: «La violación es ante todo una agresión. Y el agresor elige el terreno sexual». El agresor "busca la omnipotencia y la dominación".

Esta realidad nos plantea preguntas. En las sociedades capitalistas, las relaciones sociales están marcadas permanentemente por relaciones de dominación, entre clases sociales, en función del género o del origen, etc. ¿Es posible pensar en poner fin a las relaciones desiguales entre hombres y mujeres sin cuestionar globalmente la lógica de dominación que organiza la sociedad capitalista y, por tanto, sin salir del capitalismo?

¿Son todos los hombres parte de un bando violento?

En un artículo del 19 de noviembre de 2024, el diario Le Monde recuerda que "la banalidad de los perfiles de los 51 acusados, 37 de ellos padres, y el mecanismo escalofriante de este caso, han sacudido la "tranquilidad tras la que se han escondido hasta ahora los hombres" (...). Bombero, abogado, trabajador, camionero, periodista... Todos hombres, de 26 a 74 años. Nuestros vecinos, nuestros compañeros, nuestros hermanos".

Esta observación inspiró a la escritora Lola Lafon, quien escribió en el periódico Libération: "Si todos los hombres no son violadores, aparentemente cualquier hombre puede ser violador". De hecho, lo menos que se puede decir es que el caso Pélicot pone de relieve varias realidades de la violencia sexual. En primer lugar, nos recuerda que la mayoría de las agresiones ocurren en un contexto familiar. En segundo lugar, arroja luz sobre la naturaleza "sistémica" de la violencia sexual, que afecta abrumadoramente a las mujeres. La violencia sexual afecta a la sociedad en su conjunto y afecta a todos sus miembros. Nadie puede pretender ser totalmente inmune a los mecanismos producidos por la ideología dominante. No se trata, pues, de tranquilizarnos diciendo que los autores de violencias sexuales son sólo una minoría de hombres o, sobre todo, de considerarlos enfermos o monstruosos.

Los activistas de La Plateforme están convencidos de que cuando se trata de agresiones sexuales contra mujeres, como ocurre con cualquier forma de violencia física o psicológica contra las personas, un gran número de hombres "al menos hacen caso omiso". Pero también sabemos que esto no es sólo una característica masculina.

Ante cualquier forma de agresión, como el genocidio, la historia muestra que los seres humanos se dividen en tres categorías. Aquellos que participan o apoyan el horror, otros que son indiferentes o lo dejan suceder por miedo y finalmente aquellos que no lo aceptan. Lo mismo ocurre con la violación. Así pues, condenar a todos los hombres, ordenarles "avergonzarse", como hacía el filósofo Camille Froidevaux-Metterie, es una forma de manipulación.

No olvidemos que Simone de Beauvoir, en El segundo sexo , libro fundador del feminismo contemporáneo, demostró que las mujeres pueden ser responsables y participar en su propia subyugación. Así, el hecho de que las mujeres sean las principales víctimas de la violencia sexual no significa que ellas, como los hombres, no tengan ninguna responsabilidad individual o colectiva en la perpetuación de las relaciones de dominación que en última instancia generan esta violencia.

Plantearse la cuestión de la responsabilidad de los hombres en su conjunto oscurece paradójicamente el papel social de la ideología machista, responsable globalmente del proceso de violencia sexual.

La sociedad en su conjunto está enferma. Es el estiércol de las relaciones de dominación el que alimenta la devaluación de las mujeres y legitima la violencia impuesta a los dominados.

Estas posiciones "feministas" integrales no sólo son un obstáculo para desafiar el sistema de desigualdad entre mujeres y hombres. También constituyen un error estratégico, ya que dejan de lado a aliados sinceros en esta lucha.

¿Cómo podemos entonces combatir la violencia sexual y de género?

En el fondo, el deseo de Gisèle Pélicot de una sociedad en la que «todos, mujeres y hombres, puedan vivir en armonía, con respeto y comprensión mutuos» no nos parece vano, aunque probablemente no se haga realidad inmediatamente. Pero primero debemos ganar la batalla para que se reconozca la naturaleza "sistémica" de la violencia de género. ¡Y trasladar la responsabilidad de esta realidad no a los hombres en su conjunto, sino a la sociedad patriarcal en su conjunto!

¡La batalla no está ganada! Así que debemos continuar. En las últimas décadas, los movimientos feministas han abordado la cuestión de la violencia sexual y sexista. Es posible lograr victorias que dificulten la acción y probablemente reduzcan el nivel de violencia.

El proceso contra Mazan podría facilitar algunos cambios. Podríamos incluso elaborar una ley completa contra la violencia de género y, soñamos, liberar los fondos necesarios. También es necesario realizar un trabajo fundamental en el campo de la educación para abolir los mandatos de género -referencias, modelos y comportamientos hacia los niños- que los encierran en un patrón dominante/dominado.

Pero sabemos lo frágiles que son estas perspectivas, dado el ascenso político de la extrema derecha. Se ha planteado la cuestión de incluir el consentimiento en la definición legal de violación. Pero este es un tema controvertido.

La cuestión específica del consentimiento o falta de él de la víctima podría volver a desplazar el foco del interrogatorio judicial hacia la propia víctima, con todos los abusos que ello conlleva, colocando de nuevo... únicamente a la víctima en el centro de atención. Más específicamente, dentro de las organizaciones de movimientos sociales y organizaciones políticas, todavía hay un largo camino por recorrer para acabar con el sexismo, incluida la violencia sexual.

La batalla está lejos de estar ganada. Si observamos el primer lugar donde se organiza la dominación de género, es decir, la familia, podemos afirmar que se está convirtiendo en el prototipo mismo de toda dominación. El feminismo actualmente en el punto de mira se declara "interseccional", es decir, tiene en cuenta todos los procesos de dominación. Esto va en la misma dirección que nuestras preguntas anteriores sobre la posibilidad de cancelar el machismo sin cuestionar el principio mismo de dominación.

Sin embargo, este feminismo olvida con demasiada frecuencia la cuestión de los fundamentos de la dominación y de la alienación en general, y por tanto la cuestión de la clase en la construcción de sus acciones. ¿Es porque las mujeres de la clase trabajadora están lamentablemente subrepresentadas en las organizaciones feministas?

Un feminismo verdaderamente interseccional debería situar la cuestión de clase, que atraviesa todos los procesos sociales, en el centro de su pensamiento. Por supuesto, las realidades de la dominación sexual y/o de género presentan particularidades que justifican un trabajo específico.

Pero es esencial que las aspiraciones de las mujeres proletarias a mejorar su situación económica sean realmente tomadas en consideración por las asociaciones feministas. Hasta hace poco, la lucha más reciente de las mujeres proletarias que recibió cierta cobertura mediática, la huelga de Vertbaudet de 2023, fue apoyada solo por una pequeña minoría de organizaciones feministas.

Sin embargo, como siempre ocurre, esta huelga permitió a las huelguistas tomar conciencia de las particularidades de su explotación por el hecho de ser proletarias y mujeres. Está claro que la lucha feminista no puede llevarse a cabo sólo dentro de las asociaciones feministas.

Para todos los militantes revolucionarios, la lucha contra el machismo debe librarse también dentro de las organizaciones del movimiento social.

Es probablemente aquí donde surgirá el vínculo entre la lucha de clases y la lucha por la emancipación de la mujer.

*) El texto original está disponible en https://plateformecl.org/laffaire-des-viols-de-mazan/