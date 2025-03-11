 

Salvador Seguí: Historia de un Anarcosindicalista

Enviado por anonerror (no verificado) en Mar, 11/03/2025 - 19:52

Salvador Seguí: Historia de un Anarcosindicalista

En este video exploramos la vida y el legado de Salvador Seguí, uno de los más destacados anarcosindicalistas y defensores del anarquismo en la historia de España. Conocido como "el Noi del Sucre", Seguí fue una figura clave en la lucha por los derechos de lo s trabajadores y en la construcción de un movimiento sindical basado en los ideales anarquistas durante la primera mitad del siglo XX. Su militancia en la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) y su firme defensa de la justicia social lo convirtieron en un referente del movimiento obrero. Repasamos su contexto histórico, su participación en huelgas y conflictos laborales, y su trágica muerte, que dejó una huella profunda en la lucha por los derechos de los trabajadores. Salvador Seguí sigue siendo una figura relevante en la historia del anarquismo y el anarcosindicalismo, cuyas ideas continúan influyendo en movimientos sociales contemporáneos.

Noticias

«Con la Caja de Resistencia Confederal podemos centrarnos en la huelga, en los piquetes, sin miedo»
Evento 4 Octubre, 2025 - 09:06 | 0 Comentarios.
191 lecturas
Anarquistas en las Insurrecciones Indonesias de Agosto-Septiembre de 2025
Evento 30 Septiembre, 2025 - 17:54 | 0 Comentarios.
482 lecturas
Anarquistas Nepalíes sobre el Derrocamiento del Gobierno
Evento 29 Septiembre, 2025 - 18:27 | 0 Comentarios.
529 lecturas
[Italia] Preparémonos para la guerra
Evento 26 Septiembre, 2025 - 13:26 | 0 Comentarios.
317 lecturas
La movilización social consigue el indulto de Adrián y Javitxu, dos de los seis de Zaragoza
Evento 26 Septiembre, 2025 - 12:44 | 0 Comentarios.
396 lecturas
[Italia] Huelga general bloquea puertos, escuelas y transporte por Palestina
Evento 26 Septiembre, 2025 - 12:42 | 0 Comentarios.
495 lecturas
La importancia de una buena base económica para organizaciones revolucionarias.
Evento 10 Septiembre, 2025 - 19:03 | 1 Comentarios.
1.121 lecturas
Ver más noticias

Análisis

La crisis de las élites en Occidente
Evento 29 Septiembre, 2025 - 18:31 | 0 Comentarios.
405 lecturas
Del Pleno de la AIT de junio (1937) al Pleno Nacional de la CNT de noviembre (1937)
Evento 7 Septiembre, 2025 - 13:58 | 0 Comentarios.
1.202 lecturas
El misterio Revertés
Evento 14 Agosto, 2025 - 20:54 | 0 Comentarios.
2.013 lecturas
Ver más análisis

Especiales

Anti-represivo

Anti-carcelario
Grecia
#PrisonStrike - Huelga de Pres@s en EEUU
 

Inicio de sesión

CAPTCHA
Esta pregunta es para verificar que se es un humano y no un robot tratando de generar SPAM

RSS Alasbarricadas

Subscribe to Sindicar

Enlaces

Recursos:

Recopilatorio de Radios Libres      

¡Publica en Alasbarricadas!

Campañas:

 

Guías Antirrepresivas

Colectivos / contrainformación:

Fundación Aurora Intermitente Portal Libertario Oaca Portal Anarquista norteamericano [inglés] Agencia de noticias multilingüe de, por y para anarquistas
Portal Anarco-Comunista [internacional] Portal Anarquista [inglés] Noticias para anarquistas [inglés]
Cruz Negra Anarquista [Péninsula e Islas] Decana revista anarquista, desde EH Información anarquista desde Burgos
ContraInfos Todo por Hacer Solidaridad Obrera

Aquí y Ahora

Aviso Legal  |  Política de Privacidad  |  Contacto  |  Licencias de Programas  |  Ayuda  |  Soporte Económico  |  Nodo50.org