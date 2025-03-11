Salvador Seguí: Historia de un Anarcosindicalista

En este video exploramos la vida y el legado de Salvador Seguí, uno de los más destacados anarcosindicalistas y defensores del anarquismo en la historia de España. Conocido como "el Noi del Sucre", Seguí fue una figura clave en la lucha por los derechos de lo s trabajadores y en la construcción de un movimiento sindical basado en los ideales anarquistas durante la primera mitad del siglo XX. Su militancia en la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) y su firme defensa de la justicia social lo convirtieron en un referente del movimiento obrero. Repasamos su contexto histórico, su participación en huelgas y conflictos laborales, y su trágica muerte, que dejó una huella profunda en la lucha por los derechos de los trabajadores. Salvador Seguí sigue siendo una figura relevante en la historia del anarquismo y el anarcosindicalismo, cuyas ideas continúan influyendo en movimientos sociales contemporáneos.