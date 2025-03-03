Ficha de lectura del libro:

Anarquistas y Orden Público. Josep Asens y las Patrullas de Control

Autores: Josep Asens y Agustín Guillamón

Ediciones Descontrol, Barcelona, 2025

El 19 y 20 de julio de 1936 Buenaventura Durruti, Francisco Ascaso, Josep Asens y García Oliver formaron el Comité Revolucionario que coordinó en Barcelona la insurrección de los comités de defensa y de los sindicatos contra el alzamiento militar y fascista.

Josep Asens Giol (1900-1985) fue secretario de la Federación Local de Sindicatos Únicos de Barcelona desde 1935, miembro fundador del Comité de Milicias Antifascistas (CCMA) en julio de 1936 y Jefe de Operaciones de las Patrullas de Control de Barcelona (1936-1937).

El libro recoge, en primer lugar, la autobiografía de Josep Asens, inacabada puesto que termina en octubre de 1936. Esa autobiografía aparece con numerosas notas a pie de página de Guillamón, con el objetivo de situarla en su contexto histórico y facilitar su lectura a quienes desconozcan la temática de la Guerra civil.

Ese texto autobiográfico es completado por el texto histórico de Guillamón, que retoma la biografía de Asens allí donde este la dejó. Abarca, pues, el período de octubre de 1936 hasta los primeros años de su exilio francés, en 1939 y 1940.

La familia Asens narra, en un breve texto, las experiencias del exilio francés de Josep Asens Giol desde 1940 hasta su fallecimiento en 1985.

Asens fue uno de los cinco anarcosindicalistas que el 20 de julio se entrevistó con el presidente de la Generalidad, Lluís Companys: los otros cuatro eran Durruti, García Oliver, Aurelio Fernández y Abad de Santillán.

Era una anomalía historiográfica y editorial que no existiera aún la biografía de un militante cenetista tan destacado como Josep Asens Giol. Descontrol llena, por fin, ese vacío en 2025, al publicar la biografía completa de uno de los principales líderes de la revolución libertaria en Barcelona.

Como Jefe de Operaciones de las Patrullas de Control del CCMA, Josep Asens ha sido uno de los cenetistas más odiado y criminalizado por la historiografía burguesa. Al igual que Aurelio Fernández, secretario de Patrullas de Control, o Antonio Martín, el “Cojo de Málaga”, en la Cerdaña.

Josep Asens Giol fue autor del Manifiesto de la Federación Local de Sindicatos Únicos contra la violencia indiscriminada existente en la calle, difundido en la prensa y radio a finales de julio de 1936. Amenazó con fusilar a los responsables de esa violencia descontrolada (fueran o no cenetistas) que amenazaba con ensangrentar el proceso revolucionario en curso. Su amigo Gardeñas fue ejecutado por realizar actos de pillaje. Así pues, en contra de las injurias de la sagrada historiografía burguesa, actuó decididamente para evitar un baño de sangre.

En el libro se reproduce un material gráfico muy interesante. Las fotos inéditas de Asens, generosamente cedidas por la familia Asens, se complementan con el resto de los gráficos y fotografías obtenidas por Guillamón en archivos y bibliotecas. En su conjunto conforman un material gráfico, inédito en su mayor parte, muy contundente y eficaz.

Entre los episodios biográficos más notables vividos por Asens destacan estos:

Fue testigo del asesinato de Salvador Seguí En 1916 se afilió al sindicato de la Madera de la CNT, a cuyas asambleas asistió asiduamente. Durante los años del pistolerismo (1917-1923), cuando la CNT fue sometida a la brutal represión del terrorismo de Estado y de la patronal catalana, fue un eficaz militante cenetista. Intervino activamente en la preparación de huelgas y acciones diversas. Fue detenido por su actividad sindical. Sufrió el acoso de los pistoleros del Libre y de la policía. Entre sus amistades más íntimas contaba con el destacado militante Josep Gardeñas, A partir de su detención junto a Gardeñas, Asens y sus familiares fueron sometidos a una estrecha vigilancia policial. Con la llegada de la República, en 1931, empezó a asumir cargos de responsabilidad en los sindicatos y en la organización de los comités de defensa de la CNT. Se convirtió en un destacado organizador sindicalista . En las etapas de cierre de los sindicatos y de Solidaridad Obrera supo mantener un aparato sindical clandestino y editar La Voz Confederal. En 1935 fue nombrado secretario de la Federación Local de Sindicatos Únicos de Barcelona (de la CNT). Asens, Durruti, Francisco Ascaso y García Oliver constituyeron el Comité Revolucionario que coordinó la insurrección obrera del 19 y 20 de julio de 1936, que derrotó al ejército en las calles de Barcelona. Da su testimonio personal de la entrevista de los líderes anarquistas con Companys del 20 de julio de 1936 . Su nombre figura en el Bando fundacional del Comité Central de Milicias Antifascistas (CCMA). Da su testimonio personal de la fundación y primeras sesiones del CCMA, así como del encargo de constitución y funcionamiento de las Patrullas de control como policía revolucionaria del “nuevo orden” revolucionario. Fue Jefe de Operaciones de Patrullas de Control . Entre sus responsabilidades se incluía los constantes viajes al extranjero con el objetivo de comprar armas para los patrulleros y los comités de defensa, ya que todas las armas disponibles en la retaguardia se habían enviado a los milicianos del frente de Aragón. En el libro se recuperan sus más destacadas intervenciones en las reuniones del secretariado de Patrullas de Control (de periodicidad semanal). A finales de setiembre de 1936, viajó a Suiza para comprar armas. El coche en que viajaba sufrió un accidente el 30 de setiembre de 1936. Estuvo preso en Suiza desde el 1 al 13 de octubre de 1936. Fue excarcelado gracias a las presiones ejercidas por Aurelio Fernández sobre ciudadanos suizos residentes en Barcelona. Desde el 1 de octubre, disuelto el CCMA, las Patrullas de Control pasaron a depender de la Junta de Seguridad de la Generalidad de Cataluña. Se habla del tesoro Galarza , totalmente ignorado por la actual historiografía. Se resuelve el misterio Rebertés , tan mal interpretado hasta hoy. La incautación parcial del tesoro Galarza le permitió a Asens consolidar una sólida red de compra de armas, montada en Suiza por Lucien Tronchet y Edmond Déturche. El permanente enfrentamiento entre el secretario de Patrullas, Aurelio Fernández, y el conseller de defensa, Artemi Aguadé, se incrementó y encrespó día a día, hasta hacerse insostenible. El 3 de mayo de 1937 Asens y Eroles intentaron apaciguar los ánimos ante el asalto de Telefónica por la fuerza pública y evitar el inicio de la insurrección obrera, pero ambos fueron desbordados por la acción de los comités de defensa. A primeros de junio de 1937, fue el principal responsable de la operación de disolución de las Patrullas de control, acordada por los comités superiores con la Generalidad. En agosto de 1937 se exilió en Francia , para escapar al procesamiento por parte de la justicia republicana. Ese exilio contrariaba las órdenes de los comités superiores de que todos los altos cargos cenetistas, tanto en Orden Público como en la Oficina Jurídica, se sometieran a la justicia republicana, e incluso ingresaran en prisión mientras se incoaba su proceso, como sucedió, por ejemplo, con Aurelio Fernández. Tal desobediencia a los comités superiores supuso el inicio de un expediente informativo contra Asens: el llamado “caso Asens”. Ese expediente concluyó con la sanción por parte del Comité Ejecutivo del Movimiento Libertario de Cataluña de no ocupar cargos de responsabilidad en la CNT por su acto de desobediencia a las órdenes recibidas. El expediente conocido como “caso Asens” le exculpaba claramente de cualquier acto de corrupción o deshonestidad, ya que todas las gestiones económicas realizadas habían tenido como único objetivo la compra de armas para la Organización. Juan García Oliver se equivocó gravemente en sus memorias cuando afirmó que Josep Asens Giol formaba parte de ese Comité Ejecutivo del Movimiento Libertario en Cataluña. No solo no formaba parte, sino que fue expedientado por ese Comité Ejecutivo. En 1939 su nombre fue incluido en la lista de los anarquistas más peligrosos residentes en Francia. Detenido e interrogado por la gendarmería francesa, que le acusaba de numerosos asesinatos en España, según informaciones recibidas de la policía franquista, se defendió con una breve, contundente y sorprendente afirmación (sorprendente para los gendarmes que le interrogaron) de que había sido “ Jefe de la Policía en Cataluña” . Desde el 13 de diciembre de 1939 hasta el 11 de octubre de 1941 estuvo internado en el Campo de concentración de Vernet. Participó en la reconstrucción de la CNT en Francia, en el núcleo de anarquistas españoles existente en la presa de l´Aigle, en Cantal. Su hijo José Asens Valera, jovencísimo patrullero en Barcelona, fue uno de los 75 españoles integrados en una compañía del Batallón Didier en la presa de l´Aigle (Resistencia Francesa). Tras la escisión de 1945, militó en el sector colaboracionista de la CNT y, a principios de los años setenta, en Frente Libertario. Trabajó como artesano tapicero .

El libro se complementa con unos anexos, que no solo trazan el contexto histórico y social en el que vivió Josep Asens, sino que complementan su biografía, como sucede en el caso de los esbozos biográficos de Josep Gardeñas, Dionisio Eroles y Aurelio Fernández, o bien la ilustran con documentos valiosos, precisos e incuestionables, como en el caso del Bando fundacional del CCMA o del Manifiesto de la Federación Local de Sindicatos.

Se adjunta índice del libro.

Índice:

Tabla de siglas.

Archivos y bibliotecas consultados

Autobiografía de Josep Asens Giol, desde su infancia hasta octubre de 1937. Josep Asens desde el final de su autobiografía hasta su inhabilitación por el Comité Ejecutivo del Movimiento Libertario (1937-1938). Josep Asens en el exilio: 1939 y 1940-1985. Correspondencia entre Asens y Tarradellas, 1980-1981. Relato del exilio de Josep Asens por su familia. Resumen y conclusiones

Anexos:

Anexo 1: Biografía de Emilio Boal

Anexo 2: Biografía de Salvador Seguí

Anexo 3: Biografía de Josep Gardeñas

Anexo 4: Biografía de Aurelio Fernández

Anexo 5: Bando fundacional del CCMA.

Anexo 6: Manifiesto de la Federación Local de Sindicatos Únicos

Anexo 7: Denuncia contra Asens y otros anarquistas

Anexo 8: Petición de liberación de Asens del campo de Vernet

Anexo 9: El caso Asens

Anexo 10: Biografía de Dionisio Eroles

