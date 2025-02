Una solución al problema de la guerra

Por la paz. Ahí va



¿No decía la izquierda, que la culpa de que la derecha gane las elecciones la tiene la abstención. Pues bueno, en Alemania en estas elecciones, ha ganado la derecha con un 84% de participación. Es decir, que ha votado casi todo el mundo, menos los que no podían acercarse a las urnas por problemas de movilidad, documentación caducada, errores de censo, despistes, etc., más los que votan nulo… Yo mismo no he votado en esas elecciones porque tenía que cepillar al perro. Quería votar con todas mis fuerzas, y fue imposible.

Una vez más se demuestra que la abstención, ni quita ni pone a la izquierda. Lo que hace que la izquierda no gane las elecciones, no es que la gente se abstenga. La izquierda pierde porque no convence a los electores. No sé por qué. Por algo será. Parece que las estupideces y consignas que lanza la izquierda, a su electorado les traen al fresco. Por eso, este es mi consejo: izquierdista, para ganar las elecciones, solo tienes conseguir que la gente te vote. Eso es. Garantizado. Es lo que hace la derecha.

Según dice la prensa, la cosa se pone caliente en el mundo. EE.UU., la UE, Rusia, China, India, y otro montón de países, se preparan para la guerra. Lo llaman disuasión, es decir, que si tienes un ejército enorme y potente, nadie se va a meter contigo. Lo que pasa es que si tu ejército es grande y muy fuerte, la tentación de invadir a tu vecino, o de colocar tus intereses por delante de todo, va a provocar la guerra. Bueno, pues sí, es que eso es lo que ha pasado desde siempre. Eso no facilita una visión optimista del futuro, cuando izquierda y derecha están dispuestos a subir su presupuesto militar al 5% de la recaudación. Por la paz y la seguridad, ya veis.

Ah, y otra cosa, un problema de la izquierda es que algunas de sus consignas las acaba recogiendo la extrema derecha. Decían que Zelensky, el de Ucrania, era un gobierno nazi. Ahora va Trump y afirma que el tal es un dictador y que debe dimitir. Afirmaba la izquierda verdadera, que EE.UU. y la UE debían dejar de financiar al gobierno de Ucrania en su guerra con la Federación Rusa. Va Trump y dice que él y Putin van a arreglar el tema. Va la izquierda auténtica y proclama que Unión Europea es una porquería, y el Partido Conservador del Reino Unido hace el Brexit… En fin, que los reaccionarios no les dejan dar ni una a los progresistas, nacionalistas de Estados soberanos, y cuya única visión de una Europa Unida la da el festival de la Canción de Eurovisión.

¿No queda claro ante el panorama existente, que los Estados son cada vez más poderosos, que los millonarios son más ricos, y que esas concentraciones de armas y de dinero van a provocar el caos más pronto que tarde? Para mí lo que está claro es que la solución a todos estos enredos horrorosos, sigue siendo el anarquismo: no más ejércitos, abajo los Estados soberanos. Entrar a discutir cómo nos defendemos, solo nos llevará a gastar dinero, esfuerzos y vidas en guerras que ni nos van, ni nos vienen. Sólo hay una forma de evitar las guerras: no participar en ellas. Y me dirán que eso es una locura... Pues parece que es más inviable, lograr que la izquierda gane unas elecciones.