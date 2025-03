«Josefa Martín Luengo y la pedagogía libertaria» es el decimonoveno título de la colección central de La Neurosis o Las Barricadas Ed. Este trabajo de Alfredo Olmeda se plantea un triple objetivo: ofrecer una introducción a la pedagogía libertaria, realizar un acercamiento a la historia y evolución de las ideas educativas del movimiento anarquista, y, sobre todo, mostrar la actualidad y riqueza de este legado a través de la figura de Josefa Martín Luengo. Un libro profundo pero sencillo que, sin duda, será del agrado de quienes estén interesadas/os en el ámbito de la enseñanza, pero que podrá leer, sin mayor dificultad, cualquier persona que tenga un mínimo de curiosidad intelectual:

Josefa Martín Luengo es una figura fundamental del pensamiento educativo anarquista en las últimas décadas. Sus textos, pero también su trayectoria como parte de la Escuela Libre Paideia, no han recibido la atención que realmente merecen. La riqueza de sus aportaciones sirve para actualizar el legado de pensadores de la talla de Lev Tolstoy o Francisco Ferrer y Guardia y demuestra la potencialidad de la pedagogía libertaria. Las ideas de Martín Luengo suponen un soplo de aire fresco frente a un sistema de enseñanza atrapado entre empobrecedoras rutinas, un enfermizo apego por prácticas tradicionales más que cuestionables y un incesante intento de adaptarse a las demandas del sistema económico. Frente a las pequeñas opresiones que inundan la cultura escolar, este trabajo se acerca a las ideas educativas de esta pensadora no solo para enriquecer los debates educativos, sino para reflexionar sobre las prácticas de la realidad escolar. Por eso, en las páginas de este libro se recorren las ideas fundamentales de la pedagogía anarquista y la historia del pensamiento educativo libertario con el objetivo de contextualizar la figura de Martín Luengo y, como no podía ser de otra manera, también de la Escuela Libre Paideia. Frente a la pedagogía oficial, que se presenta como un océano de palabras huecas, Josefa Martín Luengo representa la palabra viva (y sencilla) de una educación que sigue latiendo en el día a día de la Escuela Libre Paideia.

