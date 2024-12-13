 

Presentación de los cómics: Antes del futuro y La huerta, de Rubén Uceda. Viernes 13, 19h.

Enviado por anonerror (no verificado) en Mar, 03/12/2024 - 19:19
Fecha: 
13/12/2024 - 19:00 to 21:00
Ciudad: 
Madrid
Lugar: 
Local anarquista Magdalena

Presentación de los cómics: Antes del futuro y La huerta, de Rubén Uceda. Viernes 13, 19h.

Enlaces relacionados / Fuente: 
https://localanarquistamagdalena.org/presentacion-de-los-comics-antes-del-futuro-y-la-huerta-de-ruben-uceda-viernes-13-19h/

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