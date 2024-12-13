Presentación de los cómics: Antes del futuro y La huerta, de Rubén Uceda. Viernes 13, 19h.
Enviado por anonerror (no verificado) en Mar, 03/12/2024 - 19:19
Fecha:
13/12/2024 - 19:00 to 21:00
Ciudad:
Madrid
Lugar:
Local anarquista Magdalena
Presentación de los cómics: Antes del futuro y La huerta, de Rubén Uceda. Viernes 13, 19h.
Enlaces relacionados / Fuente:
https://localanarquistamagdalena.org/presentacion-de-los-comics-antes-del-futuro-y-la-huerta-de-ruben-uceda-viernes-13-19h/
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