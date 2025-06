1.er Certamen de Ensayo Libertario "La Neurosis o Las Barricadas Ed."

Mediante este anuncio se convoca el Primer Certamen de Ensayo Libertario "La Neurosis o Las Barricadas Ed.". Os adjuntamos las bases y os animamos a participar:

1. Objeto del certamen

El presente Certamen tiene como objetivo fortalecer la cultura libertaria a través del ensayo, promoviendo la reflexión, el análisis del sistema de dominación tomando cualquier fenómeno social, cultural, económico, etc., que se considere relevante.

2. Requisitos de participación

Podrá participar cualquier persona sin distinción de nacionalidad o residencia, siempre que no pertenezca a un cuerpo armado, sea policial o militar.

3. Tema

El ensayo debe abordar un tema relacionado con las ciencias sociales, la filosofía, la historia, el arte o cualquier otra disciplina intelectual, siempre desde una sensibilidad antiautoritaria. El tema es libre, siempre que esté dentro de los ámbitos mencionados.

4. Características de los trabajos

• Se aceptarán textos ensayísticos inéditos, es decir, que no hayan sido publicados total o parcialmente en ningún medio, ya sea impreso o digital.

• El ensayo debe tener un mínimo de 30.000 palabras.

• El texto deberá estar escrito en idioma español.

5. Premio

• El ensayo ganador recibirá un premio económico de 750 euros. Esa dotación económica no irá destinada a la autora o autor, sino al colectivo (autogestionado) que esa persona designe.

• La editorial se reserva el derecho de declarar el premio desierto si se considera que ningún trabajo cumple los requisitos o méritos suficientes.

6. Inscripción y presentación de trabajos

• Las participantes podrán enviar sus trabajos a la siguiente dirección de correo: info@laneurosis.net, antes del 1 de mayo de 2025.

• El archivo debe estar nombrado con el título provisional del ensayo y deberá ir acompañado de un documento adicional con los siguientes datos: nombre completo de autor o autora, dirección de correo electrónico, teléfono de contacto, el colectivo al que se destinaría la aportación y, por último una breve biografía (máximo 150 palabras).

7. Anuncio del ensayo ganador

La Neurosis o Las Barricadas Ediciones dará a conocer en su página web el ensayo ganador el 15 de septiembre de 2025.

8. Derechos de autor

• La obra será publicada por La Neurosis o Las Barricadas Ed. a finales de ese mismo año, convirtiéndose en una obra sin fines comerciales, como todos nuestros libros. Eso significa que no existen derechos de autor, pues la obra, en coherencia con los principios libertarios, tiene un carácter militante.

9. Información adicional

Para cualquier consulta o aclaración, las personas participantes podrán contactar con la organización a través del correo electrónico info@laneurosis.net.

[Descargar las bases pinchando AQUÍ]

https://www.laneurosis.net/1-er-certamen-de-ensayo-libertario-la-neurosis-o-las-barricadas-ed/