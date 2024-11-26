La sociedad del riesgo, reflexiones post-Dana sobre el urbanismo, la inundabilidad y la sociedad tecnoindustrial. El caso de Mollet del Vallès.

Después de la masacre capitalista del 29/10/24 hay una necesidad de revisar muchas cosas, al menos en cómo administrar (desde el estado) los desastres.

Decimos masacre capitalista porque no ha sido sólo el fenómeno meteorológico. Las causas están en la especulación urbanística que construye donde no se podría, en la avaricia de los empresarios que envían a sus trabajadores a salir a la calle en momentos de peligro, en la desidia de los políticos (centrales, autonómicos y locales) que han cedido sumiso a los intereses del capital, en la cultura del automóvil que ha propiciado muchas de las muertes y buena parte de los daños económicos... y finalmente al capitalismo fósil que hace que los fenómenos extremos sean más frecuentes manteniendo y aumentando las emisiones de CO2, lo que para los valencianos ha sido un desastre será un gran negocio para las empresas capitalistas que se están disputando los contratos de las obras de reconstrucción, para las aseguradoras, para los bancos que daran créditos, para la industria automovilística (nos han impuesto una sociedad donde el vehículo es en muchos casos imprescindible), para los mismos especuladores que construyeron donde no se podía... etc...

A partir de ahí la actitud de las Consejerías, de los departamentos, de los Servicios... de Protección Civil ha cambiado (al menos momentáneamente) y así ante la segunda Dana se dieron alarmas para dar y vender, se cerraron escuelas y otros servicios y se cortaron carreteras... esto durará bastante, se han "sensibilizado"... y si hay consecuencias judiciales del desastre Valenciano la "sensibilidad" durará bastante más.

Todo esto ha generado un debate sobre las construcciones en zona inundable, llegando a niveles ridículos, poniendo como amenazadas las escuelas del Delta del Ebro (el Delta del Ebro es todo él inundable)...

Bajando a nivel municipal (donde se deciden buena parte de las operaciones urbanísticas críticas) ha generado algunos movimientos locales, reforzando algunas plataformas "ciudadanas" para revisar los espacios "construibles" según la inundabilidad.

EL CASO DE MOLLET, UN EJEMPLO.

Como ejemplo (hay muchos más) nos centraremos en el municipio de Mollet del Vallès (hay otros, sobre todo en el litoral, igual críticos o más, el Eixample del Prat, el Pla Ponent, el proyecto de las Tres Xemeneies en St . Adrià...). En Mollet ya hace tiempo que existe una plataforma contra la urbanización de una zona, del Calderí, que consta como inundable en los mapas de Protección Civil de Cataluña (https://pcivil.icgc.cat/pcivil/v2/index.html) - 41.52776,2.2128,9z ) como puede verse en el Mapa 1. La plataforma hace el trabajo de este tipo de organización (concentraciones, peticiones y quizás recursos administrativos...), y ahora tiene argumentos reforzados para oponerse.

Los riesgos ligados a las inundaciones fluviales o por la acción del mar (Tres Chimeneas, https://narcisprat50.blogspot.com/2024/11/ , formaciones deltaicas...), al igual que el riesgo de nevada o de corrimientos de tierras, de incendios forestales... podríamos llamarlos más o menos “naturales”, si no fuera por la intervención capitalista que los agrava, especialmente por la especulación urbanística y la construcción de infraestructuras y viviendas que fraccionan los espacios, destruyen la naturaleza y proporcionandonos una vida de mierda, la artificialización capitalista convierte los riesgos naturales en riesgos artificiales.

La sociedad tecnoindustrial añade nuevos riesgos: los riesgos alimentarios (tanto de carencia de alimentos como de exceso y de alimentos nocivos por sí mismos), riesgos ligados a la movilidad... pero muy especialmente los riesgos químicos, uno de los riesgos más "tecnoindustriales". El riesgo químico está esparcido de forma difusa por toda la superficie terrestre mediante moléculas procedentes del tráfico, la actividad de las industrias, la gestión de resíduos...

Mollet es sólo un ejemplo, en el mapa de protección civil podemos encontrar muchos más, es una herramienta muy útil. En Mollet hay 4 empresas afectadas por la directiva Seveso (https://eur-lex.europa.eu/ES/legal-content/summary/major-accidents-involving-dangerous-chemicals.html ) son ARKEMA QUÍMICA (en el polígono de Can Magarola), MERCK SLU (Polígono Merck), KAO CORPORATION (al sur del Calderín) y INDUSTRIAS QUÍMICAS DEL VELLES (polígono de la Farinera, por la zona de Santa Rosa), en los municipios adyacentes (la contaminación no reconoce términos municipales) hay 13 actividades Seveso, hay que decir que muchas instalaciones industriales no incluidas en esta directiva pueden ser puntualmente más peligrosas que las incluidas.

KAO CORPORATION es el foco más cercano al Calderí (Mapa 2), este espacio queda dentro del límite de su zona de alerta, este riesgo va ligado sobre todo al sulfato de dimetilo, que es un compuesto carcinógeno y teratógeno (https://nj.gov/health/eoh/rtkweb/documents/fs/0768sp.pdf ). La mayor parte del término de Mollet está dentro de las zonas de alerta de empresas situadas más al norte (en Montmeló, Parets…) https://interior.gencat.cat/es/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/riscos_tecnologics/risc_quimic/faqs-risc-quimic/index.html#faq--que-es-la-zona-de-alerta .

RESUMIENDO

La sociedad tecnoindustrial capitalista vive inmersa en el riesgo, un riesgo sesgado por la clase (las clases altas tienen más recursos, viven en lugares más seguros y pueden pagarse protección extra más allá de la escasa que proporciona el estado).

La sociedad tecnoindustrial capitalista artificializa los riesgos naturales (agua, nieve, fuego...) convirtiéndolos en riesgos “artificiales”.

La sociedad tecnoindustrial capitalista nos hace vivir inmersos en la nocividad química (contaminación del aire y agua, adulteración de los alimentos, riesgos radiológicos, contaminación acústica...).

Para salir de todo esto y vivir solo con los riesgos naturales es necesario abolir los estados, el capitalismo y la sociedad tecnoindustrial.

