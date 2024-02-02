 

Quemar a Troncoso. Inteligencia libertaria durante la Guerra Civil Española

Enviado por anonerror (no verificado) en Vie, 02/02/2024 - 19:50
Año publicación: 
2024
Autor / es: 
Dani Capmany Sans
Editorial: 
Piedra Papel Libros
ISBN: 
978-84-126423-4-6
Páginas: 
762
Tamaño del libro: 
240 mm (alto) x 170 mm (ancho)
Web: 
https://piedrapapellibros.com/

Como en una guerra invisible, los servicios secretos de las fuerzas en pugna durante la Guerra Civil Española, desplegaron en la sombra un combate feroz, ni por asomo incruento, por el control de un arma clave en cualquier conflicto armado: la información.

Será precisamente en este escenario —confuso, peligroso y siempre resbaladizo— donde nos encontraremos de nuevo con la enigmática figura de Manuel Escorza del Val, militante anarquista vilipendiado por casi todos, que estuvo al frente de la Inteligencia libertaria hasta el final de la contienda.

Con este libro, que supone la culminación de más de cinco años de investigación de archivo, Dani Capmany Sans nos sumerge en la apasionante historia, prácticamente inexplorada hasta la fecha, de las redes de espionaje al servicio de las organizaciones libertarias a un lado y otro de la frontera francesa.

Noticias

La teoría que critica de broma
Evento 25 Agosto, 2025 - 13:13 | 1 Comentarios.
1.037 lecturas
El fuego que no cesa...
Evento 15 Agosto, 2025 - 18:16 | 0 Comentarios.
1.324 lecturas
Nada es más desalentador que un renegado satisfecho
Evento 30 Julio, 2025 - 16:50 | 0 Comentarios.
1.728 lecturas
In memoriam Octavio Alberola Suriñach (1928-2025). Recordando un compañero
Evento 28 Julio, 2025 - 09:20 | 0 Comentarios.
1.515 lecturas
En recuerdo y homenaje a Octavio Alberola, compañero
Evento 27 Julio, 2025 - 12:58 | 0 Comentarios.
1.321 lecturas
Octavio Alberola Suriñach (1928-2025)
Evento 24 Julio, 2025 - 11:00 | 0 Comentarios.
1.226 lecturas
Conformación y llamamiento a integrar el Comité Internacional de Solidaridad con la Autogestión en la Argentina
Evento 16 Julio, 2025 - 13:48 | 0 Comentarios.
1.427 lecturas
Ver más noticias

Análisis

Del Pleno de la AIT de junio (1937) al Pleno Nacional de la CNT de noviembre (1937)
Evento 7 Septiembre, 2025 - 13:58 | 0 Comentarios.
154 lecturas
El misterio Revertés
Evento 14 Agosto, 2025 - 20:54 | 0 Comentarios.
1.476 lecturas
Magonismo: Una visión general
Evento 3 Agosto, 2025 - 15:04 | 0 Comentarios.
1.044 lecturas
Ver más análisis

Especiales

Anti-represivo

Anti-carcelario
Grecia
#PrisonStrike - Huelga de Pres@s en EEUU
 

Inicio de sesión

CAPTCHA
Esta pregunta es para verificar que se es un humano y no un robot tratando de generar SPAM

RSS Alasbarricadas

Subscribe to Sindicar

Enlaces

Recursos:

Recopilatorio de Radios Libres      

¡Publica en Alasbarricadas!

Campañas:

 

Guías Antirrepresivas

Colectivos / contrainformación:

Fundación Aurora Intermitente Portal Libertario Oaca Portal Anarquista norteamericano [inglés] Agencia de noticias multilingüe de, por y para anarquistas
Portal Anarco-Comunista [internacional] Portal Anarquista [inglés] Noticias para anarquistas [inglés]
Cruz Negra Anarquista [Péninsula e Islas] Decana revista anarquista, desde EH Información anarquista desde Burgos
ContraInfos Todo por Hacer Solidaridad Obrera

Aquí y Ahora

Aviso Legal  |  Política de Privacidad  |  Contacto  |  Licencias de Programas  |  Ayuda  |  Soporte Económico  |  Nodo50.org