Quemar a Troncoso. Inteligencia libertaria durante la Guerra Civil Española

Como en una guerra invisible, los servicios secretos de las fuerzas en pugna durante la Guerra Civil Española, desplegaron en la sombra un combate feroz, ni por asomo incruento, por el control de un arma clave en cualquier conflicto armado: la información.

Será precisamente en este escenario —confuso, peligroso y siempre resbaladizo— donde nos encontraremos de nuevo con la enigmática figura de Manuel Escorza del Val, militante anarquista vilipendiado por casi todos, que estuvo al frente de la Inteligencia libertaria hasta el final de la contienda.

Con este libro, que supone la culminación de más de cinco años de investigación de archivo, Dani Capmany Sans nos sumerge en la apasionante historia, prácticamente inexplorada hasta la fecha, de las redes de espionaje al servicio de las organizaciones libertarias a un lado y otro de la frontera francesa.