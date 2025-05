El clasista Plan de Sequía de la Generalitat. Capitalismo es sequía!!

Dentro de unos días el Gobierno de Cataluña decretará la Emergencia Hídrica, cuando los pantanos lleguen a unos niveles críticos que el gobierno sitúa a partir del 16% (a 22/1/2024 los pantanos de las cuencas internas están al 16,07%).

Antes de esto, dado lo crítico de la situación se sacaron de la manga un estado, no contemplado en la planificación, de pre-emergencia (https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9050/2001188.pdf) para facilitar, sin molestias ni sobresaltos, el paso de la navidad (y toda la actividad comercial que la acompaña).

Las propuestas de actuación en el estado de emergencia al que llegaremos en breve, tienen un fuerte sesgo de clase y algunas de sus propuestas son muy curiosas. Por ejemplo se limita a 200 litros habitante y día la dotación máxima; teniendo en cuenta que el consumo medio en Cataluña esta sobre los 117 litros queda un importante margen para que los ricos (suponiendo que hagan caso) disfruten de una situación desahogada.

En el resto de acciones “anti-sequía” el sesgo es más que evidente, sólo hay que leer las recomendaciones del Portal de Sequía (https://sequera.gencat.cat/web/.content/03_ACCIONS/02_SEMAFOR_SEQUERA/05_SEMAFOR_VERMELL/poster-emergencia-I-regulats.pdf ).

Se prohíbe el riego del césped, excepto el de “la práctica federada” y las restricciones no afectan al uso de “aguas regeneradas” (pese que en Barcelona las están bebiendo los humanos), el golf por tanto queda excluido, es una práctica federada y además es un gran consumidor de agua regenerada (en la Costa Brava el 80% de la regenerada va al los campos de golf de l’Empordà), la práctica del golf, además de tener una marca de clase, es un generador de turismo “de calidad” que también es un gran consumidor de agua.

Se prohíbe llenar las piscinas… pero con un montón de excepciones, entre ellas las de los establecimientos turísticos (incluido el agroturismo) y las de las comunidades de propietarios… Eso si, se permiten piscinas infantiles en las escuelas de un máximo de 500 litros (como ejemplo esto seria una piscinilla con una base de 1metro x1metro y x50 centímetros de alto) https://es.aliexpress.com/i/1005004457560965.html, ¡¡un genial y auténtico refugio climático en los días de verano!! aunque con este tamaño no pueda admitir más de 5 niños a la vez (y pequeñitos).

Las reducciones en la industria y la ganadería son meramente declarativas al no ir acompañadas de medidas y controles concretos, de hecho se desconocen los consumos de las grandes actividades económicas, parece que el gobierno no tiene demasiado interés en obtener estos datos.

Algunas de las acciones son simplemente cómicas (si no fueran repugnantemente clasistas): campañas de ahorro en los centros de atención a la violencia de género o en los centros penitenciarios, como es sabido sus “usuari@s” son grandes consumidores de agua (al contrario de los “ahorradores golfistas”). En un momento dado, dentro de la orgía de propuestas se llegó a hablar de prohibir las duchas en gimnasios, la reacción de las empresas del sector no se hizo esperar y recularon rápidamente en una propuesta absurda (si no se duchan en el gimnasio lo harán en casa...) y ahora mismo están en un tira y afloja, de hecho sólo se prohibe expresamente en las piscinas descuiertas.

A pesar de la preemergencia (y la emergencia que tenemos en puertas) las pistas de esquí (motor de la industria turística) funciona a pleno rendimiento, con el uso de cañones de nieve a todo trapo incluido.

Así que, por ejemplo, los consumidores de Matadepera (uno de los municipios con más consumo y de mayor renta https://www.elcritic.cat/dades/aquests-son-els-municipis-rics-que-se-salten-les-restriccions-de-la-sequera-182949) y de otros municipios ricos podrán sortear las restricciones sólo con contenerse un poco (si lo hacen) y así ser extraordinariamente sostenibles, no como los pobres que derrochan agua incluso encarcelados. Lo que es seguro que no pasará es que los vecinos de l’Hospitalet, que consumen unos 97 litros suban su consumo hasta los 200 de máximo, estos 103 litros de más difícilmente los pueden pagar, y ahora con las subidas de precios todavía menos.

LA SOLUCIÓN DEL CAPITAL?… DINERO Y CEMENTO!.

Los gobiernos, el del estado y el de la Generalitat, tienen una “alternativa”, Una alternativa basada en la tecnología, alternativa que de hecho está funcionando ya, una tecnología en dos pasos.

1.-La desalación de agua del mar.

2.-La regeneración de aguas de depuradora o freática más o menos contaminada.

De hecho en estos momentos de la desalación y de la regeneración se obtiene casi el 60% del agua que se beben en el área de Barcelona, y la cosa ha de ir a más según los planes declarados de la Agencia Catalana del Agua.

Las dos son “alternativas” de una alto coste económico, artificializar en extremo el suministro de agua requiere mucha infraestructura y mucho cemento, e intensivas en el uso de la energía, de hecho la desalación es el segundo consumidor de energía eléctrica después de RENFE. El coste económico no es un freno, al contrario, como más maquinaria y obra pública mejor, de esto se alimenta el capital (y las migajas alimentan a nuestros gestores públicos).

Los planes para esta artificialización del agua de consumo van acompañados de un baile de miles de millones, para gastar en cementos e instalaciones, por encima de los 2.400 millones.

Los planes contemplan ampliaciones de las desaladoras y una nueva desaladora en Cunit (Tarragona), hay también muchos proyectos de regeneración, “curiosamente” centrados en zonas turísticas, con la sospecha de conectar todo el sistema con el Ebro a través de Consorci d’Aigües de Tarragona. La ACA quiere pasar de los 50 hm3 da aguas regeneradas actuales a 180, más del triple.

Los gestores de agua (de la Generalitat i del Área Metropolitana) publicitan un futuro de gestión circular del agua en que el 80% del agua que vierten las depuradoras se regenere, y que juntándola con la desalinizada nos acercaríamos a la utopía de cero aportaciones externas, toda esta “economía circular” es una falsedad, por una parte porqué el ciclo ha de ser alimentado con cantidades enormes de energía y compuestos químicos.

Además a la larga o a la corta si se incrementa el consumo, como indican las previsiones del PDUM (Plan de Desarrollo Urbano Metropolitano) que pronostica un crecimiento de 217.000 viviendas, suponiendo que vivan 2 personas por vivienda y suponiendo un consumo de 110 litros por persona y día tenemos que estas nuevas viviendas consumirían 17,4 hectometros cúbicos (17,4 millones de m3), la capacidad máxima de los embalses de las cuencas internas de Cataluña es de 694 hm3.

En los proyectos de regeneradoras, además de las grandes instalaciones del Llobregat i del Besòs está el de Manresa con conducción del agua regenerada a Suria para su uso en la minería de la sal, concretamente de la empresa multinacional CLH que devasta toda la zona del Bàges y, a través de las salmueras de sus residuos, el rio Llobregat y los sistemas hídricos en contacto, salmueras que se unen a las vertidas por la desaladora del Llobregat.

El problema no es la gestión del agua, ni si esta es publica o privada, si es un derecho aceptado por la ONU o no… el problema aparece cuando el agua pasa a ser una mercancía más, en el momento en que se separa de la tierra y pasa a ser un producto más, igual que nosotros mismos y el mundo que nos construye.