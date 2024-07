Una vida ilógica - sobre Alfredo Bonnano

Traducimos del original publicado en IlWill

Simone LeMarteu y Nada Lestrigon

1 de Enero, 2024

El 6 de diciembre de 2023 falleció Alfredo María Bonanno en su casa de Trieste. Nacido en Catania, Sicilia, en 1937, fue un compañero anarquista, filósofo, ladrón de bancos, teórico y agitador, editor, escritor y traductor incansable. Lo que sigue es un intento de ofrecer, de paso, un relato parcial de esta figura y su historia.

Aunque tuvimos la suerte de haber conocido a Alfredo en persona, aunque fuera brevemente y en ocasiones fugaces, a decir verdad, al principio nos resistimos a escribir esto, temerosos de producir una biografía fría o un pobre resumen del pensamiento de Alfredo. A pesar de nuestras limitaciones, finalmente decidimos asumir la responsabilidad, incluso si no estaba seguro de que pudiéramos evitar ninguno de estos peligros por completo.

Alfredo siempre rechazó las cátedras y los conocimientos académicos, advirtiéndonos que “los verdugos vienen de las bibliotecas”. Sin embargo, nos habló a menudo de la importancia de la cultura. Además de sus obras clásicas sobre el anarquismo, Alfredo produjo importantes estudios sobre Hegel, Nietzsche, Stirner, Baudelaire, Paul-Henry Thiry d'Holbach y Maquiavelo. Además, "de mis 6 tesis propias, como era costumbre en ese momento, entre 1969 y 1997 también escribí aproximadamente 150 disertaciones para otros". De esta voluminosa masa de libros, charlas, conferencias y notas, hemos citado sólo los textos que son más significativos para nosotros.

A finales de los años 1960, como en todo el mundo, Italia se vio golpeada por una agitación libertaria que sacudió todos los ganglios de la sociedad. Mientras tanto, el "mayor partido comunista de Occidente" comenzaba a transformarse en un "partido del Estado dentro de la clase obrera", utilizando el sindicato para tomar el control de las formas autónomas de autoorganización dentro de las luchas de los trabajadores. Así comenzó la estrategia de "compromiso histórico" con los demócratas cristianos, un partido mafioso corrupto en el poder durante 30 años, a la que siguió más tarde la "política de sacrificios y austeridad", una concertación sistemática subordinada a los patrones. Aquellos que no se alinearan con el paradigma institucional serían posteriormente marginados, criminalizados y reprimidos. Para ofrecer sólo algunas cifras: aproximadamente 4.000 personas fueron acusadas y condenadas por participación en "banda armada", "asociación subversiva" o por "intento de subvertir el orden constitucional"; más de 20.000 personas enfrentaron cargos. Según las estimaciones del Ministerio del Interior, los que se encontraban en el "área social subversiva" superaban los 100.000.

La militancia de Alfredo comenzó ya en la década de 1960 en las filas del movimiento anarquista siciliano. Después de trabajar como ejecutivo en la industria química y otros 10 años como empleado de banco, comenzó a participar en las luchas de aquellos años. En ese momento de la historia, dentro de un contexto social marcado por poderosas luchas por salarios y derechos sociales, se desarrolló una efervescencia proletaria excepcional que dio lugar a una insubordinación generalizada. El resultado fue un levantamiento cuyo tamaño, profundidad social, extensión temporal y geográfica lo convertirían en la ola revolucionaria más significativa en Europa occidental desde 1945 hasta el presente.

La respuesta del poder no se hizo esperar: primero con intentos de golpe fascistas apoyados por aparatos de servicios secretos y organizaciones paramilitares como Gladio, luego mediante el uso sistemático del terrorismo de Estado con el asesinato del anarquista Pinelli, defenestrado desde una comisaría de policía, las bombas de la Piazza Fontana de Milán (1969), así como las de Brescia (1974) y la estación de tren de Bolonia (1980).

Al funeral de Pinelli asistieron varios cientos de personas, entre ellas personalidades de cierta autoridad intelectual como Vittorio Sereni, Franco Fortini, Marco Forti, Giovanni Ramponi, Giorgio Cesarano, Luigi Manconi, algunos profesores de la Universidad Católica de Milán, así como muchos anarquistas, incluido el propio Bonanno. Este último publicó un panfleto en 1998 titulado "Io so chi ha ucciso il commissario Calabresi" (Sé quién mató al comisario de policía Calabresi), en referencia al asesinato en 1972 de un comisario de policía que gran parte del movimiento anarquista y revolucionario asumía que había sido el autor de la defenestración de Pinelli. El artículo sostiene que fue en el funeral de Pinelli donde surgió una idea de justicia que no existía antes: un deseo compartido de venganza. Y, además, que la falta de reivindicación, la ausencia de cualquier grupo que reivindicara el hecho, hacía inteligible y clara para todos este hecho anónimo y vengativo.

En esta época, Italia estaba experimentando lo que algunos sectores de la clase media y la burguesía consideraban un "boom económico", aunque para otros parecía más bien "crisis" económicas y fuertes shocks sociales. Fue en esta coyuntura histórica que Alfredo creó "Edizioni Anarchismo" e intervino en el debate a través de Sinistra Libertaria (Izquierda Libertaria), así como con la creación de la revista Anarchismo (1975-1994).

A lo largo de la década de 1970, el debate dentro de las organizaciones de izquierda extraparlamentarias se centró no tanto en si utilizar o no la violencia revolucionaria, sino más bien en cómo y cuándo utilizarla. Desde huelgas salvajes hasta asambleas en fábricas y barrios, desde manifestaciones masivas hasta autorreducciones de facturas de servicios públicos, desde expropiaciones proletarias hasta asaltos a comisarías de policía, surgió un panorama diverso que reunió a estudiantes y trabajadores, desempleados y marginados. Este movimiento heterogéneo también incluía a comunistas heréticos e indios metropolitanos, comontistas y consiliaristas, así como a situacionistas y autonomistas. Además de las Brigate Rosse, cuya política enfatizaba la toma del poder y un "ataque al corazón del Estado", había un archipiélago de más de 600 grupos de siglas que practicaban formas de guerra de guerrillas metropolitanas. Si el papel de los anarquistas en esta fase histórica, con algunas excepciones dispersas, fue enteramente marginal debido a su anticuado énfasis en el “anarquismo de síntesis”, el movimiento anarquista de acción directa, la experiencia de los grupos de afinidad y los núcleos autónomos, sin embargo, comenzaron a afianzarse cada vez más, surgiendo experimentos similares en España, Inglaterra y Francia. Fuera y contra las burocracias de todo color, los jóvenes rebeldes buscaron combinar la crítica de la vida cotidiana con la subversión de los roles sociales impuestos.

En este contexto de autonomía proletaria y de "bombas, sangre y capital" (por recordar una expresión empleada en un texto de aquellos años1), el anarquismo de Bonanno libró una polémica contra las organizaciones neoleninistas, estalinistas y autoritarias, por un lado, así como la ahora obsoleta y tradicional Federación Anarquista, por el otro. Criticó el especifismo, el vanguardismo y el militarismo. Una de las disputas más importantes de este período se produjo entre el periódico Insurrección, la revista Anarquismo y el grupo armado Azione Rivoluzionaria. Se formularon varias críticas a las contradicciones en el enfoque de este último hacia la lucha armada libertaria, la más importante de las cuales se refería a “la función de [una] organización armada que persiste en verse a sí misma como teniendo una función 'orientadora', 'primaria' hacia el trabajo de masas bajo condiciones de producción y explotación. Hubiera sido más acertado hablar de la indispensabilidad de la organización armada específica y de la importancia simultánea de la extensión del trabajo de masas, sin que uno esté subordinado al otro o viceversa.”2

En 1977, la radicalización y generalización del conflicto de clases se agudizó aún más, lo que llevó a Alfredo a componer "La gioia armata" (La alegría armada), un folleto escrito precisamente porque

Parecía esencial evitar que las numerosas acciones llevadas a cabo cada día por los camaradas contra los hombres y las estructuras de poder fueran arrastradas a la lógica planificada de un partido armado como las Brigadas Rojas. Ese es el espíritu de este libro. Mostrar cómo una práctica de liberación y destrucción puede surgir de una lógica alegre de lucha, no de una rigidez esquemática y mortificante dentro de los cánones preestablecidos de un grupo directivo.3

Vale la pena recordar que el libro “…fue ordenado destruir en Italia. La Corte Suprema italiana ordenó que lo quemaran... Fui sentenciado a 18 meses de prisión por escribirlo.”4

En el mundo intelectual, el verdadero escándalo se produjo en 1978, cuando Anarchism Editions publicó "Mi testamento político"5. Aunque se atribuye a Jean-Paul Sartre, el texto de 40 páginas fue en realidad escrito por Joseph Déjacque, un anarquista que murió en París en 1864. un detournement (Ndtr: desvío) que le valió a Bonanno una queja del filósofo parisino.

Con la llegada de la telemática a principios de los años 80, comienza una fase importante en la reestructuración del Estado y del capital. Fue en medio del período de "emergencia" de Italia, una época de profundo reflujo en el movimiento revolucionario y antagonista, que la contrarrevolución desplegó todas las fuerzas a su disposición. La creación de cárceles especiales y leyes que imponen la disociación y el arrepentimiento iniciaron un debate sobre la cuestión del encarcelamiento político en Italia. Fue en este contexto que Alfredo publicó en 1984 "E noi saremo semper pronti ad assaltare il cielo" , un texto contra la amnistía y la "rendición" preconizadas por ciertos militantes comunistas. Ahora que la centralidad de los trabajadores y del Partido estaba visiblemente retrocediendo, la hipótesis armada podría revivir una vez más mediante la práctica de sabotajes generalizados y ataques anónimos difusos repartidos por todo el territorio. Desde Londres, Alfredo escribe "La Revolución Ilógica", en la que enfatiza la polarización de la realidad, la importancia de la intervención en las luchas intermedias, la organización informal y el proyecto insurreccional. Estuvo presente una vez más durante el levantamiento de Brixton de 1984.

Cuando uno observa los levantamientos irracionales que caracterizan a las sociedades capitalistas tardías, se vuelve obvia la insuficiencia de cierta visión decimonónica de la insurrección anarquista, que imagina banderas rojas y negras ondeando sobre las barricadas.

Mientras tanto, comenzaron los experimentos con la formación de "núcleos de base autónomos" dentro de luchas específicas, en un esfuerzo por "unir" el movimiento específico (los camaradas) y el movimiento real (la realidad de los excluidos en la lucha). Fue desde esta perspectiva que los camaradas participaron en las luchas de los trabajadores ferroviarios de Turín, crearon la Coordinación de Ligas Autoorganizadas contra la base de misiles de Comiso en 1987 y participaron en luchas antinucleares y manifestaciones antimilitaristas, cada una de las cuales presentó objetivos específicos de ataque.

En 1987 se creó la revista Provocazione (1987-1991). Bonanno fue detenido con otro compañero por un robo en una joyería de Bérgamo en 1989. Hablando de acciones generalizadas y descentralizadas, cabe señalar también que en Italia se derribaron unas 1.200 torres de electricidad entre finales de 1977 y 1989. En estos mismos años , el anarquista siciliano describió la condición de "I giovani in una società post-industriale" y la división entre excluidos e incluidos de la siguiente manera

Hace algún tiempo propuse una distinción basada en estos 2 conceptos: por un lado los “incluidos”, encerrados en su castillo teutónico y, por tanto, dominadores; por el otro lado, los “excluidos”, destinados a un uso pasivo de la tecnología, desposeídos de todo lo que alguna vez será más que su objetivo de “trabajo” y, precisamente por eso, dominados. He explicado, me parece exhaustivamente, que esta distinción se adapta bien (sólo como modelo de razonamiento) a la realidad postindustrial. La tecnología actual es “riqueza”, mucho más allá del simple “capital financiero”, que sólo disminuirá cada vez más. Será imposible que esta tecnología sea compartida por todos. Muchos sólo tendrán las habilidades para un uso pasivo del mismo y no entenderán nada más que simplemente presionar botones. Los pocos (los incluidos) realizarán investigaciones y gestionarán el poder a través de una posesión exclusiva para ellos.7

Con la llegada de los años 90, la descentralización de las estructuras productivas, la flexibilidad y la precariedad no hicieron más que empeorar. El anarquismo pasó a ser visto cada vez más como una tensión ética individual que debía aceptar las realidades cambiantes de un dominio cada vez más descentralizado y difuso del Estado sobre su territorio. Este cambio hacia la “nueva” democracia y la transición de la Primera a la Segunda República se aborda en "La tensione anarchica" de Alfredo, un folleto que tiene su origen en una conferencia pronunciada en una escuela secundaria de Cuneo en 1995. También se organizaron conferencias similares en las universidades griegas, que incluyeron charlas que se convertirían en "Dominio e Rivolta". También fueron los años del semanario CaneNero, periódico editado en Florencia por Alfredo y otros personajes varios, así como el llamado "Proceso Marini" en 1996, que lleva el nombre del magistrado que investigaba una "banda armada" denominada ORAI (Organizzazione Rivoluzionaria Anarchica Insurrezionale), una ficción inventada por los investigadores del Estado, y supuestamente encabezada por Bonanno. Los anarquistas fueron acusados ​​de robo, secuestro, asesinato, posesión de armas y diversos ataques a la infraestructura capitalista y a los lugares del poder estatal. En el juicio de Roma, Alfredo se representó a sí mismo8; los anarquistas hablaron de "incriminación" y lanzaron una campaña para la liberación del acusado. Un artículo en CaneNero afirmaba que "[l]a insurrección tiene deseos y razones que ninguna lógica militar entenderá jamás"9. En cualquier caso, después de muchas absoluciones y algunas condenas duras, el teorema de una "banda armada" con líderes, los escondites, etc. nunca desapareció realmente; cada uno o dos años resurgiría una acusación similar contra los anarquistas.

En una conferencia celebrada en Velletri en diciembre de 2000, comenzó a tomar forma la idea de "estabilizar las relaciones entre camaradas dentro de la cuenca mediterránea", lo que llevó al intento de crear "una organización informal que reúna a camaradas y grupos antiautoritarios": la AIA (la Internacional Insurreccionalista Antiautoritaria). Aunque el proyecto nunca despegó realmente, marca un hito importante en la historia de la acción directa anarquista, uno que habla de un cierto contexto, una tensión y un ciclo de lucha internacional.

Veinte años después de este nuevo siglo, Alfredo siguió siendo un propagandista activo, publicando continuamente nuevos textos y viajando constantemente por Italia y el extranjero. El volumen final de su Il trattato dell'inutilità10, en el que trabajó gran parte de su vida, se publica finalmente en 2009, seguido nueve años después por Negazine en 2017.11

Arrestado (junto con otro camarada griego) en Trikala en 2009 por otro robo a un banco, Alfredo recibió una gran solidaridad internacional.

Partiendo de la "teoría del individuo", Bonanno buscó superar -gracias al concepto nietzscheano de "trascendencia"- la "falsa oposición entre individualismo y comunismo". Según él mismo admitió, nunca fue un nihilista sino más bien un comunista anarquista en el linaje directo de Bakunin, Kropotkin y Malatesta12 Desafiando todo intelectualismo especializado y académico, y a pesar de un estilo de escritura que no siempre fue el más sencillo, cargado de transmitir intervenciones teóricas a menudo densas pero profundas, muchas de sus lúcidas críticas y agudos comentarios han hecho enormes contribuciones al movimiento anarquista internacional. No sorprende ver sus análisis sobre "el nuevo giro del capitalismo", la "transformación del mundo laboral y de la escolarización", la "pérdida del lenguaje", la "miseria de la cultura" y la "represión y el control social" materializándose en todas partes de la sociedad contemporánea.

Sin embargo, creemos que se debe hacer un paréntesis sobre su llamado “internacionalismo”. Con respecto al contexto actual de guerra imperialista que estamos experimentando hoy, o más generalmente en esta fase de nacionalismos resurgentes (ahora rebautizados en clave soberanista), fundamentalismos religiosos y racismo de Estado, vale la pena citar la posición precisa adoptada en 1989 sobre la llamada "cuestión palestina":

[E]s necesario estar en contra tanto del Estado israelí como del palestino. Es necesario apoyar la constitución de una federación de comunidades de trabajadores, tanto palestinos como israelíes, libres de federarse como quieran, de darse programas, de tomar sus propias decisiones organizativas y productivas, más allá de la dura interferencia de los grandes estados. , en particular Estados Unidos. Es necesaria una colaboración práctica e ideal, además de productiva y cultural, entre el pueblo palestino y el israelí, para poner fin a un conflicto de nación y raza que no tiene razón de existir porque, en estas tierras, no hay espacio para ambas personas, con sus diferencias de raza, cultura, religión y tradiciones. Es necesario estar al lado del pueblo palestino, pero también al lado del pueblo israelí, especialmente de los más desheredados y pobres, a quienes una política internacional de enormes intereses está empujando a una masacre recíproca13.

En este sentido, Alfredo tenía muy en cuenta la causa de la liberación palestina, habiendo participado directamente en la lucha sobre el terreno, por lo que fue torturado por el Mossad.

De hecho, Alfredo era tremendamente valiente (en el verdadero sentido etimológico de la palabra: cor agis, actuar con el corazón), arriesgando habitualmente su vida, gastándola ardientemente –lenta, pero ininterrumpidamente, tal como arde la vela de Stirner–. contra los abusos del poder y las ofensas a la dignidad, contra el embrollo ideológico y toda la organización científica de este orden mortífero. Toda la vida ilógica de Alfredo se encuentra aquí, en ruptura con la lógica racional de un mundo burgués, en el vuelco del orden del discurso:

Todo el aparato de la tradición cultural occidental es una máquina de muerte, la negación de la realidad, un reino de lo ficticio que ha acumulado todo tipo de infamia y abuso, explotación y genocidio. Si el rechazo de esta lógica de producción se condena como locura, entonces debemos distinguir entre locura y demencia14.

Ante nosotros se encuentra una realidad fría y monstruosa, a la que debemos oponer la convicción obstinada y revolucionaria, pero absolutamente no determinista, de que,

…en cada momento de nuestras vidas, hasta en el más mínimo soplo de esperanza, el simple rubor repentino ante una sensación placentera de la que ya no nos creíamos capaces, estamos seguros de que todo esto no se puede perder y que el mundo del futuro lo hará. construirse sobre estos mismos materiales, inacumulables, incuantificables, productores de aperturas aún impensables.15

Las cuestiones éticas y metodológicas planteadas en el pasado siguen abiertas hoy: frente a la guerra y la "Cuarta Revolución Industrial", frente a la barbarie y la "transición" violenta que se están produciendo entre drones con inteligencia artificial, explotación algorítmica y dominación digital, ¿cómo podemos detener la construcción de este tecno-hombre desrealizado y atomizado del siglo XXI?

Un clima de aplanamiento y estandarización, de concesiones lamentables y agonía intercambiadas por alientos y latidos. Es precisamente porque rechazamos nuestra pertenencia vital a esta muerte sustancial que buscamos llevar las cosas más allá, que afirmamos la alegría como una visión de la vida y no como un miserable atrincheramiento defensivo16.

En conclusión, sin querer reproducir servilmente un modelo, sin ambición alguna de santificarlo o mitificarlo, queremos decir que Alfredo vivió una vida contradictoria, ilógica, como lo es la vida reservada a todos los que percibimos con claridad la realidad ilógica en la que vivimos. seguimos inmersos.

Una vida atenazada por la pulsión de muerte y la voluntad de poder, acosada por las heridas dejadas por los golpes recibidos, pero salpicada de arrebatos de amor desinteresado.

Por un lado, Alfredo fue simplemente un camarada entre tantos otros a lo largo de la larga historia de la lucha contra la opresión; por otro, llevó su discurso y su práctica al extremo con una coherencia ejemplar: una espina clavada en la moral, un "Don Quijote loco" para tanta gente benévola y pusilánime, alguien que pagó con años esta tensión. de encarcelamiento y represión. Dejando de lado toda la cuestión, sin duda habría invocado la afirmación de Nietzsche: "No soy un hombre, soy dinamita".

En definitiva, debemos seguir deseando y jugando, despreciando a nuestros enemigos jurados y amando la vida. Después de todo, es la pasión revolucionaria en pleno desarrollo, orientada hacia la autoorganización de los procesos sociales, la que forma la base necesaria de una revolución verdaderamente ilógica.

Apéndice

Lo siguiente es un extracto de “Cultura y Vida”, publicado en Provocazione No. 22, noviembre de 1989:

Recuerdo que mi primer profesor de latín y griego fue un viejo sacerdote, secretario del entonces obispo de Catania, a cuya habitación llena de libros me acompañaba mi padre 3 veces por semana, por las tardes, con religiosos (para él y también para mí). solicitud. De aquella habitación con su profundo olor a moho y encierro, sus paredes empapeladas de libros y sus 2 mesas desvencijadas llenas de pergaminos, conservo un recuerdo imborrable y amoroso. El alfabeto griego no lo aprendí de ningún libro de gramática, sino descifrándolo de un pergamino en el taller de Catania que data del año 1072, relacionado con el traslado de los restos de los huesos de Santa Águeda. El trabajo resultó inmediatamente duro para un niño de 10 años, pero grande fue la paciencia de este viejo sacerdote de difícil elocuencia, y de mi padre, que así sacrificó gran parte de sus veladas. Quizás, en aquellas ocasiones que duraron hasta los 13 años, cuando decidí exteriorizar mi prueba final (para mí) de la inexistencia de Dios al viejo sacerdote (a riesgo de provocarle un infarto), aprendí poco griego y un poco más latín, pero mucho más aprendí la disciplina del estudio, la larga y rigurosa lucha por arrebatar herramientas al enemigo. En resumen, en pocas palabras, aprendí que la cultura (o, si se prefiere, el conocimiento) se gana mediante la lucha y es un instrumento de libertad sólo cuando comprendes que nadie te dará nada, que todas las condiciones externas están determinadas. contra ti. No hay ninguna parte de la cultura, ni siquiera la que parece que puede dejarse en manos de especialistas, que pueda dejarse de lado o descartarse. No existe un núcleo duro, ni un resumen fácil para espíritus débiles y físicos demacrados. Por supuesto, uno puede muy bien ser una excelente persona sin saber griego y latín, o sin saber alemán, ni filosofía, ni matemáticas, e incluso puede ser un excelente revolucionario, pero le puede suceder que encuentre estímulos que le permanecerá sin explicación, o rechazará horriblemente ideas por no saber cómo explicarlas. En consecuencia, sus acciones estarán irremediablemente circunscritas y, peor aún, irremediablemente destinadas a la delegación. [...] Deseo ofrecer algunos ejemplos aparentemente dispares de cosas que se nos ponen ante las narices todos los días. Leí en los periódicos sobre los exámenes estatales y las tragedias de Manzoni17. Como me sé estas líneas de memoria, comencé a repetirlas para mí mismo, sólo para pasar el tiempo aquí [la prisión de Bérgamo]. Entonces, en el primero de estos versos ya pasados ​​de moda, de repente me di cuenta de que había una lección para mí, hombre del año 2000, revolucionario y prisionero, una lección y una invitación a rechazar delegar la propia causa a los demás y, en cambio, rebelarme. Esta no fue una sugerencia vaga, sino la declaración colectiva profunda de un pueblo que una vez se engañó a sí mismo con la esperanza, que permaneció en su lugar, hasta que finalmente se dio cuenta de que la única esperanza residía en la rebelión popular, sin ayuda ni apoyo. Me aupó y me hizo sentir más fuerte, no por un concepto que ciertamente conocía bien, sino por esas palabras, esos versos, ese ritmo y ese estado de ánimo preciso que sólo Manzoni puede transmitir de una manera tan singular. Sólo un ejemplo más. Del mismo modo y por el mismo motivo, para pasar el tiempo y suprimir la influencia de mi entorno, me repetía de memoria versos homéricos traducidos por Pindemonte, en los que el viejo Odiseo regresa a su isla, a su mujer, a su perro, y allí descubre los innobles estragos causados ​​por los conquistadores, la expectación de su propia mujer, la incertidumbre de su hijo, la lealtad inmutable de su perro, y descubre también allí la necesidad de la venganza, la inevitabilidad de la venganza. Y cuando el viejo guerrero toma las armas y comienza su dolorosa tarea, sin miedo a la sangre y a las jóvenes vidas cortadas, una a una, como bestias al matadero, mientras avanza hacia una terrible necesidad, su corazón flaquea, siente la dificultad de comprender el por qué de tanto dolor nuevo, el por qué de esas nuevas muertes; sin embargo, su mano vuelve de repente segura y fuerte, el pájaro de Atenea ha volado cerca, está posado en una viga, símbolo de la conciencia armada que persevera, resuelta e inflexible, incluso cuando el corazón y el sentimiento del hombre parecen flaquear. Y en el recinto de esta celda, junto a mis versos, me sentí más fuerte, y también más seguro.

