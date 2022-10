Movilizarse contra la movilización: ¿la primera grieta en el régimen del Kremlin? Parte 15

El parte nº 15 sobre la guerra de Assembly.org.ua

Nuevo panorama de los sabotajes contra la guerra en toda Rusia durante las últimas dos semanas. La foto del título procede de Alexandrov, en la región de Vladimir. Por favor, apoye nuestro boletín de noticias en línea para el trabajo continuo en esta rúbrica internacional o la campaña para restaurar la comunidad local de los barrios bombardeados de Kharkiv, uniéndose a esta recaudación de fondos. Un par de tazas de café en su país, incluso antes de la guerra, podría equivaler en precio al salario diario de un trabajador en Ucrania. ¡Muchas gracias a todos por adelantado!

Con el anuncio de la movilización abierta en Rusia el 21 de septiembre y el inmediato crecimiento múltiple de los actos subversivos antimilitaristas, se puede hablar con confianza de la aparición de una pequeña pero activa y estable minoría revolucionaria de diversos puntos de vista, que por el momento no puede ser reprimida con medidas punitivas. La situación general recuerda cada vez más al tormentoso 1916, cuando la situación revolucionaria y los movimientos antigubernamentales de masas aún no habían aparecido, pero los círculos gobernantes ya sólo podían gobernar a la antigua usanza con grandes dificultades...

A última hora de la tarde del 3 de octubre, un invitado no deseado entró en el territorio del departamento de policía intermunicipal Kovylkinsky en la ciudad de Kovylkino (República de Mordovia). Abrió la puerta del pasajero delantero del coche de servicio Lada Granta, roció el interior con un líquido inflamable y le prendió fuego. Un coche aparcado cerca del edificio de la policía de tráfico se quedó sin salón, aunque al final se pudo extinguir. Como sospechoso de haber provocado el incendio, un empresario local de 53 años, Vasily K. Los residentes de Prokopievsk, en la región de Kemerovo, se quejan de que un desconocido dañó al menos 10 pares de neumáticos de coches Z. Los daños se produjeron "con un objeto afilado". Como se puede ver en la foto, en un aparcamiento de Ekaterimburgo, alguien destrozó con un hacha un Lada con media svástica. No está claro si el ataque estaba relacionado con la pegatina, pero ¡qué bonito resultado!

En las primeras horas del 11 de septiembre, la comisaría militar de la ciudad de Velsk, en la región de Arkhangelsk, se incendió. La periodista local Gulnara Netesova lo califica de intento de incendio. Según sus palabras, tras el mismo, la policía llegó a una joven embarazada de 20 años, que fue multada por "desacreditar al ejército" tres días antes debido a un post antibélico en una red social. Según Netesova, la chica firmó porque estaba asustada y quería ser liberada lo antes posible.

Según la iniciativa pacifista Nueva Tuva, a las 2 de la madrugada del 1 de octubre, el comisariado militar del distrito de Kyzyl fue incendiado en el pueblo de Kaa-Khem. No hubo víctimas ni se detuvo a nadie. No hay más información.

En la noche del 6 de octubre, dos coches aparcados se incendiaron cerca de la Torre de la Federación en el centro de negocios de Moscú. Casi inmediatamente, el pirómano fue capturado por la policía, mientras gritaba "¡No a la guerra!". Resultó ser Sergei Arushanov, un director de escena de 26 años que prendió fuego a su coche y luego el incendio se extendió a otro. En nuestra opinión, la destrucción pública de la propiedad propia en señal de protesta es un acto bastante extraño: con un vehículo podría hacer muchas más cosas útiles, desde acciones radicales hasta ayuda humanitaria a los refugiados. Sergei fue enviado bajo arresto domiciliario hasta el 7 de diciembre - el tribunal rechazó la investigación, que pedía llevar al hombre bajo custodia. Acusado bajo el artículo "Hooliganismo".

En la noche del 3 de octubre en Kazán, la capital de Tatarstán, una estudiante de 11º grado, cuyo nombre no fue revelado, acudió a la comisaría militar del distrito de Sovietsky. La joven de 17 años llevaba consigo tres cócteles molotov. Lanzó dos botellas en dirección al edificio, pero no dio en el blanco y sólo prendió fuego a la hierba a unos metros de la pared (véase la foto). El tercer cóctel se le encontró cuando fue detenida. Según explicó la colegiala a la policía, quería cometer un incendio provocado, por ser opositora a la operación especial y a la movilización. Entonces fue puesta bajo arresto domiciliario.



"Según los medios de comunicación, no todo le salió bien a la chica de entrada: uno de los cócteles molotov se filtró en su bolso, durante el lanzamiento de las molotov casi se quema el pelo, dos cócteles no llegaron al edificio y sólo se quemó el césped, y con el tercero fue agarrada por los transeúntes y entregada a la policía. Los investigadores averiguaron que ya había sido detenida por un piquete antibélico. Cuando le preguntaron de dónde había sacado las molotovs, la chica se negó a responder, remitiéndose al artículo 51 de la Constitución (el derecho a no declarar contra sí misma y sus seres queridos). Pasó dos días en una celda de detención temporal, y se inició una causa penal por intento de daños a la propiedad".

La noche del 3 de octubre se produjo un intento de incendiar la oficina de alistamiento de los distritos Sovietsky y Central de Krasnoyarsk. Una persona lanzó dos cócteles molotov contra el edificio y huyó. La policía consiguió atraparlo cuatro días después. El sospechoso era Andrei Petrauskas, de 23 años. Durante el interrogatorio, declaró sin tapujos que simplemente quería hacer una "buena acción" para la sociedad. Su foto está aquí:

En la noche del 5 de octubre, en la región de Moscú, un desconocido lanzó cuatro cócteles molotov a través de la ventana de un cuartel deshabitado en el territorio de la unidad militar en el pueblo de Zyuzino. Dos de ellos se estrellaron y se incendiaron, dañando la piel del edificio. Los otros dos ni siquiera se estrellaron y fueron encontrados más tarde por la policía. El pirómano logró escapar, ahora lo están buscando.

Mientras tanto, en la región de Sverdlovsk se abrió una causa penal por "organización de sabotaje ferroviario" (Parte 1 Art. 281 del Código Penal). El 30 de septiembre se supo que un joven de 29 años, Vladlen Menshikov, de Rezh (foto de abajo), fue detenido por el FSB bajo la sospecha de que había colocado un puente de cables en los raíles de las vías del tren para que un tren que pasara por las vías se saliera de ellas. El puente entre los dos hilos de las vías fue advertido por los trabajadores del ferrocarril. Fue descubierto y retirado en el kilómetro 80 del tramo Rezh-Striganovo antes de que el tren pasara por la vía. El sospechoso puede enfrentarse a una pena de hasta 15 años. Durante el interrogatorio, que los agentes grabaron en vídeo, Vladlen dice que se opone a la guerra y al derrocamiento del gobierno actual, y también habla de los métodos para sabotear el suministro ferroviario para el ejército ruso.

La Organización de Combate Anarcocomunista (BOAK) publicó el 9 de octubre una pequeña evidencia de los seguidores en Barnaul, la capital del Krai de Altaysky: "El trabajo de la BOAK continúa - los partisanos desmantelaron la vía férrea para los trenes de carga. Como resultado, hubo un descarrilamiento de un vagón de carga y un retraso en los trenes. Un golpe a la economía es un golpe a la maquinaria de guerra de Putin. La movilización, con el hecho de que los movilizados deben comprar su propio equipo, ya ha demostrado que a la dictadura casi no le queda dinero para su propio mantenimiento. Seguimos golpeando lo más valioso para ellos: ¡sus carteras!" Esta pinta tenía:

En Nizhny Tagil, un nativo de Mariupol fue detenido supuestamente por preparar un ataque al centro de alistamiento para salvar a los chicos del reclutamiento. Según los medios de comunicación pro-régimen, Viktor Rastorguev, de 59 años, "planeaba montar un artefacto explosivo improvisado y activarlo en el comisariado militar de Nizhny Tagil". Las fuerzas de seguridad encontraron sustancias para fabricar explosivos en la trastienda de Viktor -el hombre trabajaba a tiempo parcial en una empresa de gestión, y también trabajaba como conserje en uno de los hospitales de la ciudad". Se informó el 13 de octubre. Se iniciaron dos causas penales contra el hombre por preparación de un atentado terrorista y fabricación ilegal de explosivos, está detenido. En su página hay mensajes que critican a Putin, la guerra y el capitalismo:

En la noche del 6 de octubre, alguien prendió fuego al centro de alistamiento de Goryachiy Klyuch en el Krasnodarsky Krai. El fuego provocado por dos molotov se extinguió antes de que llegaran los bomberos. En las redes sociales apareció la información de que el incendio fue organizado por una mujer de 42 años. El servicio de prensa de la fiscalía regional informó de que ella no estaba implicada en el incidente. La policía está investigando y buscando al incendiario:

El 7 de octubre, en la pla