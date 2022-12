Entrevista con el grupo anarquista “Asamblea” en Járkov

Comisión de Relaciones Internacionales de la Federación Anarquista Italiana (CRINT-FAI)

Con esta entrevista, queremos presentar al público de habla italiana e internacional, al grupo de Assembly que está activo en la ciudad de Járkov, donde produce un periódico de contrainformación en línea, al que se proporcionan varios enlaces en el texto de la entrevista, y opera en redes de solidaridad locales en una ciudad que actualmente está siendo bombardeada todos los días. Siendo nuestro primer contacto con esta realidad, es una oportunidad importante para conocer las opiniones de este grupo sobre los polémicos debates internacionales en los cuales nuestra Federación ha expresado recientemente sus posiciones, y sobre las necesidades concretas de quienes realizan labores sociales, solidarias y humanitarias no muy lejos de la primera línea.

CRINT-FAI: Dada la falta de información con el público italiano sobre la situación en Járkov, ¿pueden contar algo sobre la historia de su grupo y su inserción en la dinámica política local?

Asamblea: En general, hemos estado realmente activos desde el 30 de marzo de 2020, tan pronto como hubo una sensación en el aire de que este status quo habitual finalmente se había resquebrajado. ¡El inicio de una pandemia mundial nos tomó por sorpresa! Era inusual quedarse en casa todo el tiempo. En algunos de los lugares de trabajo de nuestros compañeros, el salario se redujo en un 20% y había un temor de despidos de personal. Pero un par de semanas después del inicio de la cuarentena, comenzó el desarrollo de nuestro sitio web y así se comenzó a hablar sobre problemas sociales agudos y ayudar a las personas a unirse para ayudarse directamente entre sí frente a una crisis.

Nuestro razonamiento fue más o menos así: si al menos el 10% de la población de nuestra ciudad entiende, por ejemplo, el sistema de transporte público mejor que el alcalde y el ayuntamiento, ¿por qué necesitamos su administración? Algo así... La revista pronto se convirtió en un lugar donde el segmento pacífico de la lucha social y la autoorganización podían encontrarse con los medios radicales, y comenzó a hacer honor a su nombre. Cubrimos eventos callejeros, luchas en el lugar de trabajo y problemas de desarrollo urbano en nuestra metrópolis. También hemos tratado de restaurar la memoria histórica de las tradiciones obreras revolucionarias.

Desde el estallido de las hostilidades, nuestra revista se ha convertido en una plataforma para presentar y coordinar actividades humanitarias autoorganizadas, así como para destacar cómo la clase dominante local se está beneficiando de esta masacre. Y si en el último año tuvimos 20-30 mil visitas por mes, ¡desde el comienzo de esta primavera ha saltado a entre 80 y 120 mil!

CRINT-FAI: Usted logró mantener viva la actividad durante el conflicto. ¿Cómo se implementa en el trabajo diario?

Asamblea: Afortunadamente o desafortunadamente, somos el único colectivo anarquista en Ucrania cuya fama ha crecido significativamente durante estos 6 terribles meses. Probablemente, es debido a que damos información útil para lxs trabajadorxs en su confrontación diaria con jefes o funcionarios, y a nuestra posición de condena de ambos los estados beligerantes. El agresor comete un genocidio abierto contra todo lo que es ucraniano, mientras que la «pequeña víctima democrática sufriente» mantiene a la mayoría de la población como rehenes para mostrar más imágenes sangrientas en el extranjero y exigir más dinero, también robando a sus súbditos por todos los medios disponibles, mientras que ni un solo misil ruso ha volado aún en el barrio del gobierno – nuestra información está bastante cerca de aquellxs que no tienen nada que defender en este sombrío agujero sin un futuro claro. El principal problema es que tal apoyo no se transforma en un deseo de estudiar el anarquismo y difundir sus ideas, incluso lxs voluntarixs de base y otras partes activas de la sociedad están máximamente desideologizadxs aquí ...



Un socavón del ataque con misiles rusos directamente en una de las plazas históricas del centro de Járkov, la plaza Pavlovska, en la noche del 27 de agosto (unx de nosotros vive cerca)



CRINT-FAI: ¿Qué pasa con el gobierno de Zelensky? Leemos sobre la nueva legislación laboral. ¿Cuáles son las implicaciones del estado de emergencia en la vida diaria?

Asamblea: Si para Rusia la derrota en la guerra significaría algunos cambios políticos (al menos un golpe de palacio, y una posible desintegración en partes o una pérdida parcial de soberanía), el futuro de Ucrania parece ser muy triste en cualquier caso. Desde mucho tiempo antes de la guerra, Zelensky fue a menudo comparado con un joven Putin, no sin razón, y como resultado de la victoria, podemos obtener un régimen no menos dictatorial que el ruso. Un ejemplo muy revelador llegó este mes cuando declaró que las fronteras para los hombres no estarían abiertas hasta el final de la ley marcial, no le importa que este sea el tema de petición más popular en su sitio web.

Con respecto a la legislación laboral, es muy indicativo que sólo veamos a los europeos preocupados por esto. Debido a que al menos la mitad de los empleados en Ucrania trabajan en el sector informal, e incluso los empleados oficiales rara vez escuchan algo sobre el cumplimiento de los derechos y garantías laborales, todo dependiendo de acuerdos individuales.

Sobre todo, la clase obrera ahora está preocupada por otras cosas: las expediciones callejeras de policía ya mencionadas para la emisión de cartas de enrolamiento militar (las más frecuentes siendo en las regiones fronterizas orientales y occidentales) y la necesidad de consentir la libre salida del país para aquellos que son sujetos al servicio militar. Sí, las peticiones solo tienen sentido informativo; sin embargo, son los primeros intentos de los trabajadores ucranianos en nuestra memoria de expresar su propia agenda en el país. Dado que las acciones callejeras ahora son imposibles, recurren al único medio de comunicación restante con las autoridades.

Sólo podemos imaginar cómo lxs ucranianxs estarían felices si el Estado aflojara su control como resultado de la campaña del movimiento anarquista internacional. Si este movimiento hubiera tomado sus declaraciones contra la guerra como algo más que palabras, habríamos visto sus manifestaciones masivas para abrir las fronteras cerca de las embajadas ucranianas hace muchos meses. ¿De qué hablar, si incluso en el Primero de Mayo encontraste asuntos más importantes? Parece que no hay dónde esperar ayuda, y uno solo puede adivinar cuántas familias ucranianas más morirán, porque no quieren separarse entre sí. ¿En qué se diferencia de los políticos si declara cosas que no va a cumplir?

La única estructura libertaria de masas cuyas palabras no diferían de los hechos es el EZLN. Poco después de la invasión, llenaron las calles de sus municipios, condenando incondicionalmente esta agresión, pidiendo la retirada inmediata del ejército ruso, al mismo tiempo que no consideraban al estado burgués ucraniano como algo principalmente mejor. Esta protesta fue simbólica, casi nadie en el Kremlin la vio, pero parece que hicieron lo máximo posible en su jungla de montaña...

CRINT-FAI: ¿H