 

Economía Anticapitalista en Rojava [Entrevista con Azize Aslan en La Linterna de Diógenes]

Leemos a los compas de Rojava Azadi Madrid esta interesante sesión de radio libre

¡ESCUCHA EL PODCAST AQUÍ!: 16×01 – Economía Anticapitalista en Rojava – Podcast Linterna de Diogenes – Podcast en iVoox

El Profesor Arkadio, en «La Linterna de Diógenes», inicia la decimosexta temporada del podcast con un ciclo de programas en los que se visitarán diversas geografías en las que se desarrollan experiencias sociales en las que lo comunitario se convierte en el objetivo a defender, aportando la fuerza a las luchas por una sociedad más política, más justa, más equitativa.

El primer programa de este nuevo ciclo se dedica a la experiencia de la Administración Autónoma del Norte y Este de Siria (AANES, región que transciende los límites del Kurdistán sirio o Rojava), con una entrevista con Azize Aslan, autora de «Economía Anticapitalista en Rojava. Las contradicciones de la revolución en la lucha kurda».

SOBRE EL LIBRO Y LA AUTORA:

La transformación intelectual, autocrítica y organizativa del movimiento kurdo hacia la adopción de la autonomía democrática como un nuevo horizonte de la lucha para la emancipación social, no sólo representa el trasfondo histórico que ha creado la revolución de Rojava, sino que también la define en el presente. La autonomía como proceso de construcción de la revolución, las contradicciones y los conflictos presentes en este proceso y la forma en que se crea una transformación social a través de comunas y asambleas son algunas de las cuestiones planteadas en este libro.

Sin embargo, antes de abordar la autonomía de Rojava, se encontrarán con la historia de la resistencia de Rojava, desde la división de Kurdistán, para poder comprender las bases sociales de la revolución y las subjetividades del pueblo que organiza esta revolución y la autonomía. Economía Anticapitalista en Rojava parte de la premisa de que, para crear emancipación social real, la revolución debe romper con el dominio del capitalismo, creando espacios y prácticas anticapitalistas y comunales.

En este sentido, la investigación presentada en este libro se enfoca en la organización de la economía social, en las cooperativas y la economía de las mujeres, para analizar la capacidad anticapitalista de la experiencia de Rojava.

Azize Aslan es kurda, luchadora-activista del movimiento de mujeres del Kurdistán. Estudió economía e hizo su maestría en economía del desarrollo en Estambul. En esos años empezó a apoyar la organización de las cooperativas de mujeres. Desde entonces trabaja temas vinculados con la economía de las mujeres y el proceso del cooperativismo en Kurdistán. Hizo su doctorado en sociología en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades (ICSyH) de la BUAP. Trabajó sobre el proceso autónomo de Rojava (Kurdistán-Siria) y la organización de la economía social. El trabajo doctoral que presentamos en esta edición obtuvo el Premio Cátedra Jorge Alonso 2021.

Enlace al programa: 
www.ivoox.com/16x01-economia-anticapitalista-rojava-audios-mp3_rf_91661677_1.html

