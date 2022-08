[GR] Último informe médico de Giannis Michailiadis y denegación de liberación

Cogemos de los compas de Alerta.gr el último parte médico de Giannis y nos hacemos eco de la denegación de la Corte de Apelación de Lamia, que últimamente tan "generosa" ha sido "reinsertando" a todo tipo de amiguetes que se dan por "rehabilitados" mientras se extermina a quien no niega ni reniega de su ideología. Traducido por NoticiasALB

Rápido deterioro de la salud de Giannis Michailiadis

Su salud se ha deteriorado rápidamente según un comunicado de su médico, Linas Vergopoulos, quien destaca que ahora existe un riesgo inmediato de shock hipoglucémico, al tiempo que informa que el huelguista de hambre ya no puede beber agua y está severamente deshidratado. El siguiente es el anuncio de la Sra. Vergopoulos:

«En las últimas 24 horas, y según las últimas pruebas médicas, el estado de Giannis Michailidis se ha deteriorado rápidamente. Su hipoglucemia ahora es muy severa con valores de azúcar alrededor de 50. En cualquier momento puede caer en un coma hipoglucémico, que por supuesto (ya que está aislado fuera de la clínica, en el área de espera especial) pueden no darse cuenta a tiempo y no tener tiempo para revertirlo.

Giannis ahora, aunque tiene una fuerte sensación de sed, no puede beber una cantidad suficiente de agua ya que el reflujo gastroesofágico incluso dos sorbos de agua le provocan regurgitación .

Esto resulta en deshidratación severa, estrés severo en los riñones y dolor severo al orinar. El riesgo de insuficiencia renal es grande y se ve agravado por trastornos metabólicos y cetoacidosis severa.

Como médico, dirijo la última solicitud cordial al Consejo Judicial competente de la Corte de Apelaciones de Lamia , para un resultado inmediato y positivo del caso del Sr. Michailidis.

Cualquier otra debilidad y decisión negativa conducirá al joven a una muerte segura, tortuosa y rápida» .

Médico personal de Giannis Michailidis, Pantelia Vergopoulos

Director de EKAV – ESY, médico general, intensivista, anestesiólogo

---------

A continuación, vía Athens Indymedia, un comunicado previo:

EMERGENCIA: Decisión negativa de la Corte de Apelación por la liberación del huelguista de hambre G.Michailidis-Reunión en ADEDY hoy-13:00

los asesinos del consejo de Lamia tomaron una decisión negativa para la liberación del preso Giannis Michailidis en su 67 jornada de la huelga. Sus manos están manchadas con la sangre de los pobres, los combatientes oprimidos, Giannis ..

Habrá una actualización más detallada en breve.

Vivimos nuestro tiempo con toda la dignidad que podemos reunir frente a lo que saquea y explota todo lo que nos rodea, al mismo tiempo que vivimos a la sombra del terrorismo de Estado y la explotación capitalista. Estamos luchando contra un estado que arrasa la vida silvestre, quema bosques, planta minas y parques eólicos en las montañas. Estamos luchando contra un estado que contamina mares, lagos, manantiales y hasta nuestro propio oxígeno. Estamos luchando contra un estado que encubre policías asesinos, fascistas asesinos, artistas ricos con conexiones gubernamentales, que violan a adultos y menores que son víctimas de su influencia.

Del mismo estado que encarcela a los presos pobres, rebeldes y políticos con posiciones radicales contra el sistema. El mismo estado que lenta y tortuosamente extermina al anarquista y huelguista de hambre Giannis Michielidis, quien cumple 67 días en huelga de hambre exigiendo su libertad, el mismo estado contra el que Giannis luchó gratis y sigue luchando desde la celda de un hospital...

TODOS EN LA ASAMBLEA DE EMERGENCIA EN ADEDY OCUPADA HOY 28/7 A LA 1:00 PM

TODOS EN LA MANIFESTACIÓN POR LOS INCENDIOS EN pza SYNTAGMA A LAS 19:00

"Ahora creo que también están usando la huelga de hambre como ejemplo. Fijaron la audiencia de mi apelación para el 25/7. Ese día contaré 64 días de huelga de hambre. El propósito es claro. Para agotarme. Quizás mi posible invalidez fortalece el mensaje que están enviando. y mi posible muerte que cada día que pasa se hace más y más probable. Tanta perversión del concepto de Derecho es impensable. Que disfruten de su "justicia". Buenas carreras. En cuanto a mí, que no tengo acceso a sus villas amuebladas, sus mesas pagadas con sobornos, puedo saludar a este mundo en ayunas, pero con la plenitud espiritual del conflicto existencial total con su sistema podrido”.

15/7/2022, Huelga de hambre del 23/5, Giannis Michielidis

Asamblea de solidaridad con el huelguista anarquista Giannis Michailidis

correo electrónico de la asamblea: mihallil@riseup.net

-------------------------

Tomamos de Athens Indymedia las últimas declaraciones de Giannis y traducimos:

AVISO DE SUSPENSIÓN - NO TERMINACIÓN - DE LA HUELGA DE HAMBRE

«Me encuentro en la desagradable posición de anunciar que abandono esta difícil carrera, sin haber ganado nada sustancial. Sin embargo, esta lucha no ha terminado y no pretendo dejarla inconclusa. La interrupción es temporal, algunas de las razones son obvias. Otras no lo son. Pido disculpas a quienes me han apoyado porque no puedo compartir las razones públicamente en este momento. Si es necesario volveré, explicaré públicamente en detalle las razones por las que opté por la suspensión temporal, seguiré reclamando lo que me corresponde y espero no tener que volver.

El sistema de justicia ha sido humillado. El único éxito de la huelga de hambre hasta ahora fue que puso de manifiesto sus contradicciones. En términos del dique que traté de poner, estaban las posiciones legales, que cambian el clima del juego, de la lógica de "enciérralo y tira las llaves". Pero mi petición personal queda en el aire. Y mi promesa de que no me detendría, ahora mismo parece traicionada. Esto me pesa mucho por supuesto, y que se sepa que mi intención es -si es necesario- continuar en un tiempo más fructífero en un futuro cercano, pero como dije antes, en este momento no todo se puede decir y espero no haga falta decirlo. Cerrando este anuncio, quiero agradecer desde el fondo de mi corazón a aquellos que me han apoyado de alguna manera. Los que tomaron partido, los que se posicionaron, aquellos que trascendieron sus roles sociales porque la empatía se hizo cargo. Pero, principalmente, los que lucharon con uñas y dientes para romper el silencio impuesto, los que fueron golpeados en las calles por expresar su solidaridad, los que se arriesgaron y los que pasaron hambre en las cárceles**. A estos últimos les debo la vida. Si todo esto no hubiera pasado, en este momento no habría condiciones para suspender, eso es todo por ahora. Todavía espero con ansias mi liberación inmediata. Todo continúa…»

Giannis Michailiadis

**Esta misma mañana descubríamos que todos los presos de las cárceles de Malandrino habían comenzado una huelga de hambre hasta que se resolviera la situación de Giannis...