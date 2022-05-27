Entrevista con un anarquista finlandés

Freedom News

Yavor Tarinski, de la revista libertaria griega Aftoleksi, entrevista a Antti Rautiainen, del grupo antiautoritario finlandés A-ryhmä, sobre los últimos acontecimientos en Finlandia al solicitar su ingreso en la OTAN.

YT: Hola, ¿puede presentarse (de dónde es, dónde participa)?

AR: Vivo en Helsinki, Finlandia, y participo en el grupo anarquista local A-ryhmä, creado en 2006. A-ryhmä es miembro de la Alianza Autónoma Revolucionaria Nórdica (ARNA) con otros grupos de Dinamarca, Finlandia y Suecia. De 1999 a 2012 viví en Rusia, donde participé en la organización comunista libertaria Acción Autónoma. Fui expulsado de Rusia en 2012 debido a mis actividades políticas.

¿Puedes decirnos unas palabras sobre el estado del pensamiento y la práctica libertaria/antiautoritaria en Finlandia?

Las ideas anarquistas y antiautoritarias llegaron a Finlandia durante el imperio ruso, y también han sido influyentes en las grandes comunidades de emigrantes finlandeses en Estados Unidos y Suecia. En Finlandia hubo pocos anarquistas individuales entre 1939 y 1967, pero desde entonces ha habido una especie de continuidad. La mayoría de los grupos son grupos de afinidad cerrados o centrados en algún tipo de proyecto, nuestro grupo está abierto a nuevas personas.

¿Existen vínculos entre los movimientos de base finlandeses y los movimientos de la llamada BUR (Bielorrusia, Ucrania y Rusia ~ ed.)?

Nuestro grupo tiene estrechas conexiones con los movimientos antiautoritarios rusos. Desde 2014, hemos participado en la organización de "Father Frost Against Putin", un festival en Helsinki que ha ofrecido la posibilidad de que los movimientos de base rusos se reúnan sin miedo a la represión. Sin embargo, en 2021 y 2022 no se organizó, ya que se cerraron las fronteras con el pretexto de Covid. Planeamos organizarla de nuevo en enero de 2023, llamándola "Fiesta después de la peste". También hay ahora una comunidad de anarquistas rusos y refugiados antifascistas en Finlandia, y últimamente también han venido algunos ucranianos.

¿Cuál ha sido hasta ahora vuestra postura respecto a la guerra en Ucrania (solidaridad, apoyo, etc.)?

Apoyamos a los anarquistas ucranianos que se han organizado en el Comité de Resistencia, y luchan junto a las fuerzas de defensa regionales de Ucrania y otras unidades del ejército. Además, apoyamos las acciones no violentas y violentas de los anarquistas rusos contra la guerra. En la sociedad finlandesa hay muy poca simpatía por la política rusa, y también muy poca simpatía por las afirmaciones de que la guerra ha sido provocada por la OTAN. Incluso la mayoría de los comunistas tradicionales no reivindican esta línea.

¿Cómo ha afectado la invasión rusa de Ucrania a la gente en Finlandia?

Hasta ahora no mucho. Hay un amplio sentimiento de solidaridad con el pueblo ucraniano. Ha habido grandes manifestaciones organizadas, en primer lugar, por la comunidad ucraniana en Finlandia. Mucha solidaridad con los refugiados. Pero la mayoría de la gente vive como siempre. Los límites y las prohibiciones a las importaciones rusas harán subir el coste de la vida, como en toda Europa. Finlandia depende en cierta medida de las importaciones energéticas rusas, pero menos que Alemania, por ejemplo. La gran mayoría de la gente apoya sanciones aún más amplias que las establecidas por la UE hasta ahora, y nuestro grupo también las apoya. No hay anarquistas bielorrusos en Finlandia, pero hemos apoyado las protestas de la comunidad bielorrusa local. Los emigrantes bielorrusos suelen tener una visión muy positiva de los anarquistas bielorrusos, incluso cuando ellos mismos no son anarquistas.

¿Hasta qué punto es fuerte la sensación de que Rusia podría invadir también vuestro país? ¿Qué probabilidad hay de que esto ocurra realmente, según tus propias estimaciones?

No creo que haya muchas posibilidades. No hay disputas en curso con Rusia, así que la única forma de que se inicie una guerra es si un conflicto en alguna otra región se extiende hacia el norte debido a las alianzas militares de Finlandia. He visto una cobertura de noticias realmente estúpida en Italia, Portugal e incluso en Gran Bretaña sobre el pánico y las amenazas en Finlandia, pero nada de esto es cierto. Los únicos que conozco que tienen miedo son los expatriados del sur de Europa que siguen la cobertura mediática de mierda de sus países de residencia.

¿Puedes presentarnos brevemente la postura política central de Finlandia en relación con el Estado ruso?

Durante los años de la Guerra Fría, Finlandia era básicamente un aliado capitalista de la Unión Soviética, un poco como el espejo de China, que era un aliado socialista de estado de los Estados Unidos. Esta posición fue promovida no sólo por la izquierda pro-soviética, sino también, por ejemplo, por segmentos de la industria que encontraban muy rentable el comercio con la URSS.

Después de la Guerra Fría, las élites políticas finlandesas decidieron unirse a la Unión Europea, pero manteniendo la mejor relación posible con Rusia. En general, durante los últimos 100 años ha habido tres sentimientos principales relacionados con la relación de Finlandia con Rusia y la Unión Soviética.

Miedo

Optimismo de que se puede hacer mucho dinero con Rusia

Desconfianza de Occidente

Esto último se debe a que ningún país intervino para apoyar a Finlandia durante la Guerra de Invierno, a pesar de que Finlandia era miembro de la Sociedad de Naciones y tenía una relación estrecha y amistosa con Gran Bretaña y Francia. Las dos primeras son las razones por las que el 80% de los finlandeses estaban en contra de la adhesión a la OTAN hasta el 24 de febrero de este año. Desde entonces predomina la primera razón, por lo que ahora menos del 20% está en contra, según los sondeos de opinión.

¿Existe algún enfrentamiento político abierto o asunto entre bambalinas entre ambos países que debamos conocer?

No. La devolución de los territorios perdidos en la Segunda Guerra Mundial era todavía un tema político menor en los años 90, pero hoy en día nadie habla de ello.

A la luz de una posible inclusión de Finlandia en la OTAN, ¿qué significa para tí la abolición de la neutralidad? En una reciente declaración, A-ryhmä dijo que, como miembro de la UE, Finlandia ya está en una alianza militar con todos los demás Estados miembros, y por tanto en cierto sentido ya está "protegida". ¿Quiere decir que entrar en la OTAN no sería tanto una cuestión de defensa como de identidad? ¿Puedes ampliar esta idea?

No se ha suprimido la neutralidad. Los tratados de la UE tienen cláusulas de defensa común, así que Finlandia ya está alineada militarmente con otros países de la UE.

Es cierto que la UE no hace planes concretos de defensa común ni realiza ejercicios militares, ya que los miembros de la UE que ya son miembros de la OTAN los consideran redundantes. Pero es absolutamente imposible que Rusia invada Finlandia, ocupe Helsinki, imprima sus propios euros y que luego Alemania y Francia digan "esto no es asunto nuestro". Por supuesto, las defensas de la OTAN podrían reaccionar más rápidamente, ya que existen planes comunes, y los Estados Unidos tienen un ejército mucho más fuerte que Alemania y Francia. Pero la guerra entre Finlandia y Rusia siempre se convertiría en una guerra entre la UE y la OTAN contra Rusia, incluso si Finlandia no se uniera a la OTAN.

Así que, básicamente, los partidarios de la OTAN en Finlandia han estado apoyando a la OTAN, en primer lugar, como una identidad, debido a su deseo de aceptación plena en la "comunidad de valores democráticos occidentales", es decir, las tradiciones del imperialismo occidental. En la práctica, esto no difiere mucho de la situación actual. Ahora, por supuesto, el apoyo a la OTAN ha crecido mucho, y para la mayoría de sus nuevos partidarios este apoyo no tiene que ver con la identidad sino con el miedo, y con el deseo de decirle "jódete" a Putin.

[NB: La posición declarada de A-ryhmä sobre la pertenencia a la OTAN está aquí].

YT: ¿Existen medios de comunicación finlandeses alternativos y/o libertarios que puedas destacar, para que podamos hacernos una idea más precisa de lo que ocurre en Finlandia en el futuro?

A-ryhmä no tiene un sitio web propio, pero estamos presentes en varios medios sociales. Rara vez publicamos en inglés, ya que tratamos sobre todo temas nacionales que casi nunca interesan a nadie fuera de Finlandia:

Telegram | Facebook | Instagram | Twitter

Youtube | Twitch | Soundcloud | Spotify

Y aquí hay otros recursos anarquistas de Finlandia:

Takku: Proyecto de medios de comunicación DIY con publicación gratuita

Toimitus: Proyecto libertario en línea

Makamik: Espacio antiautoritario en Helsinki

Mustan Kanin Kolo: Infoshop anarquista en Helsinki

varisverkosto.net: Red antifascista,

Kapinatyöläinen: Revista anarquista desde 1989

Pinkkimusta: Medios de comunicación colectivos anarquistas-queer