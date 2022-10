[Kharkov] Compensación para la reconstrucción de viviendas: lo que prometen las autoridades, lo que podría ser y lo que ya se está haciendo en Kharkiv

Colectivo Asamblea - Kharkov. Traducido por alasbarricadas.org





Encuentro de sol y sombra en el lugar de la colisión de la historia rota con la modernidad rota cerca del Tribunal de Apelación

Ayer apareció en el sistema Дія (Dia) una función para solicitar una indemnización por la pérdida de una casa privada, piso u otra vivienda que esté en el registro de la propiedad. Para acceder al servicio, es necesario actualizar la aplicación a la última versión. También estará disponible en los centros de servicio de la administración dentro de una semana.

Se puede rellenar el formulario accediendo al menú "Servicios" y seleccionando allí la opción "Bienes dañados". Sólo el propietario de la vivienda puede presentar el formulario. Para rellenar el formulario, se necesitará información sobre la propiedad, fotos y vídeos de los daños y un contacto. Tras rellenar el formulario y registrar el mensaje, se informará del inicio de los procedimientos de evaluación e indemnización que determinará el gobierno en un futuro próximo.

Dado que nuestra ciudad se encuentra entre aquellas para las que este programa es especialmente relevante, se supone que las sumas son considerables. Zelenski también llamó la atención sobre este hecho en su discurso del 10 de marzo:

"Después de la guerra, después de nuestra victoria, reconstruiremos todo lo que el enemigo ha destruido. Muy rápido. De calidad. Para cada ciudad que haya sufrido, habrá un programa estatal especial para la reconstrucción. Ya he dado instrucciones al gobierno para que empiece a trabajar en ello. Chernihiv y Sumy, Akhtyrka y Zhytomyr, Izyum, Mariupol y todas las ciudades a las que llegó el mal, no verán ni rastro de la invasión rusa. Los mejores arquitectos. Las mejores empresas. Los mejores proyectos. Para todas las ciudades. Quiero decir esto con el ejemplo de Kharkiv. Nuestro Kharkiv, que ahora está experimentando el más terrible sufrimiento. El peor desde la Segunda Guerra Mundial.

Pero no solo son los representantes de las autoridades estatales quienes hablan de montañas doradas para superar la devastación. Por ejemplo, Oleksandr Iaroslavskyi prometió al inicio de la primavera que:

"Hoy los ojos del mundo se dirigen a Kharkiv, donde los ciudadanos de Kharkiv demuestran cada día milagros de valor y amor desinteresado por su ciudad. He hablado con muchos de mis amigos empresarios de diferentes países. Se asombran del heroísmo y no sólo son comprensivos, sino que están dispuestos a ayudarnos económicamente. A juzgar por los comentarios de mis amigos, veo que podemos recaudar incluso 1.000 millones de dólares para los ciudadanos de Kharkiv, para que la ciudad pueda sobrevivir y la gente sufra menos. Y para que después podamos reconstruir todo lo que fue destruido de acuerdo con los más altos estándares mundiales".

Según las cifras de hoy de la alcaldía, cerca del 15% del parque de viviendas de la ciudad es ya inhabitable. Así que tratemos de calcular lo grande que es el futuro.

Veamos el tema: "Cada uno tiene derecho a gobernar su propia ciudad". Lo que se prometió a Kharkiv para el Día del Gobierno Local.

El último día de Pompeya en el barrio más castigado de Kharkiv





Debido a las continuas explosiones e incendios, Saltivka Norte sigue casi desierta...

En primer lugar, según la encuesta nacional realizada por la agencia Rating, la mayoría de los ucranianos tiene una visión bastante optimista sobre la recuperación del país de las ruinas. El 13% cree que tardará hasta un año, el 51% hasta 5 años. Además, la gente está de acuerdo no sólo en esperar, sino en participar personalmente: el 61% está dispuesto a sumarse a la reconstrucción o a apoyar materialmente, el 33% querría hacerlo, pero no tiene esa oportunidad, y sólo el 5% considera que es un asunto exclusivo de las autoridades. Los urbanistas ucranianos también son optimistas. "No se preocupen demasiado por las infraestructuras voladas y las casas destruidas. Recibiremos el dinero de las reparaciones. No habrá ningún problema con eso. Ya hay muchos miles de millones rusos bloqueados en las cuentas. Lo haremos aún mejor. Otro pequeño aspecto positivo: después de la guerra, casi todas las casas tendrán una comunidad muy desarrollada. Algunos bromean con que el 90% se instalará en condominios. ¡Aguantemos! Lo principal es la gente. Nosotros reconstruiremos el resto". ¿Está la gran renovación a la vuelta de la esquina?

Aquí podemos recordar que Kharkiv seguía encabezando la lista de regiones por número de edificios ruinosos un año antes de la guerra, es decir, muchos edificios necesitaban una revisión, sin suficientes inyecciones financieras se iban derrumbando poco a poco año tras año, como en la misma Zaikivka o Moskalyivka. Decir que el patrimonio arquitectónico del centro de Járkiv ha sido destruido por los bribones también es un poco exagerado: incluso en la sufrida Plaza de la Constitución sus ataques con misiles y bombardeos han dañado principalmente las ventanas y los tejados, pero no las paredes. Las tiendas Khrushchev en los distritos dormitorio ya han cumplido su vida útil.

Desde este punto de vista, hay algunas señales tranquilizadoras menos evidentes. "Muchos refugiados han salido ya de Ucrania hacia Europa. Muchos de ellos han vivido directamente en las casas de los europeos durante al menos unos días. Muchos de estos ucranianos nunca llegarían a Europa porque es caro y difícil para ellos. Volverán a casa y lo que han visto en Europa será sin duda una gran experiencia para formar nuevas demandas de urbanismo", afirma Pavlo Khramov, administrador del grupo Alternativa Jarkov.

Pero en la misma zona de la Plaza de los Cien Cielos (antigua Plaza Rudnev), la vida ya está volviendo tras el bombardeo nocturno del 6 de marzo, a pesar de tanto destrozo.

Tres semanas después, decenas de voluntarios y trabajadores de servicios públicos han salido a limpiar los escombros

Se han contabilizado al menos cuatro cráteres de bombas en este antiguo barrio

Sin embargo, una de las cuestiones más importantes tras el alto el fuego será la distribución de las sumas asignadas. Muchos desarrolladores ya están congelados anticipadamente. La jerarquía de toma de decisiones pasará por la Oficina del Presidente - el Gabinete de Ministros - los Gobernadores - las autoridades locales (alcaldes, administraciones estatales de los rayones, jefes de los órganos de autogobierno local). Es posible imaginar qué posibilidades de sacar beneficios se crearán con el paso del dinero por tantos escalones de la pirámide burocrática.

El papel de la población en este caso puede ser distinto. "Si una persona quiere reconstruir rápidamente su casa, una casa particular, el Estado tendrá que proporcionarle a esta persona los materiales de construcción. Habrá comisiones especiales, se implicarán en la digitalización del país en la medida de lo posible. Será un avance irreal para Ucrania. Y, sí, la gente podrá reconstruir sus casas por sí misma si decide no esperar a los programas gubernamentales. El país les ayudará con materiales de construcción o con financiación para ellos. Este asunto ya se está resolviendo en el Consejo de Ministros", escriben las subpáginas progubernamentales.

Ya existe una sala de chat "Budopomoha" en Kharkiv para publicar peticiones urgentes y ofertas de ayuda para reconstruir casas. Hay voluntarios con conocimientos profesionales y capacidad para desplazarse a los lugares de los bombardeos. Se da prioridad a las personas mayores, a los discapacitados y a las familias con bajos ingresos. Es cierto que existe la percepción de que estos recursos pueden ser utilizados por los ladrones y sus observadores, pero cualquier obra de renovación conlleva un riesgo:

Tampoco hay que descartar posibles intentos de desalojo directo o aparentemente voluntario de las víctimas de la guerra. Las catástrofes a gran escala en varios países suelen utilizarse para expulsar a los residentes de bajos ingresos de las zonas que interesan a las grandes empresas. Un ejemplo es México DF, donde un devastador terremoto en otoño de 2017 sirvió para acelerar este proceso de desalojo y reparto de nuevos terrenos a una mafia promotora con estrechos vínculos con políticos y funcionarios de todo signo.

Y al mismo tiempo, los escombros de la vida cotidiana derrumbada el mes pasado ofrecen la oportunidad de construir una amplia solidaridad de los trabajadores, desde la pila más alta de escombros hasta las últimas manos de la cadena de los que la desmantelan. La capacidad de trabajar junto con quienes tienen el mismo interés, sin mediación ni jefes, sobre la base de "quién más que nosotros", es una alternativa viva a la mentalidad habitual de "sálvese quien pueda". Esa sensación de enormidad, que en una gigantesca metrópolis apática parece perderse para siempre, se revela a veces justo en días como éste.

Y hay mucho trabajo por hacer...

