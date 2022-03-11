[Rusia] Análisis de las acciones de los anarquistas en la resistencia ucraniana a la invasión rusa

Alasbarricadas: Traducimos este post que difunde la web rusa de Acción Autónoma, que aclara la posición de la milicia anarquista de Kiev

Avtonom.org

Nuestro nuevo autor Batur Ozdinc es un anarquista de Turquía y miembro de AKA (Colectivo Anarquía Ankara). En los últimos 25 años ha escrito y traducido numerosos artículos sobre el movimiento anarquista. Presentamos una traducción de su nuevo texto.

Un grupo de anarquistas ucranianos de Kiev ha anunciado que se ha unido a la resistencia popular contra la ocupación rusa y ha creado su propio grupo armado. Esta noticia ha causado mucha controversia en los círculos anarquistas. Sin conocer todas las circunstancias, se podría pensar que este grupo es partidario de la OTAN, nacional anarquista desorientado o incluso que apoya a los neonazis. Pero este no es el caso en absoluto. Según las declaraciones que hicieron antes y durante la guerra, estas personas saben muy bien lo que es la OTAN, el capitalismo, el nacionalismo y el imperialismo y están en contra de todo eso. Para mí, sin embargo, estas personas no son más que un grupo de camaradas en medio de un campo de batalla en el que intentan salvarse manteniendo sus convicciones.

Personalmente, como probablemente compartan muchos anarquistas, creo que el "estado ruso" (lo separemos o no del Donbass) no tiene "derecho" a invadir Ucrania con el pretexto de su tutela por parte de la OTAN. En este sentido, la resistencia del pueblo de Ucrania (me refiero a los civiles, no al ejército ucraniano) puede considerarse "correcta". Sin embargo, en toda guerra hay dos bandos, y ahora ambos están a favor del capitalismo, aunque uno de ellos parezca más despótico e imperialista. Además, son el Estado y la maquinaria capitalista los que enfrentan a los civiles imponiendo ideas nacionalistas. En algunos casos esto lleva al derramamiento de sangre e incluso al genocidio, como ocurrió con los armenios en el Imperio Otomano o con los judíos y gitanos en la Alemania nazi. Aunque parezca inocente en la superficie, la "resistencia civil" puede conducir a linchamientos y asesinatos de otras nacionalidades e incluso a la creación de un nuevo Estado "nacionalista".

Apoyar al "bando" ucraniano ahora no es lo mismo que ponerse del lado de la revolución en Cataluña en 1936 (la llamada Guerra Civil española), cuando se cuestionaba la existencia de las instituciones del capitalismo, la religión y el Estado. Tampoco se asemeja a los procesos que están teniendo lugar en Rojava (norte de Siria) bajo la influencia de los escritos de Bookchin. La sociedad ucraniana puede ser más "democrática" y abierta (que Rusia) en el sentido liberal, pero Ucrania sigue siendo un Estado capitalista.

Por otra parte, el sentimiento antirruso, alimentado por los medios de comunicación occidentales, se está convirtiendo en una forma de racismo, una agresión hacia los pueblos de Rusia y su cultura en general, no sólo hacia Putin, el Estado ruso o el imperialismo. Creo que es algo a lo que, como anarquistas, debemos oponernos, subrayando que la OTAN no es menos mala (y en algunos casos puede ser más mala) que el imperialismo ruso.

El anarquismo y la "guerra" son dos conceptos diferentes que divergen en todo. Muchos de nosotros seguimos utilizando el término "guerra de clases" en algunos casos, pero no de la forma en que lo hacen los partidarios del Estado. No defendemos la idea de grupos de personas "permanentemente armados" reclutados para defender el país (o sea un ejército organizado) e incluso, como la mayoría de anarquistas, no apoyamos ningún "ejército". En general, nos gusta la resistencia partisana libertaria, cuyo objetivo es la revolución social o la autodefensa, o ambas. A veces cooperamos con otras fuerzas (capitalistas, estatales o incluso imperialistas) pero, como dijo Durruti, "ningún gobierno del mundo lucha contra el fascismo hasta el final" y tenemos que recordar que esta cooperación es temporal y no es de nuestro agrado.

Para muchos de nosotros es fácil decir "No a la guerra y no a la OTAN y a Rusia al mismo tiempo". En turco existe la expresión "Davulun sesi uzaktan hos gelir" ("El tambor suena bien desde lejos", o "La hierba es más verde en el otro lado"). Por otro lado, he leído mucho sobre la represión de los anarquistas bielorrusos y cómo se vieron obligados a huir en su mayoría a Ucrania y Polonia y puedo imaginar lo difícil que es sobrevivir en un país sometido a la invasión imperialista, como es el caso de los camaradas ucranianos. Sólo puedo imaginar cómo sufren los oprimidos de Bielorrusia y Rusia; así, puedo entender su rabia contra el imperialismo ruso.

Una última cosa: aunque nuestras acciones y declaraciones (como anarquistas) puedan diferir en el tiempo y el espacio, todos estamos en contra del Estado, el capitalismo y el imperialismo. En estas condiciones, aunque excepcionalmente cooperemos con fuerzas no anarquistas, no debemos olvidar que aquellos con los que luchamos codo con codo pueden convertirse en nuestros enemigos en un futuro próximo. Nuestro principal objetivo debe ser desarrollar la solidaridad internacional entre nuestros camaradas y la clase obrera. También debemos continuar la lucha contra la guerra.