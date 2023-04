La guerra obliga a los izquierdistas ucranianos a tomar decisiones difíciles sobre la violencia

Fuerzas de defensa territorial ucranianas en un sótano utilizado como base militar en el quinto día desde el inicio de los ataques rusos a gran escala en el país, en Dnipro, Ucrania, el 28 de febrero de 2022. Andrea Carrubba / Agencia Anadolu vía Getty Images

Por Mike Ludwig / Truthout - 5 de marzo de 2022 - Traducido por alasbarricadas

Los sonidos de las sirenas y las explosiones han sacudido la casa de cinco pisos de Yurii Sheliazhenko en Kiev todos los días desde que Rusia invadió Ucrania el 24 de febrero. Sheliazhenko es la directora ejecutiva del Movimiento Pacifista Ucraniano y una voz aislada, pero decidida, en favor de la paz en un país en plena guerra. Ha experimentado "mucho odio" por negarse a llevar armas y a unirse a sus vecinos en la elaboración de cócteles molotov para rechazar el avance de las fuerzas rusas, que se enfrentan a la dura resistencia de los civiles convertidos en combatientes decididos a defender Ucrania.

"En primer lugar, decir la verdad, que no hay un camino violento hacia la paz", dijo Sheliazhenko cuando se le preguntó por correo electrónico sobre lo que la gente en Estados Unidos puede hacer para apoyar a los activistas en Ucrania.

En otro lugar cerca de Kiev, "Ilya" y sus compañeros se han alzado en armas contra el ejército ruso y se entrenan para la batalla. Ilya, que debe ocultar su identidad debido a la escalada de violencia, es un anarquista que huyó de la represión política en un país vecino y decidió resistir la invasión rusa. Junto con sus compañeros anarquistas, socialistas democráticos, antifascistas y otros izquierdistas de Ucrania y de todo el mundo, Ilya se unió a una de las unidades de "defensa territorial" que funcionan como milicias voluntarias dependientes del ejército ucraniano con cierto grado de autonomía. Con el apoyo de una alianza horizontal de grupos de ayuda mutua y voluntarios con funciones civiles, los antiautoritarios tienen su propio "destacamento internacional" dentro de la estructura de defensa territorial y están recaudando fondos para obtener suministros, según un grupo conocido como Comité de Resistencia.

"Cuando el enemigo te ataca, es muy difícil adoptar una postura pacifista antibélica, y esto es así porque necesitas defenderte", dijo Ilya en una entrevista con Truthout.

Los caminos divergentes de Sheliazhenko e Ilya ilustran las difíciles y a menudo limitadas opciones a las que se enfrentan los activistas y los movimientos sociales progresistas en Ucrania. En particular, sus diferentes puntos de vista sobre la autodefensa y el papel de la violencia en la política han llevado a ambos a emprender luchas activas que parecen complementarse en lugar de antagonizarse.

Ilya y sus compañeros no se hacen ilusiones sobre el Estado ucraniano, del que dice que "obviamente tiene muchos defectos y muchos sistemas podridos". Sin embargo, Ucrania, Rusia y los separatistas prorrusos del este de Ucrania se han enzarzado en una guerra de bajo nivel desde 2014, y como muchos otros en la izquierda, Ilya cree que la "agresión imperialista rusa" que podría imponer el estilo de autoritarismo brutal de Putin es la mayor amenaza común en este momento. Puede que Ucrania no sea una democracia que funcione bien, pero los activistas antiautoritarios dicen que los problemas del país no se resolverán con la intervención rusa y las condiciones políticas increíblemente represivas que conlleva. Los manifestantes en Rusia están desafiando actualmente una brutal represión policial y arriesgándose a largas penas de prisión para protestar contra la guerra.

"En Rusia está surgiendo un amplio movimiento antibélico y lo saludo con seguridad, pero aquí, por lo que puedo estimar, la mayoría de los progresistas, socialistas, izquierdistas y movimientos libertarios están ahora tomando partido contra la agresión rusa, lo que no significa necesariamente solidarizarse con el Estado ucraniano", dijo Ilya.

Sheliazhenko culpa a los nacionalistas de derechas de ambos bandos de la mortífera guerra, que se ha cobrado hasta ahora cientos y posiblemente miles de vidas civiles. Sheliazhenko y una compañera activista por la paz fueron tachadas de traidoras por oponerse a la guerra con los separatistas apoyados por Rusia por un sitio web de extrema derecha en Ucrania, antes de ser atacadas por neonazis en las calles. Sin embargo, dijo que el auge de las bandas fascistas y ultranacionalistas de extrema derecha desde el levantamiento del Maidán de 2014, que depuso a un presidente prorruso en Ucrania, no es excusa para la sangrienta invasión rusa, como ha afirmado Putin.

"La crisis actual tiene una larga historia de mal comportamiento por parte de todos los bandos, y más actitudes como 'nosotros los ángeles podemos hacer lo que queramos' y 'ellos los demonios deben sufrir por su fealdad' llevarán a una mayor escalada, sin excluir el apocalipsis nuclear, y la verdad debería ayudar a todas las partes a calmarse y negociar la paz", dijo Sheliazhenko.

Aunque muchos civiles se han ofrecido como voluntarios para luchar con el ejército ucraniano, los activistas tienen mucho que hacer además de luchar contra los rusos, ahora que la guerra entra en su segunda semana. Ilya dijo que los "voluntarios civiles" están ayudando a las familias a huir de la violencia, hablando con los medios de comunicación de todo el mundo, apoyando a las familias de los combatientes de la resistencia, recogiendo donaciones y suministros, y atendiendo a los que regresan del frente. Los sindicatos están organizando recursos y ayudando a los refugiados que huyen del este de Ucrania, devastado por la guerra, hacia Occidente y los países vecinos, como Polonia.

Los voluntarios proceden de una gran variedad de entornos políticos, pero para anarquistas como Ilya, participar en la resistencia ofrece una vía para aumentar la capacidad de los radicales de influir en la política y el desarrollo social ahora y después de la guerra. Las "autoorganizaciones" de base que proporcionan ayuda mutua y resistencia autónoma también están surgiendo en todas partes como medio de supervivencia.

"Para precisar, no todos en nuestra unidad se identifican como anarquistas. Lo más importante es que mucha gente se organizó espontáneamente para ayudarse mutuamente, para vigilar sus barrios y pueblos y para enfrentarse a los ocupantes con [cócteles] Molotov", dijo Ilya.

Mientras tanto, Sheliazhenko y otros activistas por la paz siguen oponiéndose al reclutamiento forzoso en el servicio militar con tácticas que incluyen la desobediencia civil no violenta. Sheliazhenko dijo que a los hombres de entre 18 y 60 años se les "prohíbe la libertad de movimiento" y no pueden ni siquiera alquilar una habitación de hotel sin autorización de un funcionario militar.

Sheliazhenko dijo que los trámites burocráticos, junto con las alternativas discriminatorias al servicio militar, impiden incluso a las personas religiosas la objeción de conciencia al servicio militar. Los activistas de Estados Unidos deberían pedir la evacuación de todos los civiles de las zonas de conflicto, independientemente de su raza, sexo y edad, y hacer donaciones a organizaciones de ayuda que no introduzcan más armas en Ucrania, lo que podría agravar el conflicto, añadió. La coalición de la OTAN, liderada por Estados Unidos, ya ha suministrado a los militares muchas armas, y la posibilidad de que Ucrania entrara en la OTAN fue un pretexto importante para la guerra.

"Si no se invierte en el desarrollo de la cultura de la paz y en la educación para la paz de la ciudadanía, no conseguiremos una paz auténtica", dijo Sheliazhenko.