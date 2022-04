La auténtica conspiración, es la de los políticos contra la población

Así se reparte la pasta



Por lo visto la inflación de fin de año es del 6,5% (1). Por lo que sea a los del BCE se les ha ido la cosa de las manos, fracaso absoluto sin dimisiones y, cómo no, las patronales y los bancos señalan que subir los salarios al nivel de inflación generaría una mayor inflación. Los políticos cabecean en éxtasis, como si rezaran. Me maravilla ese argumento que afirma que si un patrón gana muchísimo, es un buen patrón. Pero si un trabajador gana un poquito, genera inflación.

Y ahí vamos. Llevamos dos años del Gobierno Más de Izquierdas que Nunca, y a mí otra cosa que me asombra y me llena de intriga, es cómo es posible que después de dos siglos de denodada lucha parlamentaria, sigamos viendo como los millonarios llegan a algún poblado y se llevan trabajo, oro, lacayos y servicios… A cambio de baratijas. Y el votante de izquierdas, aplaude entusiasmado ante el juego de abalorios. No debería de hacer algo ese gobierno de izquierdas, por darle la vuelta a la tortilla, y que se churrasquen un poco los señoritos?

Claro que sí, la izquierda quiere el poder para hacer efectivo un programa: Lograr que cada vez los pobres tengan más dinero, y en consecuencia más poder, y que los ricos posean cada vez menos dinero y por lo tanto menos influencia. Para ello, piden el voto periódicamente. ¿Lo consiguen? Noooooo.

Lo cierto es que en España, con Gobiernos de izquierda más de la mitad del tiempo desde la muerte de Franco, los ricos son cada vez más y más obscenamente ricos y poderosos, en tanto que los pobres son cada vez más numerosos e insignificantes. Según informes de bancos, poco sospechosos de tendenciosidad izquierdista, la mitad de los españoles, son pobres que viven con menos de 10.000 euros al año (2). Y esa sangría no es una incidencia. Es una moda en ascenso.

Es decir, no estamos ante un problema puntual. Es una enfermedad crónica. Debería quedar claro esto: o bien la izquierda en el poder no puede legislar a favor de los pobres, o no quiere, o ambas cosas a la vez. Por ejemplo, no han derogado la reforma laboral (3), no han eliminado la ley mordaza. Y subir el SMI de 2018 a 2021 un 12% (950€), tampoco es para tirar cohetes cuando te meten una inflación en un año del 6,5%. Decían los pro-gobierno que subirían el SMI a 1000€, y se ha quedado la cosa en el camino, mientras las patronales lanzaban mensajes tremebundos (4).

¿Cuál es la conclusión de esta película? Queda patente, evidente, diáfano: que cuando los políticos intervienen para dirigir al pueblo, lo empobrecen, lo debilitan, lo merman; que legislan favoreciendo a los ricos; que es el Movimiento Obrero, el que tiene que tomar la iniciativa al margen de gobiernos, partidos, política parlamentaria y libertadores varios; que es en el conflicto social donde siempre ha avanzado el pueblo, logrando así reducciones de jornada, subidas salariales, derechos colectivos, servicios sociales, formación de militantes, organización propia, recursos ideológicos muchísimo antes de que los intelectuales vengan a escribir sus tesis y libracos.

A ti que votas, a ti que crees en el Parlamento, a ti que aspiras a pesar de dos siglos de fracasos continuados, a pesar de frustraciones electorales a la conquista del poder (5)… ¿Qué esperas para sumarte a la verdadera fuerza del cambio, que es la de la destrucción de todo poder y autoridad a través de la acción colectiva?

————-

NOTAS

(1) El IPC aumenta hasta el 6,5% en diciembre en España. La tasa de variación anual del IPC en España en diciembre de 2021 ha sido del 6,5%, 10 décimas superior a la del mes anterior. La variación mensual del IPC (Índice de Precios al Consumo) ha sido del 1,2%, de forma que la inflación acumulada en 2021 es del 6,5%. Hay que destacar la subida del 6,5% de los precios de Vivienda, hasta situarse su tasa interanual en el 23,3%

(2) El 1% de la población española concentra la cuarta parte de la riqueza del país. Una de cada 100 personas ingresa más de 378.000 euros al año y el 10% de la población acumula el 57% de toda la riqueza.

(3) Mensajes del tipo de Los empresarios advierten: subir el SMI a 1.000 euros en 2021 sentenciará al campo y la hostelería. Y es que no hay mayor riqueza empresarial, que una inmensa cantidad de pobres.

(4) Hay quienes sueñan en conquistar el poder a través de una vanguardia redentora de izquierda verdadera. Y tal como ha funcionado la historia, es peor el remedio que la enfermedad.