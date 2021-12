El poder del análisis anarquista

Nathan J. Robinson / Traducido por Jorge Joya

"Cuestionar todo". Siempre me gustó esa frase, y podría haber afirmado estar entre los que efectivamente lo cuestionan todo. Pero si soy sincero, durante mucho tiempo fue más bien un cliché de taza de café. No significaba mucho. En realidad, no lo cuestionaba todo. Como mucho, cuestionaba una o dos cosas aquí y allá.

Sin embargo, he empezado a cuestionar más cosas. Y lo recomiendo encarecidamente. De hecho, si lo haces, si realmente lo haces, algunas cosas bastante notables podrían estar en el horizonte. El mundo sería un lugar mejor si todos pasáramos un poco más de tiempo utilizando un "análisis anarquista".

****

Me enamoré por primera vez del anarquismo cuando asistí a una clase universitaria llamada "Banderas rojas, banderas negras: Marxismo vs. Anarquismo". Cuando la empecé, no podría haber dicho nada sobre el anarquismo; hasta donde lo entendía, sólo me parecía una especie de rechazo sin sentido a todo gobierno. La clase, sin embargo, me introdujo en él a través de un debate: una disputa intraizquierdista entre los anarquistas y los marxistas. Es un debate que cambió mi forma de pensar sobre todo.

En primer lugar, la existencia de socialistas anarquistas demostró instantáneamente que la idea del socialismo como "control estatal" no podía ser cierta. De hecho, el socialismo económico consistía en el control popular/trabajador/común, y el hecho de que eso se hiciera o no a través de los medios del Estado era una fuente caliente de contención. Pero lo que más me gustaba de los anarquistas era que hacían preguntas penetrantes y útiles y se negaban a ceder ante la autoridad. Advertían que, a menos que los socialistas tuvieran un compromiso tan fuerte con la libertad como con la igualdad, los regímenes supuestamente socialistas podrían acabar oprimiendo al pueblo en nombre de su liberación. Mijail Bakunin advirtió que "el socialismo sin libertad es esclavitud y brutalidad", y "cuando el pueblo es golpeado con un palo, no se alegra mucho si se llama 'el palo del pueblo'". P.J. Proudhon, en una carta a Karl Marx, ofreció una advertencia premonitoria contra los intelectuales de izquierda que se consideraban defensores infalibles de nuevos dogmas incuestionables:

Busquemos juntos, si lo deseas, las leyes de la sociedad, la manera en que estas leyes se realizan, el proceso por el cual lograremos descubrirlas; pero, por Dios, después de haber derribado todos los dogmatismos a priori, no soñemos a su vez con adoctrinar al pueblo; no caigamos en la contradicción de tu compatriota Martín Lutero, quien, habiendo derrocado la teología católica, emprendió enseguida, con la excomunión y el anatema, la fundación de una teología protestante... Llevemos a cabo una buena y leal polémica; demos al mundo un ejemplo de tolerancia culta y clarividente, pero no nos convirtamos, por el mero hecho de estar a la cabeza de un movimiento, en los líderes de una nueva intolerancia, no nos hagamos pasar por los apóstoles de una nueva religión, aunque sea la religión de la lógica, la religión de la razón. Reunamos y alentemos todas las protestas, tachemos todo exclusivismo, todo misticismo; no consideremos nunca una cuestión como agotada, y cuando hayamos utilizado nuestro último argumento, comencemos de nuevo, si es necesario, con elocuencia e ironía. Con esa condición, entraré con gusto en su asociación. De lo contrario, ¡no!

Era una advertencia que muchos de los que enarbolaban la bandera roja deberían haber escuchado con más atención.

Los anarquistas podían ser pendencieros, y a menudo poco prácticos -un famoso lema anarquista es "exigir lo imposible". Pero también eran maravillosamente clarividentes: Un anarquista nunca conspiraba en la ilusión de que una sociedad claramente opresiva era un lugar de libertad. Hay una escena maravillosa en la película Dr. Zhivago en la que Klaus Kinski tiene un cameo como anarquista encarcelado en un tren que transporta a trabajadores forzados. El anarquista de Kinski se declara "el único hombre libre en el tren" porque es el único dispuesto a llamar al guarda "lameculos" y "mentiroso" en su cara después de que el guarda afirme que Kinski está allí como trabajador "voluntario".

Cuando leí los escritos de Peter Kropotkin, Alexander Berkman, Errico Malatesta o Emma Goldman, me impresionó su fuerza y claridad. Goldman, en Mi desilusión en Rusia, escribió con franqueza y honestidad cómo sus esperanzas sobre la libertad que se podía encontrar en la Unión Soviética se habían desvanecido durante su visita a la misma:

Había llegado a Rusia poseída por la esperanza de encontrar un país recién nacido, con su pueblo totalmente consagrado a la gran, aunque muy difícil, tarea de la reconstrucción revolucionaria. Y tenía la ferviente esperanza de poder formar parte activa de la obra inspiradora. Encontré la realidad en Rusia grotesca, totalmente diferente del gran ideal que me había llevado en la cresta de la alta esperanza a la tierra de la promesa... Vi ante mí el Estado bolchevique, formidable, aplastando todo esfuerzo revolucionario constructivo, suprimiendo, degradando y desintegrando todo.

Sin embargo, es importante destacar que la desilusión de Goldman no la llevó a convertirse en una anticomunista conservadora. Siguió siendo una socialista revolucionaria, porque tenía una visión del socialismo que era tanto anticapitalista como antiautoritaria. A menudo pienso que el eslogan del anarquismo debería ser "En realidad, ambas cosas son malas", por su compromiso de rechazar las falsas dicotomías y declinar unirse a un "campo" u otro.

Mi aprecio por el anarquismo se profundizó con mi lectura de Noam Chomsky, que se identifica a sí mismo como operando dentro de la tradición anarquista. Muchos anarquistas son escépticos sobre si Chomsky "es" anarquista, porque apoya muchas políticas socialdemócratas, piensa que deberías votar a Hillary Clinton si vives en un estado indeciso, y no es un revolucionario. Su enfoque político es muy pragmático. Su enfoque intelectual, sin embargo, es completamente anarquista. A menudo habla del enfoque anarquista de la legitimidad de la autoridad:

"La autoridad, a menos que se justifique, es intrínsecamente ilegítima y la carga de la prueba recae en quienes tienen la autoridad. Si esta carga no se puede cumplir, la autoridad en cuestión debe ser desmantelada".

Eso no significa que no haya autoridades legítimas. Pero sí significa que ninguna autoridad es presuntamente legítima. Las órdenes del rey pueden ser buenas, pero no son buenas porque él sea el rey, y que sean buenas no hace necesariamente que los reyes sean buenos o necesarios. Tu profesor puede tener razón, pero no tiene razón porque sea tu profesor.

Curiosamente, el enfoque anarquista de Chomsky es una de las formas en las que sus dos esfuerzos intelectuales (la lingüística y la crítica política) están unificados. Chomsky siempre ha dejado de lado la pregunta común: "¿Qué conecta su trabajo lingüístico con su análisis de la política exterior de Estados Unidos?" señalando correctamente que no hay casi nada en común entre "comprender las raíces profundas del uso del lenguaje humano" y "criticar a Estados Unidos por lanzar bombas sobre el pueblo vietnamita". Sin embargo, una de las formas en que estas dos partes de su vida están unidas es que, en cada ámbito, logró sus conocimientos mediante la aplicación de la "presunción contra la autoridad existente" anarquista. Su influyente crítica a las explicaciones conductistas sobre el desarrollo del lenguaje, y su precipitación de una "revolución" en la lingüística, surgieron de la voluntad de plantear preguntas sencillas que desafiaban la sabiduría convencional. Asimismo, los escritos de Chomsky sobre la política exterior de Estados Unidos se centran con frecuencia en cómo los actores poderosos utilizan eufemismos para encubrir atrocidades. No acepta justificaciones para las guerras porque provengan de grupos de expertos en política exterior, o porque la persona que las ofrece tenga credenciales de élite y una carpeta delante con la etiqueta "pruebas". Señala preguntas sencillas que no reciben respuestas satisfactorias. (Por ejemplo, ¿por qué no se clasificó la guerra de Vietnam como una "invasión estadounidense de Vietnam", a pesar de que eso era claramente lo que era? ¿Por qué un acto cometido por Estados Unidos nunca se califica de terrorismo aunque sea idéntico a un acto cometido por uno de nuestros enemigos)?

Al hablar de cómo estudiar a los seres humanos, Chomsky invocó el famoso ejemplo de un "marciano que visita la Tierra". El marciano sería algo así como un anarquista, en el sentido de que no tendría ninguna razón para aceptar nuestras justificaciones de las cosas hasta que satisfacemos sus preguntas. El marciano podría notar cosas sobre nosotros que no notamos sobre nosotros mismos, como ver una estructura lingüística humana unificada en lugar de un conjunto de muchas lenguas diferentes. El marciano podría quedarse perplejo cuando intentáramos explicar qué es un estado-nación y por qué es importante, o por qué utilizamos el sexo cromosómico como una categoría importante para clasificar a los seres humanos, o por qué tenemos coches. Este tipo de "desfamiliarización" -tratar de ver las cosas que damos por sentadas como si las viéramos por primera vez- es muy poderoso para generar ideas creativas. Mi amigo Albert Kim dice que entiende mucho mejor la política cuando trata de imaginar nuestra propia sociedad como si fuera un adolescente leyendo sobre ella en un libro de historia, 2000 años en el fu