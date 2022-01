[GR] Alerta ¡dos miembros de Rouvikonas amenazados con cadena perpetua!

Visto en el blog de Yannis Youlountas. Traducido por NoticiasALB

¡Alerta y petición de apoyo antes del juicio del 13 de octubre de 2021!

APOYO A GIORGOS KALAITZIDIS Y NIKOS MATARAGKAS DEL GRUPO ROUVIKONAS

Dos años después del tremendo derroche de solidaridad sin fronteras que permitió a dos miembros de Rouvikonas evitar la cárcel, una nueva amenaza de magnitud sin precedentes se cierne sobre el grupo. Un juicio kafkiano espera a Giorgos y Nikos el 13 de octubre, basado en acusaciones falsas. Este intento de criminalizar el movimiento social puede costarles a estos dos activistas políticos cadena perpetua. Su grupo, por impecable y ejemplar que sea, se ha vuelto obviamente demasiado incómodo. Se necesita una nueva movilización internacional.

Los hechos: el 7 de junio de 2016 fue ejecutado un narcotraficante en Atenas, en el distrito de Exarcheia. Esta ejecución es reclamada por un colectivo de autodefensa denominado "Milicia del Pueblo Armado" que declara que el narcotraficante tuvo un comportamiento violento, amenazante y peligroso en Exarcheia, tanto hacia miembros del movimiento social como hacia los habitantes del barrio.

Pasan tres años. Ningún miembro de Rouvikonas es objeto de la investigación. En julio de 2019, Kyriakos Mitsotakis llegó al poder en Grecia y promete, entre otras cosas, terminar "por todos los medios" con el grupo anarquista Rouvikonas, reconocido en todo el país por sus acciones de solidaridad y su resistencia no relacionada. Este tipo de proceso * . Después de unos meses, en marzo de 2020, un juez de instrucción se hizo cargo del caso y acusó a dos activistas de Rouvikonas: Nikos Mataragkas y Giorgos Kalaitzidis, respectivamente, por homicidio e incitación al asesinato.

Pero en junio de 2020, después de sus audiencias en la fiscalía, ambos fueron puestos en libertad sin fianza y lógicamente se abandonaron los procedimientos.

Cambio dramático en abril de 2021: aunque el expediente está vacío contra los miembros de Rouvikonas, el estado y los mecanismos de represión deciden de repente procesar a Giorgos y Nikos sobre la base de acusaciones falsas y su juicio está programado para el 13 de octubre de 2021.

Esta manipulación por parte del poder convierte a Giorgos y Nikos en sus rehenes y pretende destruirlos política y físicamente: ¡corren el riesgo de cadena perpetua! El objetivo es también dañar la imagen del grupo Rouvikonas y criminalizar el movimiento social en Grecia, como hicieron los coroneles en el poder hace cincuenta años.

Ante este juicio kafkiano, apoyamos a los activistas políticos y solidarios Giorgos Kalaitzidis y Nikos Mataragkas y exigimos el cese inmediato del proceso.

Hacemos un llamado para fortalecer el comité de apoyo internacional : support@rouvikfrancophone.net (envíe su nombre, apellidoy cargo para unirse a los signatarios).

También los invitamos a apoyarlos económicamente en este enfrentamiento que no se limita a este juicio para el grupo Rouvikonas: el grupo es frecuentemente objeto de procesos judiciales por razones menos graves pero muy costosas (en total por todas las acciones actualmente juzgadas y en el meses venideros, los costes legales del grupo ascienden a varias decenas de miles de euros):

https://fr.gofundme.com/f/soutien-giorgos-et-nikos-athnes

Por último, llamamos a quienes puedan, a una manifestación de apoyo el día del juicio: miércoles 13 de octubre a las 9:00 a.m. en el Palacio de Justicia de Efeteio, c/Degleri 4 en Atenas. También se aceptan fotos de acciones de soporte remoto .

Que ninguno de nosotros sea presa del poder solo.

Comité Internacional de Apoyo a Giorgos Kalaitzidis y Nikos Mataragkas

Primeros signatarios:

Pia KLEMP (salvavidas en el mar), Maud y Yannis YOULOUNTAS (directores, activistas solidarios), Cédric HERROU (agricultor, activista solidario), Dr. Hawzhin AZEEZ (filósofo, poeta y portavoz de Rojava), Adriana VARELLA (activista y artista anarquista de New York), Vitor PARRHESIA-SINISTRO (artista y activista de Porto Alegre en Brasil), Sarah HAIDAR (escritora argelina, feminista, libertaria y kabyle), Surya TJAHJANTO (grafitero indonesio), Dave DOWNES (Anarquistas de Londres, DiY y Anarchist Film En Londres), Dimitra ANTONOPOULOU alias Mimi (trabajadora social, activista solidaria en Atenas), Jean-Jacques GANDINI (abogado honorario, ex presidente del Syndicat des Avocats de France), Dominique TRICAUD (abogado, ex miembro del consejo de la orden en París), Pierre GALAND (exsenador belga, presidente de la OMTC,organización mundial contra la tortura), Gunter GORHAN (filósofo), Miguel BENASSAYAG (filósofo y psicoanalista), Odile HELIER (antropólogo), Francis DUPUIS-DÉRI (politólogo, UQAM), Philippe CORCUFF (sociólogo), Rémi BÉNOS (geógrafo), Jean -Pierre TERTRAIS (escritor), Eric TOUSSAINT (escritor y activista internacionalista), Noël GODIN (escritor, entarteur), Alain GUYARD (filósofo de feria), François BÉGAUDEAU (escritor, director), Mathieu RIGOUSTE (sociólogo, director y escritor), Alain DAMASIO (escritor), Serge QUADRUPPANI (escritor), Jean-Pierre LEVARAY (escritor), Jean-François BRIENT (escritor, director), Jacques TARDI (diseñador), Nathalie ATHINA (autor y activista), Matteo BONAGLIA (abogado), Jack DINIZ (Federación Autónoma de Trabajadores de Brasil), Fabiana GIOVANNINI (profesora y sindicalista en Ginebra),Federico BERTONE (músico de Turín), Koshi SAKURAI (artista de graffiti), Waepele WADRIAKO (apoyo de Kanaky), Shaïmâa BENKIRANE (bailarina acrobática), Saara LARSSON (músico), Ellen POWEL (actriz), MILTON DJ RAZAP (músico), JACK OF HEART (músico), LOST BODIES (banda de rock), Joy BAXTER (músico), Veronica RODRIGUEZ (músico), Koffi DJEDJE (músico), ANTIDRASI (grupo punk de Atenas), ANSER (artista hip hop de Esparta), FΑΚΑ (punk banda de Patras), S-CONTRO (banda de punk de Turín), FUNDRACAR (banda de reggae / punk de Atenas), Val K (fotógrafo), Alexandros KATSIS (fotógrafo), Nicolas PATRIS (músico), RΑΜΜΕΝΟS ΑSSΟS (artista de hip hop) , ΑΝOΜΑLΑ RΙΜΜΑΤΑ (banda de punk de Atenas), Yannis HATZIGIANNIS (rapero), Keny ARKANA (rapero), SKALPEL (rapero), BATRAS (rapero), SID (músico), Dyvan LE TERRIBLE (músico),BAZOOKA (grupo punk), L'1CONSOLABLE (rapero), ADAM L'ANCIEN (rapero), Dominique GRANGE (cantante), Serge UTGÉ-ROYO (cantante), Christian LEDUC (cantante), MC YINKA (artista de hip hop de Atenas) , compañía JOLIE MÔME (músicos), Alessandro DI GIUSEPPE alias PAP40 (actor), Yan LINDINGRE (diseñador), Marc LARGE (diseñador), Gilles LASSERPE (diseñador), BERTH (diseñador), Vincent MAKOWSKI (artista de graffiti), Olga DABROWSKI ( bailarina), Richard PROST (director), Stéphane MERCURIO (director), Jean-Pierre BOUYXOU (director), Jean-Henri MEUNIER (director), Eloise LEBOURG (periodista, director), Anne BOISSEL (redactor), Jean-Jacques RUE ( programador), Sandrine FLOCH (distribuidora de cine), Emmanuel VIGNE (periodista, director y productor), Xavier MATHIEU (actor), Serge PEY (poeta), Mathieu FERRÉ (viticultor en Toscana,editor anarquista), Isabelle ATTARD (ex diputada, autora anarquista), Rafael SADDI (activista anarquista y profesor de la Universidad Federal de Goiás en Brasil), Bernard THIESING (activista, Berlín / Atenas), Lorenza ROSSI (activista antifascista), Hazem EL MOUKADDEM (activista antifascista), Barbara BAKER (activista antifascista), Clément CUSSAC (activista libertario y trabajador social), Eric SIRVIN (activista solidario), Cyril y Nathalie MOREL (artistas, activistas solidarios), Philippe GUILLARD ( activista solidario), Frédéric GRIMAUD (activista de educación popular), Nikos PAPADAKIS (educador), Eric BERTIN (profesor), Geneviève AZAM (economista), Pierre CONCIALDI (escritor), Etienne LIEBIG (escritor), Thierry GUILABERT (escritor), Jean- Marc RAYNAUD (editor), Tatiana MORONI (librero),Nicolas RICHEN (periodista y activista solidario), Naz OKE y Daniel FLEURY (periodistas, redacción de KEDISTAN), Constant KAIMAKIS (sindicalista y solidario), Sylvie HALLER-XYLOURIS (cuidador de gatos en Syros), Dimitris PASTELAKOS (activista libertario), Patricia VARLET (activista solidaria), Anny ROUX (activista anarca-feminista), Patricia TUTOY (activista solidaria), Nikos NIKIFORAKIS (ingeniero ambiental), Sylvie GRACH (asociación Viens on sème), José BENGALA (activista solidaria), Anaïs BOYER (activista solidaria) )), Anne KELLER (exenfermera, activista solidaria), Olivier ESTRAN (navegante y activista), Alex TESS (artista y estudiante de derecho), Patrick VIAL (activista solidario), Bernard LANGLOIS (periodista, fundador de POLITIS), Christian EYSCHEN ( portavoz de la Asociación Internacional de LIBERTAD),NEW YORK CITY ANARCHIST BOOKFAIR COLLECTIVE, Collectif MARSELLA CON LOS GRIEGOS, ANARQUISTAS DE LONDRES, LA HORDE ANTIFASCISTE, ANEPOS, FÉDÉRATION ANARCHISTE, Groupe ELAFF du Tarn, Antifascist Group Lyon and Surroundings, National LIBERATION OF Labor (CNT) DES LUTTES, KEDISTAN, CNT JEREZ (Andalucía), periódico LUNDIMATIN, BRAINS NO DISPONIBLE… (lista actual)

Contacto: support@rouvikfrancophone.net

* Sobre las acciones de resistencia y solidaridad de Rouvikonas en Grecia (video de 10 minutos):

Algunas respuestas a preguntas habituales sobre Rouvikonas (testimonio de miembros de convoyes solidarios que se han encontrado a menudo con el grupo):

- Rouvikonas es también un grupo solidario que frecuentemente lleva a cabo acciones con personas precarias griegas y migrantes, incluyendo distribución de alimentos y otras formas de ayuda.

- Rouvikonas es también un grupo antifascista, y no menos desde que Rouvikonas creó la red antifascista Distomo (lo que ayudó a expulsar a Aurora Dorada del centro de Atenas, mucho antes de las sanciones legales).

- Rouvikonas es un grupo mixto donde las chicas están muy presentes y donde se rechaza el sexismo, el machismo y el virilismo (el grupo también incluye una sección feminista muy activa y autónoma).

- Rouvikonas incluye miembros de varias nacionalidades y orígenes.

- Rouvikonas está compuesta mayoritariamente por trabajadores precari@s.

- Rouvikonas rechaza las vanguardias y no quiere ser calificado como tal.

- Rouvikonas no actúa solo en Exarcheia, sino en todas partes de Grecia.

- Rouvikonas ofrece regularmente reuniones públicas para discutir con las personas que desean estar informadas y posiblemente unirse al grupo.

- Rouvikonas suele realizar acciones en tándem con otros grupos (Anars de Salónica, kurdos, migrantes, antifas, solidaridad ...)

- Rouvikonas está afiliada a la Federación Anarquista de Grecia AO (anarxiki omospodia)

- Rouvikonas también participa en encuentros, conciertos o incluso torneos de fútbol antifa que reúnen a diferentes colectivos.