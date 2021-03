Ha fallecido la historiadora anarcosindicalista Hanneke Willemse. Desde la ribera del Cinca palabras para el recuerdo a a la compañera

Desde la ribera del Cinca, palabras para el recuerdo a la compañera Hanneke

El viernes nos llamó por teléfono Luís, compañero de Albalate, para darnos la triste noticia del fallecimiento de “Ana la holandesa”, emocionados, apenas sabíamos que decirnos. Luís rompió el hielo y empezamos hablar de ella, de su estancia en Albalate, para rodar el documental “Ni peones ni patrones” y de cuando preparaba su tesis doctoral, sobre la revolución social y la guerra civil española, basada en la historia oral de gente del pueblo. De este trabajo de investigación saldría su libro “Pasado compartido. Memorias de anarcosindicalistas de Albalate de Cinca, 1928-1938.”.

Antes había participado en la realización de otros documentales como “La Maragatería no se vende”, que relata la lucha y la resistencia de la gente de la comarca leonesa, contra la instalación de un campo de tiro militar.

Era historiadora académica, se doctoró en historia contemporánea por la Universidad de Amsterdam. Pero también activista, militante del movimiento Kraker.

Conocimos a Hanneke en 1985, en el rodaje del documental que junto a su compañero Jan filmaron sobre todo en Albalate de Cinca, pero también en otros lugares de la ribera del Cinca y en el que participaron compañer@s de Monzón, Binaced, Fraga y Albalate, que habían vivido la guerra y la revolución social del 1936-39 y sobrevivientes a la dictadura.

Ana estaba muy orgullosa de “Ni peones ni patrones” y no es para menos. Es un trabajo de enorme valía, desde el punto de vista histórico, pero también pedagógico, siendo además pionero en su género. No olvidemos el contexto histórico de los años “ochenta”, del ascenso al poder del partido socialista, y su amnesia histórica programada, donde casi nadie quería saber nada de la guerra civil, y muy poc@s los conocedores de la revolución social, donde el concepto “memoria histórica” aun no formaba parte de nuestro vocabulario; era la época donde la palabra “histórica” se usaba de forma despectiva para nombrar a una CNT fiel a sus principios anarquistas.

Por suerte hoy la tendencia ha cambiado y son muchos los trabajos documentales realizados que siguen el camino abierto por historiadoras comprometidas como lo fue Hanneke.

Conocerla ha sido una suerte, su obra nos servirá de inspiración y su sonrisa nos acompañará siempre.

Compartimos la canción Somos, de José Antonio Labordeta, que tanto gustaba a nuestra compañera. Sirva como homenaje.

Fraga 27 de marzo del 2021

CNT Federación Local de Fraga

http://bajocincalibertario.blogspot.com/2021/03/ha-fallecido-la-historiadora.html