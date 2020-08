[EEUU] Centenares de vecinos de Portland expulsan a la extrema derecha #BlackLivesMatter #EverydayAntifascists

PopMob @PopMobPDX para It's Going Down. - Este lunes 24 de agosto se cumplirán tres meses de las manifestaciones de solidaridad de la población de Portland (Oregon) con el movimiento Black Lives Matter, pidiendo la abolición de la policía en Portland y en todo el país. Estas protestas de destacable continuidad han atraído a una variedad de sectores increíblemente diversas: jóvenes, mamás, veteranos, médicos, organizadores comunitarios, personas negras, racializadas y queer… Incluso para una ciudad conocida por su espíritu rebelde, esta voluntad de salir a la calle durante los últimos tres meses marca la diferencia con todo lo visto hasta ahora. El país se ha dado cuenta. El mundo observa. Y Portland ciertamente ha sido tomado como objetivo de la extrema derecha, que se siente frustrado por el incremento de la conciencia compartida sobre el racismo y la violencia policial.

El sábado 22 de agosto las facciones de extrema derecha se lanzaron a tomar Portland. Como es habitual, muchas de estas personas procedían de fuera de la ciudad. Y vinieron decididos a la violencia. Las amenazas han invadido los rincones más oscuros de Internet desde el inicio de las protestas (y mucho antes), pero aumentaron significativamente desde que se anunciaron los planes para esta manifestación. Grupos significativos de este espectro en EEUU como Proud Boys, Patriot Prayer, aduladores de MAGA, nacionalistas blancos y otros agentes de extrema derecha se presentaron para avasallar y cuestionar la fuerza que estamos construyendo.

Como sabéis, este fin de semana una UNIÓN DE PATRIOTAS hará frente al MARXISMO en Portland. ¡Únete al frente contra el terrorismo doméstico! - @vivalahaley3, twitter

El sábado se estrenó con un chubasco de violencia por parte de viejos conocidos. El ex Proud Boy Alan Swinney apuntó con un arma a una multitud de manifestantes. Engatilló a distintas personas y amenazó a miembros de la prensa. Otro miembro de la manifestación de extrema derecha le rompió el dedo a Robert Evans, un periodista que estaba filmando la violencia de los manifestantes de derecha. Otro miembro de la prensa fue atacado con un garrote de madera y apalizado a patadas.

Todo esto sucedió mientras la Policía de Portland (PPB) se mantenía pasiva. Han permitido que personajes violentos de extrema derecha como Tusitala “Tiny” Toese, Alan Swinney, Cole Scott, David Willis y tantos otros atacasen a los habitantes de Portland con total impunidad; y con el paso del tiempo quedó claro que los agitadores de derecha basaban su brutalidad en la pauta marcada por las noches por PPB. Ellos tuvieron la conducta esperable en grupos e individuos con un largo historial de ataques a manifestantes, medios de comunicación, médicos y otros miembros de la comunidad. Pero el nivel de colaboración policial actual, incluso para aquellos que conocen bien la afinidad de PPB por colaborar con estas facciones, fue asombrosamente descarado.

Los policías nos confiscaron escudos defensivos a los izquierdistas mientras charlaban con "patriotas" identificados por las banderas que ondeaban. Perjudicaron a los manifestantes de Black Lives Matter y dejaron que multitud de Proud Boys blandieran armas y mazas sin intervención alguna.

El lenguaje corporal de Alan aquí es un ejemplo perfecto del "culto al hechizo de la masculinidad". Es alto, barbudo, lleva armadura, pistola y cuchillo. Cree que esas cosas le confieren autoridad y poder. Cuando ignoré sus órdenes, no tenía idea de qué hacer. - Robert Evans, @lwriteOK, twitter

La policía de Portland justificó su lavarse las manos ante los fascistas por la falsa de recursos. Imposible no asombrarse ante esta disculpa, cuando han encontrado recursos para agredir a Black Lives Matter noche tras noche. PPB tiene recursos de sobra cuando se trata de violentar las manifestaciones de izquierda en barrios residenciales de la ciudad, pero aparentemente ninguno cuando se trata de facciones de extrema derecha con las que han colaborado en el pasado.

Protesta de Black Lives Matter de esta noche: 14 arrestos. Se la denuncia como disturbio. 40-50 agentes involucrados. Manifestación reaccionaria de hoy: 0 arrestos. Ninguna denuncia sobre los disturbios o su ilegalidad. Sólo treinta agentes involucrados. - @MrOlmos, twitter, 23 de agosto.

Según The Washington Post, "Mientras se desarrollaban las reyertas, los agentes de policía de Portland permanecían a distancia. Hicieron varios anuncios por altavoces, alentando a la multitud a “autocontrolarse para detectar actividades delictivas”, incluso cuando la gente golpeaba a otros con palos y al menos dos activistas de derecha blandían pistolas".

Mientras los fascistas se disolvían, alguien de su grupo disparó un arma contra los antifascistas que se acercaban a su retaguardia. Esto ha ocurrido como quince veces, y, como de costumbre, PPB nunca apareció. Por eso nos defendemos. - @PNWAntifascist, twitter, 23 de agosto.

En este vídeo se comprueba el valor del coraje y de la experiencia. Los fascistas pierden inmediatamente la cohesión a medida que se retiran. Saben que sus amigos no los respaldan. Los antifascistas, más numerosos, avanzan con confianza. Confían en las personas que están detrás de ellos.

